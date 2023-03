Chino Maidana vuelve al Luna Park: del sueño de hacerlo un Coliseo al dardo a Canelo y Mayweather para respaldar al Puma Martínez

Chino Maidana vuelve al Luna Park: del sueño como promotor de hacerlo un Coliseo al dardo a Canelo y Mayweather para respaldar a Puma Martínez

El próximo martes 21 de marzo el Luna Park se vestirá de gala y, como en sus mejores épocas, tendrá al boxeo argentino como principal atracción. Se anticipa una jornada inolvidable, ya que en un mismo evento formarán parte los nombres de tres de los máximos exponentes del boxeo argentino: Marcos “Chino” Maidana, Sergio “Maravilla” Martínez y Oscar “Ringo” Bonavena.

El oriundo de Margarita, Santa Fe, ex doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), es el principal impulsor del evento a través de su empresa Chino Maidana Promotion (CMP). Como se dijo, el show se montará en el tradicional estadio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y aunque tiene caracter de privado, ya que no habrá venta de tickets al público, podrá verse por las pantallas de ESPN (ESPNKnockOut) y por la plataforma de streaming Star+.

Sergio "Maravilla" Martínez forma parte de la pelea estelar ante el colombiano Jhon Teheran

Maravilla, otro ex campeón mundial de los medianos, mostrará su vigencia a los 48 años y se lucirá dentro del cuadrilátero. Enfrentará al colombiano Jhon Therán, de 38, quien reúne una marca de 18 victorias (15 por KO) y 2 caídas. El quilmeño viene de pelear ante el estadounidense Noah Kidd, en la ciudad de Orlando, en diciembre pasado, acumula un registro de 56 triunfos (31 por la vía rápida), 3 derrotas y 2 empates, al cabo de sus casi 26 años como profesional rentado en el pugilismo. Martínez sostendrá la pelea estelar de la cartelera, a 10 rounds.

Todo ello formará parte del lanzamiento oficial de la serie de “Ringo” Bonavena, que se estrenará el próximo 24 de marzo por Star+ y que retratará la historia del legendario boxeador argentino. Hace unos días se dio a conocer el primer avance y póster de “Ringo. Gloria y muerte”, un thriller basado en la vida del campeón argentino, quien tuvo entre sus peleas icónicas peleas la que lo enfrentó a Muhammad Ali y a Joe Frazier, entre otros.

(Original Caption) Oscar Bonavena (left) slams Cassius Clay with a powerful left during their fight here late December 7th. Despite moments like this, Clay remained in control of the fight during the early rounds.

Infobae dialogó con el Chino Maidana, quien no solo contó sus sensaciones acerca de este evento que promueve mediante su compañía, sino que también se refirió al crecimiento de su empresa de boxeo. “Es algo muy grande lo que estamos consiguiendo como promotores. Llevar a Maravilla al Luna Park no lo esperábamos y la verdad es que estamos muy contentos. Seguramente él también lo estará”. Respecto a CMP, Marcos destacó el trabajo grupal, no solo el propio sino también el que brindan su primo Pileta como captador de talentos, el director técnico Rodrigo Calabrese y el Puma Martínez, el único campeón vigente de Argentina. “De a poco vamos creciendo. Siempre trabajando y pensando en ir con todo”.

Chino Maidana volverá al Luna Park donde peleó en cuatro oportunidades, todas ganadas. La primera fue como amateur ante el cordobés David Peralta, a quien recuerda bien porque llegó a tirarlo en los primeros rounds. Además, tuvo otras tres profesionales: frente a Omar León (2006), el norteamericano DeMarcus Corley (2010), que le permitió retener el título interino de la WBA en peso superligero, y el mexicano Ángel Martínez (2012) para retener el título de la WBA Inter-Continental en la categoría wélter. Tras esto, llegarían dos grandes triunfos en Estados Unidos en las recordadas batallas ante Josesito López y Adrien Broner, ambas en 2013; y el broche de su carrera con las dos legendarias peleas ante Floyd Mayweather, ambas con derrotas en 2014, antes de su retiro anunciado en agosto de 2016.

