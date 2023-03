Los compromisos de Boca Juniors en los que Hugo Ibarra pondrá a prueba su futuro en el club

Boca no encuentra rendimiento ni resultados y Hugo Ibarra quedó bajo la lupa

A Hugo Ibarra se le acabó el margen de error. Las últimas dos derrotas en fila que hicieron olvidar rápidamente la estrella conseguida frente a Patronato por la Supercopa Argentina hicieron que su continuidad como entrenador de Boca Juniors esté en debate. El Consejo de Fútbol se mostró cauteloso hasta ahora, pero por lo bajo comienza a repensarse cuál es la mejor alternativa para afrontar el gran desafío de este 2023: la Copa Libertadores, que se iniciará en dos semanas.

Antes, el Xeneize tendrá poco para ganar y mucho para perder en dos compromisos domésticos. Este sábado no detendrá su actividad pese al parate por Fecha FIFA y se medirá con Olimpo de Bahía Blanca (milita en el Federal A) por los 32avos de final de la Copa Argentina. Lo lógico y obligatorio será ganar, mientras que un inesperado tropiezo pondría la cabeza del DT en la guillotina. Y eso no es todo, ya que el sábado 1° de abril (desde las 15:30) será la visita a Barracas Central en su incómodo estadio situado en Luna y Olavarría, donde más de un equipo sufrió. A 7 puntos de distancia del líder River, Boca ya no puede darse el lujo de dejar unidades en el camino si pretende pelear en varios frentes.

Material, jerarquía y alternativas hay en la Ribera. Tal vez por eso Ibarra reunió ayer por la tarde al plantel en un monólogo ensayado con el que buscó encender la fibra íntima de jugadores que parecieron perder la memoria. Hace pocos meses este plantel dio la vuelta olímpica a nivel local y compitió en dos finales contra Racing por sendas copas nacionales. En Boca los objetivos son cada vez más difíciles y la presión empieza a crecer...

El entrenador xeneize tiene claro que su equipo debe cambiar la cara en lo futbolístico, actitudinal y también conseguir resultados

La primera semana de abril verá a Boca -como cabeza de serie de uno de los ocho grupos- debutar como visitante en la Libertadores. Los posibles rivales para el estreno son de Bolivia (Bolívar o The Strongest), Perú (Melgar o Alianza Lima), Venezuela (Metropolitanos o Monagas) o Ecuador (Aucas). Esto, al igual que el resto del fixture de la fase de grupos, quedará definido el próximo lunes tras el sorteo que se llevará a cabo en Luque (Asunción).

Luego del debut copero, a Boca se le vendrán Colón de Santa Fe (en la Bombonera), una fecha entre semana contra San Lorenzo (en el Nuevo Gasómetro) y Estudiantes de La Plata (también en casa). Seguirá otro cotejo en condición de local por la Libertadores, visitará a Central en Rosario, actuará frente a Racing en la Bombonera y tendrá otro choque por la Copa Antes de visitar a River en el Monumental el domingo 7 de mayo. Sin lugar a dudas, un fixture más que complicado en el que el plantel conducido por Ibarra puede tomar envión para rebelarse ante la adversidad o complicar su futuro deportivo para lo que queda del año.

Juan Román Riquelme, que este sábado estará presente en el Partido de Leyendas por el centenario del Villarreal de España (se reencontrará con Martín Palermo y otras estrellas internacionales), disfrutará del agasajo pero no dejará de estar ni un minuto desconectado con el Consejo para definir cómo continuará el proyecto futbolístico que él lidera.

Por lo pronto, el tridente técnico conformado por Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei planificaría algunas variantes respecto al once que viene de perder contra Instituto de Córdoba. Este sábado atajará Javier García y varios de los llamados “titulares” descansarán. Todavía no dispuso un parado táctico, pero en los entrenamientos matutinos del miércoles, jueves y viernes (previo al viaje a Chaco) se resolverá quiénes pondrán la cara por el entrenador en su momento más delicado.

