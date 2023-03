La fuerte crítica de Ruggeri a Riquelme por el presente de Boca Juniors: “Esto es su responsabilidad, no le den más vueltas”

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Riquelme por el presente de Boca Juniors

Boca Juniors no consigue hacer pie en la Liga Profesional: este domingo cayó 3-2 como local ante Instituto de Córdoba, pero la falta de juego y la fragilidad defensiva provocaron en los hinchas una preocupación mayor a la del resultado final, al punto que La Bombonera despidió con silbidos a los futbolistas y al cuerpo técnico encabezado por Hugo Ibarra, que hizo una fuerte autocrítica tras el segundo tropiezo consecutivo del Xeneize.

Te puede interesar: La fuerte autocrítica de Hugo Ibarra tras la dura caída de Boca Juniors y el llamativo gesto de Riquelme luego del tercer gol de Instituto

“La sensación es que nosotros no estuvimos a la altura del partido, estuvimos imprecisos. Sabemos perfectamente que tenemos que mejorar. Hay que estar fuertes de la cabeza. El golpe es duro, pero nos podemos levantar de las dos derrotas consecutivas. Estoy seguro de eso”, señaló el entrenador, principal foco de los cuestionamientos.

Sin embargo, Oscar Ruggeri apuntó a Juan Román Riquelme como uno de los responsables de las oscilaciones del equipo. Así lo aseguró en su participación como panelista en el programa F90, por ESPN. “Esto es responsabilidad de Riquelme, no le den vueltas”, golpeó señalando al vicepresidente y cabeza del Consejo de Fútbol. Inmediatamente, el conductor Sebastián Vignolo relativizó su sentencia. “Que el 4 vaya a presionar solo es responsabilidad de Riquelme, que no se den la pelota entre ellos...”, enumeró, pero no corrió de su postura al ex defensor campeón del mundo con la selección argentina en México 86.

Te puede interesar: Daniel Angelici apuntó contra Riquelme: “Se cree su propia mentira”

Fue ahí que comenzó un condimentado ida y vuelta. “No, no me vengas con esas cosas”, desestimó el Cabezón. “¿Cuál es la responsabilidad de Riquelme, elegir a Ibarra?”, lo toreó el relator. “De las decisiones que toma. Absoluta”, devolvió el ex zaguero. “Salió campeón seis veces con estas decisiones”, ofrendó Vignolo el palmafrés, que tuvo como último eslabón la Supercopa Argentina de hace unas semanas ante Patronato.

“¿Y para qué estamos hablando del quilombo que hay, para qué?”, se preguntó Ruggeri. En ese instante intervino Carlos Fernando Navarro Montoya, leyenda auriazul. “Ojo con sentenciar, nosotros hablamos coyunturalmente, en cuanto los resultados hay que darle la derecha, en cuanto al juego, no”, opinó. Vale recordar que hace una semana, luego de la caída 1-0 ante Banfield, Oscar Alfredo había sido contundente con Ibarra.

Te puede interesar: Así está la tabla de la Liga Profesional: River Plate se subió a la cima y Boca Juniors se alejó de la pelea

“No está preparado para ser un entrenador que se pare delante del grupo y que lo sigan. Todavía no. Posiblemente se ponga y lo consiga. Miralo a Scaloni y estuvo años sentado en el banco de ayudante con Sampaoli. No sé si se venía preparando y no lo sabemos. Tiene que hacer eso si quiere ser entrenador”, había apuntado en el mismo show televisivo.

* Las principales alternativas del triunfo de Instituto ante Boca

“Como jugador, todo lo que quieras, pero no es más jugador. No importa que haya salido campeón. Como jugador, él miraba a los entrenadores y ellos lo miraban a él porque estaba uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... hay que prepararse, hay que ir que te enseñen a hablar, a explicar”, concluyó entonces.

En la derrota de Boca ante La Gloria, además, se dio una imagen curiosa: luego del tercer gol (en ese momento 3-1 parcial) de Santiago Rodríguez, la transmisión oficial mostró a Riquelme abandonando el palco desde donde suele observar los duelos en La Bombonera. ¿Fastidio o un movimiento rutinario solo para salir a buscar algo? Vignolo aportó: “Quiero aclarar la imagen de cuando se va. Abre y cierra el palco 50 veces por partido”.

Seguir leyendo: