Gary Lineker fue reincoporado a la programación de la BBC tras el escándalo por sus críticas a la política con los refugiados

La BBC retiró la sanción y Lineker volverá a presentar el Match of the Day (Foto: Reuters)

Durante la reciente jornada de la Premier League, la BBC sufrió un derrumbe en las estructuras de sus programas por el conflicto que se generó hace pocos días con Gary Lineker. El ex delantero devenido en analista comparó en su cuenta de Twitter la nueva política migratoria de Reino Unido con las medidas del gobierno Alemania en la década del 30 y dicho paralelismo que no gustó a las autoridades de la cadena por lo que decidieron suspenderlo. Luego de que varios de sus compañeros se bajen de sus shows para mostrar empatía con el castigo, las autoridades lo reincorporaron.

El director general de la cadena, Tim Davie, anunció que se llevará a cabo una revisión independiente de las directrices de las redes sociales. “Todo el mundo reconoce que este ha sido un periodo difícil para el personal, los colaboradores, los presentadores y, lo que es más importante, para nuestra audiencia. Pido disculpas por ello”, declaró el ejecutivo. Y añadió al respecto: “Gary es una parte valiosa de la BBC y sé lo mucho que la BBC significa para Gary. Estoy deseando que presente nuestra cobertura este próximo fin de semana”.

Cabe destacar que las palabras de Lineker sobre el nuevo proyecto de ley de inmigración ilegal del gobierno fueron criticadas por políticos conservadores, incluido el ministro del Interior. “Se espera de los empleados de la BBC que se mantengan imparciales en asuntos políticos y deben seguir unas estrictas directrices en las redes sociales, pero existe un importante debate sobre cómo deben aplicarse al personal ajeno a los informativos”, agregó la página oficial del medio británico.

Las palabras de Lineker sobre el nuevo proyecto de ley de inmigración ilegal del gobierno fueron criticadas por políticos conservadores, incluido el ministro del Interior (Foto: Reuters)

Lineker ejerce como presentador del Match of the Day desde 1999 y es la estrella con mejor sueldo de la transmisión: ganó alrededor de 1,35 millones de libras en la temporada 2020-21. Gary nuevamente apareció en una de sus cuentas para dar sus impresiones luego del conflicto. “Después de unos días surrealistas, estoy encantado de que hayamos salido adelante. Quiero dar las gracias a todos por el increíble apoyo, en especial a mis colegas de BBC Sport, por su extraordinaria muestra de solidaridad. El fútbol es un juego de equipo, pero su apoyo ha sido abrumador”, redactó el ex futbolista.

Y analizó la angustiante pelea que tuvo que superar: “Llevo casi tres décadas presentando deportes en la BBC y me siento enormemente orgulloso de trabajar con la mejor y más justa cadena del mundo. Estoy impaciente por volver a la silla de MOTD el sábado. Una última reflexión: por muy difíciles que hayan sido los últimos días, no se pueden comparar con tener que huir de tu casa por la persecución o la guerra para buscar refugio en una tierra lejana. Es reconfortante ver la empatía de tantos de vosotros hacia su difícil situación”.

Se espera que Gary vuelva a presentar la cobertura en directo de Match of the Day del partido de cuartos de final de la FA Cup entre el Manchester City y el Burnley del próximo 18 de marzo.

