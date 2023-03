El curioso pedido de Leandro Paredes para disfrutar el amistoso entre Argentina y Panamá por los festejos de la conquista de la Copa del Mundo

El insólito pedido de Leandro Paredes para el amistoso con Panamá

Leandro Paredes fue uno de los jugadores más importantes en la mitad de la cancha en el ciclo de Lionel Scaloni. Caminó todo el proceso junto al entrenador y lo coronó de la mejor manera posible: como campeón en el Mundial Qatar 2022. A la vuelta de la esquina está el primer amistoso de la selección argentina en territorio nacional frente a Panamá y el futbolista de la Juventus lanzó al aire un pedido insólito para poder disfrutar del encuentro junto a todos los hinchas que irán a festejar la tercera estrella al estadio Monumental.

El próximo jueves 23 de marzo la Albiceleste tendrá su primer compromiso luego de derrotar a Francia en la final por penales. “Se tienen que jugar dos tiempos de 15 y que se festeje nomás. Lo feo es que son dos partidos nada más y no se va a poder disfrutar con toda la gente. Va a quedar gente afuera y que no tengan la posibilidad de vernos duele un poco”, reflexionó Paredes en el stream de Lucas Rodríguez. Las expectativas por la venta de entradas están por los aires y es una garantía de que habrá miles de hinchas que no podrán conseguir una localidad.

Por otro lado, reveló que uno de los obsequios que van a recibir en su visita a Argentina son los Iphones dorados que en su momento se los adjudicó como un gesto de Messi con todo el plantel. “No, no. No son regalos, yo hablé con él y es una persona que le hizo esos regalos. Supuestamente los llevan ahora en esta fecha FIFA. Los hizo la empresa esa y se los regaló a Leo para nosotros, pero no es que lo planeó él”, aclaró Leandro al respecto.

Paredes conforma junto a Messi y De Paul el trío para jugar los torneos de truco (Foto: Reuters)

Volviendo a lo que fue la concentración en Qatar el volante contó que más allá de haber quedado eliminados con la Pulga y Rodrigo De Paul del torneo de truco interno, lograron llevarse varios galardones a su casa: “A Nico P., el utilero, le encantan esas cosas y prepara trofeos para los torneos de truco. Nosotros tenemos el de campeones de la Copa América. Él había llevado tres trofeos para los campeones del Mundial y armó otros tres para la Finalissima que eran los campeones de la Copa América contra los del Mundial. Como ganaron con Albil y el dirigente tenían que jugar con nosotros para definir”.

Sin embargo, el trío de futbolistas fue por más y apostaron las copas a todo o nada. “Ganamos la Finalissima y les decimos que les jugamos por el trofeo que les quedaba que era el de la Copa del Mundo. Si ellos ganaban, se llevaban los dos nuestros. Les jugamos y ganamos. Nos llevamos las dos finales. Tengo todos acá en mi casa, quedan de recuerdo”, comentó Paredes entre risas.

