Sevilla decidió despedir a Jorge Sampaoli y salieron a la luz detalles de la fuerte interna con el plantel: “Los jugadores no lo aguantan más”

Sampaoli, de 63 años, siempre vehemente en el banco de suplentes (REUTERS/Isabel Infantes)

“Tenemos que ser mucho más valientes, no esperar tanto”, golpeó Iván Rakitic. “Nos dan las herramientas para sacar los partidos y se ve que no las entendemos o no sé. Ya sobrepasa todos los límites”, criticó Marcos Acuña. “Jugamos con anarquía y así dependeremos de la suerte”, azotó el arquero Bono.

Sevilla vive una crisis profunda, posicionado a dos puntos de la zona de descenso. Y todos los cuestionamientos, incluidos los de los futbolistas, recaen en el entrenador Jorge Sampaoli. Según informó Relevo, el club decidió cesantear al argentino por el oscilante rendimiento y los problemas internos. Si bien el equipo andaluz está en cuartos de final de la Europa League (se medirá ante el Manchester United) y de local recuperó fortaleza, los puntos que cedió en continuado como visitante lo colocan en una situación desesperante en relación a la permanencia en la categoría.

La prensa española asegura que la institución ya le informó de la determinación al ex orientador de las selecciones de Chile y Argentina: sólo restan resolver los términos de la desvinculación y la indemnización. Y José Luis Mendilibar, especialista en la batalla por no descender, sería su reemplazante y hasta entrenaría al primer equipo en las próximas horas.

Mientras tanto, periodistas con conocimiento de la intimidad del cuadro nervión ofrecieron detalles de los roces entre jugadores y el técnico, que ya había experimentado una gestión en el club en 2016-2017. “El despropósito fue traer un técnico como Sampaoli al que ya conoces y en tiempo de bonanza dejó un vestuario absolutamente dividido. Yo siempre he pensado que en el contexto en el que estaba a Sevilla no cabía Sampaoli. Cuando tienes a un entrenador que mira por él, segundo por él y después con él, te castiga”, aguijoneó el periodista Alonso Rivero de 101 TV Sevilla.

“Las declaraciones de Rakitic dan que pensar, las de Bono más todavía. En un vestuario mandan los futbolistas y siempre acaban ganando. Los jugadores no aguantan a Sampaoli”, reveló Gonzalo de la Haza en Minuto 91 Sevilla. “La solución era quitar a Sampaoli. Públicamente muchos jugadores se han mojado”, añadió Juan Manuel Lorente, en el mismo show. “Se va a ir y todavía no sabemos a qué juega Sampaoli”, insistió. El mismo medio abrió una encuensta en Twitter en la que le propuso a los aficionados que opinaran si al DT “le hicieron una cama”. Un 68% entendió que fue así.

* El episodio del papel que rompió Acuña

Más allá de las diferencias llegaron a los micrófonos, otras se quedaron en el off the record o se evidenciaron en gestos y actitudes. El hecho de que en varios partidos optara por jugar sin delanteros es uno de los elementos de disidencia que remarcan en Europa. Otro hecho se viralizó en varios encuentros: el famoso “apunte extra large” que el cuerpo técnico les extendía a los jugadores con indicaciones en el medio de los encuentros. Muchas veces terminaba confundiendo a los protagonistas, que pasaban varios segundos intentando decodificarlos ante las cámaras de la TV.

El momento más extremo se dio a fines de febrero, en ocasión de la caída 2-3 ante Osasuna: en medio del nerviosismo, Nemanja Gudelj apareció sobre el césped con las anotaciones. se las arrimó a Oliver Torres, pero pasaron varios segundos intentando entender qué decían, mientras el cronómetro continuaba corriendo. Quien se fastidió fue Acuña, quien les arrebató el papel a sus compañeros, lo estrujó haciéndolo una pelota, y lo arrojó con furia al césped. Apenas un síntoma que explica por qué esta historia está por finalizar.

