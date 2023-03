La destemplada reacción del presidente de Racing de Córdoba porque sus jugadores hicieron fila para pedirles souvenires a las figuras de River

Enojo del presidente de Racing de Córdoba con los jugadores del club por pedirles las camisetas a los jugadores de River Plate

La semana pasada, River Plate se estrenó en la Copa Argentina con un triunfo 3-0 sobre Racing de Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo dirigido por Martín Demichelis fue demasiado para el elenco de la Primera Nacional, que quedó eliminado del certamen. Luego del encuentro, varios de sus jugadores fueron hacia el vestuario millonario para llevarse algún recuerdo de los futbolistas del club de Núñez. Esta práctica es habitual en esta competencia.

Sin embargo, esto pareció caerle mal al presidente de la entidad cordobesa, Manuel Pérez, quien expresó: “Lo digo como Manuel Pérez hincha, lo digo como Manuel Pérez socio y lo digo como Manuel Pérez presidente. Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó”.

En diálogo con Sport 965 (Radio Suquía FM 96.5), sentenció: “Yo no espero 10 minutos la camiseta de nadie, ni el pantalón con olor a culo ni la media con olor a pata. No espero a nadie, ni de Messi. Eso interpreto para los que están conmigo y eso es lo que vengo sembrando, que Racing es un club enorme y por qué lo es. Por ahí algunos muchachos no entendieron nada y trato de que entiendan dónde están”.

Los jugadores de Racing de Córdoba esperando a los de River Plate para pedirles sus camisetas

“Llegué de Santiago y sin ir a mi casa me vine al predio antes de que empiece la práctica y les aclaré el club en el que están. Pueden hacer lo que quieran, pueden cambiar la remera porque Racing se las dio, pero hay imágenes que no tolero y listo. Si estuviera abierto el libro de pases hubiera tomado otro tipo de decisiones, pero está cerrado el libro de pases y tuve que tragar saliva. Eso me pone mal, lo hablamos con la Comisión Directiva y cada uno piensa de forma distinta”, añadió.

“El plantel lo arma el técnico, yo no me meto. No imponemos jugadores y tampoco le voy a hacer sacar jugadores por un hecho desafortunado y equivocado. Entiendo que algunos chicos, por ser chicos, pueden cometer ese error y algunos grandotes, por zonzos, no se dan cuenta en el club que están y no se van a dar cuenta por ahí hasta que se tengan que ir. Pero así es la vida y yo también me equivoco todos los días”, concluyó.

En la previa del encuentro Manuel Pérez (en el centro) se reunió con Jorge Brito, presidente de River Plate (@ClubARacing)

Suele pasar que los jugadores del equipo del Ascenso quieran llevarse algún recuerdo de sus pares de Primera, en especial cuando se miden contra los grandes, algo que no ocurre con frecuencia. En este caso, al menos ocho jugadores del club de Nueva Italia y algunos utileros fueron hacia el vestuario de River Plate para cambiar sus camisetas y Leandro González Pírez fue uno de los primeros en que accedió al pedido de sus colegas.

Racing de Córdoba ascendió a la Primera Nacional luego de estar jugando en el Torneo Federal A. Hace 43 años acarició la gloria en Primera División ya que jugó las finales del Torneo Nacional ante Rosario Central y en el global de resultados el Canalla se consagró campeón.

La Academia Cordobesa perdió la máxima categoría en mayo de 1990 cuando cayó en un desempate ante Chaco For Ever ya que ambos habían igualado en los promedios. Ahora busca ser el cuarto equipo de su provincia en estar en la élite del fútbol argentino, algo que ya consiguieron Talleres, Belgrano e Instituto, que regresó esta temporada.

