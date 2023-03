Por qué a Daddy Yankee lo culparon de la derrota de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Randy Arozarena y Daddy Yankee, Clásico Mundial de Béisbol 2023. Foto: @MLB_Mexico

México logró llegar a la Semifinal tras una gran Fase de Grupos, del Clásico Mundial de Béisbol 2023, y se enfrentó contra Japón, el favorito para ganar el campeonato tras obtener solo ocho derrotas en sus 36 partidos jugados.

Aunque no lograron obtener la victoria, la Selección Mexicana de Beisbol hizo historia en esta edición del Clásico Mundial al derrotar a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, culminando su participación en la fase de Grupos con 5-4 en el marcador.

Miles de aficionados se dieron cita en el estadio LoanDepot Park de Miami, siendo Randy Arozarena el héroe del partido para los mexicanos, enfrentando a su compañero de equipo de los Angels, Shohei Ohtani.

Selección Mexicana Beisbol (FOTO: @mlbmexico)

La maldición de Daddy Yankee

El cantante de reggaetón Daddy Yankee se hizo presente en los juegos del Clásico Mundial de Beisbol, pero su apoyo a algunos equipos hicieron que bautizaran un fenómeno de derrotas llamadas la “maldición” del boricua.

El intérprete de Llamado de Emergencia asistió al juego de sus compatriotas de Puerto Rico, los cuales enfrentaron a México, en donde el tricolor ganó 5-4, su apoyo por los boricuas hizo que los “perjudicara” y quedaran fuera del torneo.

Posteriormente, acudió al juego entre Estados Unidos y Venezuela portando una gorra del equipo venezolano, en donde perdieron la final 9-7 antes el país de las Barras y Estrellas.

Mar 12, 2023; Miami, Florida, Estados Unidos; El rapero puertorriqueño Daddy Yankee saluda a la multitud antes del partido entre Venezuela y Puerto Rico en el LoanDepot Park. Crédito:Sam Navarro-USA TODAY Sports

Luego, el cantante mostró su apoyo a México, a quienes califico como unos “gallos de pelea” y la Selección quedo fuera del Clásico Mundial cuando Japón en la última entrada le dio la vuelta al partido. Es por eso que se le adjudican las derrotas al puertorriqueño y comenzó el mito de “la maldición de Daddy Yankee.

“Felicidades a la Selección de México. ¡Se jugó buen beisbol esta noche! Puerto Rico y México somos unos gallos de pelea, así que felicito a los muchachos. Nosotros los boricuas somos unos caballeros en la victoria y también en la derrota, así que felicitamos a la Selección de México, se les quiere. Gracias a mi gente, a la Selección de Puerto Rico, los felicito por esa digna representación. Gracias por unir a la Isla a través del deporte. Estamos orgullosos de ustedes, gracias por representar al país. México los queremos”, escribió el cantante en sus redes sociales.

Daddy Yankee mostró su apoyo a México

El intérprete de Con Calma sorprendió a todos sus fans aztecas cuando apareció en las pantallas del estadio envuelto con la bandera de nuestro país gritando “vamos México”.

😭💔 LO LOGRASTE...



¡México se une a la lista de víctimas de Daddy Yankee en el #WorldBaseballClassic !#CentralFOX pic.twitter.com/ZhsOWhOEdJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 21, 2023

Momentos antes de arrancar el encuentro, Daddy Yankee publicó una historia en donde dejaba claro que estaba de parte del Tri, a pesar de que fueron estos quienes eliminaron a sus compatriotas, Puerto Rico, en los Cuartos de Final.

“Vamos encima México-Japón, el Clásico sigue. Vamos encima México, estamos con ustedes”, dijo el cantante de reggaetón. El Clásico Mundial de Béisbol se lleva a cabo en Estados Unidos y es el torneo más importante a nivel selecciones para el Rey de los Deportes, siendo Daddy Yankee el embajador.

La ‘maldición’ Mick Jagger en el futbol es ahora de Daddy Yankee en el Beisbol

El vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, es una leyenda en el mundo del rock, pero cuando de futbol se trata, pone a temblar a más de uno, ya que se dice que trae con él una especie de ‘maldición’ futbolera.

La historia comienza hace más de 30 años, porque Jagger es fanático de este deporte y cuando no está de gira con su banda, suele acudir a la Copa del Mundo, incluso coordina con su staff para poder estar presente en este importante evento.

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards de The Rolling Stones actúan como parte de su "Stones Sixty Europe 2022 Tour" en Waldbuehne en Berlín, Alemania, agosto 3, 2022. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Durante la Copa del Mundo de Francia 1998, mostró su apoyo a la selección de su país, Inglaterra, y aseguró que le gustaría estar presente en el Saint-Etienne; durante el encuentro, Argentina les ganó en penales y David Beckham se fue expulsado del partido.

Cuatro años después, en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Inglaterra logró el pase a los cuartos de final, enfrentado a Brasil, una vez más, Mick se hizo presente para apoyar a su selección, solo para verlos quedar eliminados.

Y no es todo, cuando fue la Copa del Mundo en Alemania, también estuvo presente en el encuentro entre Portugal e Inglaterra, de nuevo, su selección quedó eliminada y en el Mundial de Sudáfrica, se encontraba en la cancha, acompañado del expresidente Bill Clinton, cuando Inglaterra ganaba 1-0, pero un error del portero hizo que el partido quedara empatado.

Mick Jagger de The Rolling Stones se presenta como parte de su gira "Stones Sixty Europe 2022", en Ámsterdam, Países Bajos, julio 7, 2022. REUTERS/Piroschka Van de Wouw

Por si esto no fuera suficiente, en Brasil 2014 estuvo en aquel país, ya que tiene una casa en este lugar, entonces salió a declarar que Italia o Inglaterra ganarían el mundial, ambas fueron eliminadas en la primera ronda.

Con la eliminación de sus equipos predilectos, quiso mostrar su apoyo a Brasil ante su duelo con Alemania, la historia recuerda ese partido como humillante para el ‘Scratch’ y ¿por qué no? Para no perder la costumbre, en el Mundial de Rusia, se hizo presente en el estadio Luzhniki el día que su selección llegó a semifinales por primera vez desde el mundial de Italia 90 con un tuit en el que se le escuchaba decir Come On England”, perdieron ante Croacia 2-1-