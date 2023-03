La confesión de Facundo Buonanotte: cómo recibiría a Messi en Newell’s siendo hincha de Central

Facundo Buonanotte está viviendo un sueño. No solamente por los minutos y consideración que estaá teniendo en el Brighton de la Premier League, sino porque acaba de ser convocado por primera vez para la Selección Mayor. En diálogo con ESPN, el enganche surgido en la cantera de Rosario Central habló de su presente en Inglaterra, el shock que le produjo el llamado de Lionel Scaloni, su primer encuentro con Lionel Messi y cómo lo recibiría si juega en Newell’s, siendo hincha canalla.

“A Leo (Messi) lo conocí en el predio de la AFA después de una práctica en la que coincidimos el Sub 20 y la Mayor. Teníamos de técnico a Javier Mascherano, que es amigo, y siempre le decíamos que hablara con Leo para que nos podamos sacar una foto con él todos juntos. No tuve posibilidad de decirle nada, no lo quería molestar. Fue muy atento con todos, muy humilde, nos recibió de la mejor manera”, recordó sobre su primer encuentro con Messi, quien será compañero en la Albiceleste.

Como hincha canalla, y pese a la rivalidad que existe con Newell’s, Buonanotte se sinceró y mencionó cómo lo recibiría en la ciudad si decidiera ponerse la camiseta rojinegra: “No puedo opinar por todos los hinchas, pero yo lo recibiría como un campeón del mundo, como se merece él. Más allá de los colores, Leo es un ídolo para el país y cada uno lo tiene que recibir como él se merece”.

Al mismo tiempo, reveló: “Siempre que puedo, veo a Central. No me pierdo un partido. Tengo muchos compañeros, obviamente tengo mi bandita con la que me llevo mejor. Central es un club hermoso por donde se lo mire, viví momentos hermosos que no me los voy a olvidar jamás. Siempre que esté jugando, voy a estar ahí para alentarlos”. Y sobre Ángel Di María, otro emblema auriazul, comentó: “Me felicitó cuando se dio mi traspaso al Brighton, me escribió para desearme lo mejor. Espero que cuando vaya a la Selección podamos intercambiar algunas palabras”.

Respecto a la convocatoria para jugar los amistosos contra Panamá y Curazao con la Selección, detalló: “Fue una locura. No me esperaba el llamado de Scaloni, quedé en shock. Cuando llegue a casa, le conté a mi familia y mi representante. Nos abrazamos y emocionamos mucho”. ¿Cómo fue la comunicación de la citación? “Estaba por comer algo en el micro después del partido con Stoke City y recibí un mensaje de un número desconocido. Cuando vi que decía Scaloni, entré de cabeza. Me dijeron que era un ayudante y que querían que fuera parte de la siguiente convocatoria. Cuando vi eso, no sabía qué hacer. Si llorar, si reírme... Justo estaba al lado mío Alexis, que me dijo que le habían pedido mi número. Estoy muy contento, es un momento hermoso”.

Buonanotte admitió que no esperaba debutar tan pronto en el club inglés y que pensó que la adaptación le costaría un tiempo más, pero siente que aprovechó la oportunidad y minutos que le dio el técnico. Sobre Alexis Mac Allister, opinó: “Es un jugador muy importante en la Selección y muy importante en el Brighton, nos da mucha tranquilidad y juego, es muy importante para nosotros”.

SU RELACIÓN CON ALEJANDRO GARNACHO

“Es un jugador muy bueno, todos lo saben. Me tocó compartir un torneo con la Sub 20 en Francia, lo conocí ahí. Nos dejó a todos asombrados por las cualidades que tiene. Tiene un uno contra uno que a muy pocos se le ve. Es un chico muy tranquilo, al que le gusta compartir muchas cosas. Le deseamos lo mejor y más en Argentina”.

