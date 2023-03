Ricardo La Volpe contó cuál fue su gran error como técnico de Boca Juniors: “Cuando llegué, yo era un porotito”

Ricardo La Volpe fue el invitado este miércoles de F90, el ciclo de ESPN, y como era de esperarse dejó una serie definiciones interesantes sobre el fútbol moderno, la evolución del deporte y lo que ha aprendido en sus años como entrenador, sobre todo en México y Argentina.

Entre los asuntos sobre los que más fue consultado fue por su etapa al frente de Boca Juniors, en 2006, cuando asumió en reemplazo de Alfio Basile. En aquel momento, el equipo marchaba líder del Apertura y había sido bicampeón del fútbol local, además de haber conquistado la Recopa y la Copa Sudamericana, pero el Coco se marchó para asumir como técnico del seleccionado argentino.

El escogido por la dirigencia Xeneize fue nada menos que La Volpe, a quien le tocó llegar después de haber hecho un gran papel en el combinado mexicano que meses antes había sido eliminado del Mundial de Alemania en octavos de final por la Argentina, en un duelo que se destrabó gracias al gol de Maxi Rodríguez en el tiempo suplementario.

“Cuando yo llegué a Boca, era un porotito. Yo no tenía el nombre para haber dirigido Boca. Pero cómo no voy a asumir esa responsabilidad”, explicó ante la sorpresa de todo el panel. Es que el Bigotón explicó que él no tenía espalda suficiente como para tomar el timón de un vestuario como el del conjunto de La Ribera. “En Boca me faltó conectar con los jugadores. Quise entrar en un fútbol tenis y esperaron que venga un jugador. Había arreglado con Marino que le sonara el teléfono y se vaya por una urgencia, cuando me quise sumar, agarraron la pelota y dijeron ‘No, esperamos al jugador’”.

El hombre que triunfó en el fútbol mexicano al frente de clubes como Toluca y América, explicó que en el vestuario del Xeneize los futbolistas no lo respetaron y el falló en el diálogo con ellos. “En Boca yo sentía que me miraban mal, algunos me miraban mal, pero no me iba a pelear, porque encima alguno me podía cagar a trompadas. Hablaban por abajo y me decían `’mexicanito’”. En este sentido, sostuvo que gran parte se debía a que en la Argentina se entiende a la liga mexicana como una liga menor: “México no es potencia, si llegaba Guardiola en lugar mío todos lo hubiesen alabado. Los jugadores te miden”.

En el club de la Ribera, asumió en la séptima fecha en La Bombonera. Hasta entonces el equipo había ganado todos sus partidos, incluida una goleada 7-1 ante San Lorenzo, y era el máximo candidato a quedarse con el título y, por consiguiente, el tricampeonato. Pero, ya en su debut sumó un pálido 0-0 contra Godoy Cruz en La Bombonera.

“En Boca decían que yo cambié el sistema. Lo que yo le digo a los periodistas es que no tenía a (Federico) Insúa. Se había ido y nadie lo dijo. Todos decían que La Volpe había cambiado el sistema de Basile, debe ser un tarado este La Volpe... que no soy yo, debe ser un hermano mío que debo tener escondido. Lo que no entendió la gente es eso. Yo fui y le dije a Marino ‘¿vos sos enganche?’ ‘No’. ¿Nery Cardozo?, no. Gago tampoco y Ledesma tampoco. No tenía enganche y pasé a un 4-4-2″, explicó.

En el campeonato, llegó a las dos últimas fechas con la necesidad de sumar un punto para ser campeón, pero perdió de visitante con Belgrano y de local con Lanús. “En la cancha de Boca no podés perder, esa hinchada, cómo se mueve eso. No podés perder”, sostuvo, al tiempo que reconoció que ante de jugar la final contra Estudiantes sabía que iba a perder: “Ya estaba muerto”.

Ante semejante repaso, fue claro en su conclusión final: “Me faltó alguien que conociera el vestuario de Boca en mi cuerpo técnico”.

Las frases más destacadas de La Volpe

“Antes había una sociedad que te obligaba a ir a la escuela. Mi papá era de clase media, no tenía para lujos, pero yo fui a un colegio de curas. Era algo de la cultuta, de los españoles e italianos, del crecimiento. Y hoy ves una Argentina sin esa educación. Lo primero que hay que aprender es no ser corrupto y ayudar a la gente”.

“El enganche está obsoleto y hay que decirlo. Vos por qué te crees que en Alemania, Inglaterra o Bayern Múnich que compran los mejores jugadores no tienen enganches”.

“Antes el jugador tenía más tiempo para jugar, hoy creció mucho el tema físico en la marca”.

“Me gustaba más el River de Gallardo que este de Demichelis”.

“Hoy se debe trabajar. En nuestra época, trabajábamos 70% defensivo y hoy cambió. Antes Banfield jugaba igual que Boca, y en un análisis que hago ahora entiendo por qué había cinco grandes. Jugábamos de igual a igual”.

“Riquelme jugaba contra un solo cinco”.

“Oscar Romero no tiene dinámica para ser 10. También hay que defender”.

“A éste Boca le falta trabajo. Porque hoy hay que trabajar mucho en la salida”.

“Los sistemas de juego los hacen los jugadores. Los jugadores es lo más importante para tener un buen equipo y el entrenador tiene que ser inteligente para elegir el esquema”.

“¿Por qué fue tal el peludo de Argentina y Francia?. Griezmann rompía para ir a apretar la salida, entonces quedaban Enzo, De Paul y Mac Allister y Deschamps se quedaba con Rabiot y Tchuameni. Dos volantes (de Francia) y Argentina tenía tres. Era un baile para cuatro goles”.

“El jugador no tiene un revolver en la cabeza para no sacarla larga y romper líneas por arriba”.

“Quiero revancha en la Argentina, porque cuando vine me dijeron que no se podía salir jugando. Salir jugando era dinamita, era como una bomba”.

“El 30% de un equipo es el técnico, el 70% es de los jugadores. En Boca fue al revés porque toda la culpa fue mía”.

“Un entrenador tiene que convencer al jugador, sino no existís. Yo debo ser un psicólogo para los jugadores”.

“Guardiola llega a un club y pone el sistema que quiera”.

“Para mí, futbolísticamente ese Boca (el que él dirigía) jugaba bien”.

“Bielsa tenía problemas con Chilavert en Vélez, pero finalmente los convenció y con su sistema salió campeón”.

