Rafael Di Zeo confesó que La Doce amenazó a los jugadores de San Martín de Tucumán en el entretiempo para que Boca fuera campeón en 1992

Última fecha del Torneo Apertura 1992. Hacía once años que Boca Juniors no conseguía el título y estaba a un punto de asegurarlo en la Bombonera frente a San Martín de Tucumán. River, escolta del Xeneize, visitaba a Argentinos Juniors en cancha de Ferro: necesitaba un triunfo y que su clásico rival perdiera para forzar un partido desempate. Ricardo Solbes adelantó al equipo tucumano en la primera parte, resultado que le inyectaba suspenso a la definición. Sin embargo, en el entretiempo ocurrieron cosas.

En el programa El Loco y el Cuerdo, conducido por Flavio Azzaro, Rafael Di Zeo se refirió a la visita que La Doce le hizo a los jugadores visitantes en el entretiempo de aquel encuentro. En realidad, el ex presidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler, co-conductor de la transmisión, contó lo que pasó en primera instancia: “Boca iba perdiendo el partido y ellos se metieron en el vestuario de San Martín de Tucumán y les dijeron ‘si Boca no sale campeón, de acá no sale nadie’. Y Boca salió campeón”. Di Zeo, tras oír el relato, asintió: “Sí, es verdad”.

Más tarde, la plática sobre ese episodio prosiguió: “Eso pasó, pero con los jugadores fue. Yo no estaba, estaba José (Barrita, alias El Abuelo). Igual José no bajó. Había que... de alguna manera...”. “Se corrieron todos y Benetti hizo el gol”, le retrucó Ducatenzeiler a Di Zeo, que respondió: “El arquero se tiró después”. La referencia fue para el tanto del empate que sentenció aquel título a favor del equipo conducido por el Maestro Tabárez, más precisamente de Claudio Benetti, quien hace algún tiempo también había revelado que la barra de Boca había visitado al plantel azul y oro antes del match.

“Ganan o se van en silla de ruedas, eso nos dijo José Barrita en el entretiempo. Teníamos un miedo, me temblaban las piernas. También hubo apriete en el vestuario visitante”, manifestó hace un par de años Benetti, quien hoy trabaja en las Inferiores de la institución de la Ribera.

Por otra parte, Rafa remarcó que ni él ni nadie de la barrabrava de Boca pudo viajar a la final de la Libertadores contra River en el Santiago Bernabéu de Madrid y aseguró que el resultado definitivo de ese encuentro pudo haber sido distinto si estaban ellos presentes: “Yo no estaba, estaba proscripto. No me dejaban salir. Ni yo ni los pibes. Fijate quién estaba en la cancha, nadie. Las barras no estaban. Si estaba la hinchada de Boca era otra historia, no sé si salía así el partido. No sé si terminaba”.

En cuanto a los responsables de la caída de Boca ante River en Madrid, Di Zeo mencionó: “Fijate que muchos de los que perdieron ese partido se fueron, desaparecieron de Boca. Pasaron un montón de cosas. No te olvides que el partido se tendría que haber jugado en cancha de River, no en Madrid. Si se suspende, jugalo al otro día o la otra semana. Hubieran dado la vuelta en cancha de River. Había que ver si la daban en River, ojo. Era otra historia”. Y sentenció que el responsable de esa derrota es “no haber jugado en cancha de River”.