“¿Cómo lo vivo? Bien, tranquilo. Ahora disfrutando abajo del ring. Ya no tengo los nervios de antes, la adrenalina esa de pelear, y ahora lo vivo con mucha más tranquilidad”. Si bien no dio detalles de lo que se podrá ver el próximo martes en el Luna Park, sí reconoció que habrá “muchas sorpresas”. Mientras que sobre Ringo Bonavena, indicó: “Fue un gran boxeador, carismático y peleó con Alí. No conozco más que eso, pero seguramente ahora con la serie lo conoceré más”.

El día que Fernando “Puma” Martinez se consagró campeón mundial FIB de las 115 libras tras vencer a Jerwin Ancajas. Su director técnico, Rodrigo Calabrese, y su promotor, Marcos Maidana, celebran junto a él (Foto: @chinomaidanapro)

Maidana también se refirió a la vuelta del boxeo al Luna Park y mostró su alegría por ello. Sin embargo, dejó un recado: “El Luna me encanta y tengo ganas de hacerlo valer. Quiero que vuelva a ser como en la época de Nicolino Locche, de Horacio Accavallo y tantos otros. Para llegar tenías que pelear a lo grande y contra los grandes. Antes era como entrar al Coliseo, ahora ya no lo es. Ese es mi sueño, poder promover peleas mundialistas e importantes ahí”.

En este sentido, le dio un gran respaldo a Puma Martínez, el único campeón vigente que tiene la Argentina y que en junio volverá a defender su cetro de monarca en la categoría supermosca de la FIB. Días atrás, el oriundo de La Boca anunció su nueva defensa del título ante el filipino Jade Bornea y se mostró en desacuerdo por el escaso valor de la bolsa.

“El Puma está ahora más metido que antes. Solo pedimos respeto por el campeón, que es quien da espectáculos y con cualquiera. Eso es lo que vende, no el peso ni los nombres, sino la forma en que pelea. No es como Canelo o Mayweather que no dan espectáculo y piensan en los dólares, el Puma en cambio sí lo vale, y lo va a seguir demostrando”, afirmó el Chino Maidana, quien igualmente aclaró: “No está todo cerrado, estamos negociando. Ya le va a tocar dar el salto, esto recién arranca para él y no tengo dudas de que va a llegar”.

Vale recorar que Puma Martínez había publicado un video en el que mostró su bronca por las condiciones del contrato de cara a la nueva defensa del título.

El campeón del mundo argentino supermosca de la FIB protagonizará otra defensa del título ante el filipino Jade Bornea

“Quiero contarles que ya me dieron fecha para el 24 de junio, pero tanto mi equipo, yo y mi promotora no estamos conformes con la paga de esta pelea. Es una pelea mandatoria, la vamos a dar igual porque tengo que defender mi título y voy a dar lo mejor de mí, pero estamos muy insatisfechos con esta pelea porque no nos pagan nada, ni lo que corresponde. Voy a seguir luchando por ustedes, por mi familia. Quiero comprarle la casa a mi vieja y también mi casa porque estoy alquilando. Voy a luchar para lograrlo y para llevar a la Argentina a lo más alto, ese es mi sueño, pasar a la historia”.

Sobre este incidente, Marcos Maidana también había contestado con un fuerte mensaje en las redes sociales. “Quiero defender a mi boxeador, Puma Fernando Martínez. Estamos muy disconformes con el contrato de la pelea que se va a llevar a cabo el 24 de junio frente a Bornea en Estados Unidos. Sabemos que el Puma Martínez, como Chocolatito y el Gallo Estrada, son pesos chicos, pero han dado muy buen espectáculo y se merecen una buena bolsa. Han tenido problemas ellos también y nosotros queremos reivindicar a los pesos chicos. Vamos, aguante el boxeo. Seguiremos negociando y ojalá que lleguemos a un buen acuerdo”.

l Chino se refirió a la defensa del título mundial en la categoría supermosca de la FIB que protagonizará el oriundo de La Boca ante el filipino Jade Bornea

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter de Chino Maidana Promotion publicó: “En apoyo al único campeón mundial que tiene nuestro país, Fernando “Puma” Martínez, hacemos visible la lucha por reivindicar la importancia que tienen los pesos más chicos a nivel mundial. Esperamos llegar a un buen acuerdo en su segunda defensa obligatoria de su título mundial”.

