¿Qué opinan los hinchas de Boca Juniors sobre la ampliación de la Bombonera?

Los hinchas de Boca opinan sobre la ampliación de la Bombonera

La Bombonera volvió a hacerse escuchar en el último partido contra Instituto de Córdoba por la Liga Profesional. El resultado no fue el esperado para los hinchas de Boca Juniors, que aunque alentaron a lo largo de los 90 minutos, también expresaron su resistencia contra algunos futbolistas que están por debajo de su nivel. Más allá de lo estrictamente futbolístico, los fanáticos también opinaron en Infobae sobre los proyectos de ampliación de estadio que se debaten en la actualidad.

¿Bombonera 360, Esloveno Plus o nuevo estadio en la Isla Demarchi? Esa fue la cuestión que debatieron los aficionados xeneizes antes de la cita contra los cordobeses. Desde el proyecto del oficialismo que continúa en pie, pasando por la propuesta que tiene como abanderado a un empleado del club y carece de pertenencia política, hasta el esbozo del dirigente opositor Jorge Reale.

Los pensamientos fueron variados. Algunos apoyan al proyecto del oficialismo con el Bombonera 360, otros le abren espacio al independiente Esloveno Plus y hay quienes no descartan la idea de construir un nuevo estadio con la condición de que no se levante lejos ni fuera del barrio. Todos coincidieron en algo: la ampliación de la cancha tiene que ser uno de los puntos prioritarios de la comisión directiva y también remarcaron que el aforo debe ser el máximo posible para solucionar los problemas de capacidad de forma urgente.

Según pudo averiguar este medio, la Comisión Directiva presidida por Jorge Amor Ameal presentará ante la Legislatura porteña un proyecto de rezonificación, el primer paso para llevar adelante su idea de conformar el anillo completo en la actual zona de palcos en el espacio comprendido entre la calle Dr. del Valle Iberlucea y Antonio L. Zolezzi. Fuentes que frecuentan Brandsen 805 aseguraron que ya tienen el apoyo parlamentario necesario para que el proyecto se debata entre los legisladores y que a corto y mediano plazo haya novedades para avanzar en la causa. El segundo paso sería efectuar la compra de las 129 viviendas que habría que tirar abajo para llevar a cabo la obra.

En cuanto al Proyecto Esloveno Plus, su ideólogo Fabián Fiori prometió compartir nuevas imágenes del render con un plan renovado respecto a la maqueta que presentó antes de las elecciones pasadas celebradas en 2019. Jorge Reale, directivo opositor, trabaja con el ingeniero Enrique Lombardi (ex presidente de Estudiantes de La Plata, creador del estadio Uno y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero), para desarrollar una obra faraónica que culmine con un estadio con capacidad para más de 100 mil espectadores en la Isla Demarchi. En tanto que Andrés Ibarra, opositor impulsado por Mauricio Macri, deslizó que está estudiando cada uno de los proyectos con la prioridad de reforma y, llegado el caso, mudanza.

