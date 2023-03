Un nuevo capítulo en la guerra entre Benzema y Deschamps: el duro mensaje del delantero para el entrenador

Karim Benzema apuntó contra el entrenador Didier Deschamps (REUTERS/Franck Fife)

Lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022 marcó un antes y un después en la relación entre el director técnico Didier Deschamps y el delantero Karim Benzema, quien quedó fuera de la nómina para disputar el certamen producto de una lesión.

Te puede interesar: Las definiciones de Deschamps sobre el Mundial que perdió ante Argentina: por qué Francia fue superado y qué ocurrió con Benzema

El atacante del Real Madrid utilizó sus redes sociales para acusar de mentiroso al seleccionador, quien en las últimas horas había concedido una entrevista en la que explicaba los motivos que lo llevaron a prescindir y no aguardar al Balón de Oro en 2022.

“¡Pero qué audacia!”, comenzó su relato el goleador en una historia de Instagram en la que capturó un extracto de la nota que concedió el entrenador al diario francés Le Parisien. Como si fuese poco, este mensaje lo acompañó con un emoji de payaso, dejando bien en claro cuál es su pensamiento sobre Deschamps.

El duro mensaje de Benzema a Deschamps

En la siguiente historia el goleador subió un video en el que un hombre dice a la cámara “Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso”. El futbolista, sobre estas imágenes, añadió la leyenda “Sagrado Didier, buenas noches...”.

Te puede interesar: El recuerdo de Dybala y una jugada que pudo cambiar el destino de la final del Mundial: “Muchos se preguntan qué hacía dentro del área”

Vale recordar que Benzema, en su momento, decidió abandonar la concentración luego de darse a conocer la noticia de que arrastraba una lesión. Según la prensa francesa, el hombre del Merengue no se sintió bien tratado por el seleccionador, que no le dio tiempo para recuperarse. Tampoco por el cuerpo médico, que forzó demasiado su retorno al equipo tras los problemas que arrastraba en los meses previos al Mundial.

Deschamps no convocó a nadie y afrontó la competición con 25 jugadores (luego quedó en 24, ya que el lateral izquierdo Lucas Hernández sufrió una lesión).

Te puede interesar: Los dos fichajes galácticos que planea Real Madrid si Benzema no renueva su contrato

Ante la consulta sobre si se apuró en apartarlo del plantel, Deschamps no dejó lugar a dudas: “Es insultante decir eso. En toda situación sólo hay una verdad y Karim lo sabe bien”. Ambos protagonizaron un cónclave en la habitación del goleador con los estudios médicos sobre la mesa: “Estaba perdiendo un jugador muy importante, uno más. Tengo que asumirlo. Karim estaba destrozado porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo: ‘Estoy muerto’. En el mejor de los casos, su vuelta a los entrenamientos no podría haberse producido antes del 10 de diciembre. Él me dijo que no habría estado listo”.

Luego manifestó que siguió en contacto con el delantero de cara al futuro, pero la decisión de su alejamiento de la Selección no tuvo marcha atrás: “Lo llamé después de que me extendieran el contrato. Tuvimos una larga discusión. Lo volví a contactar más recientemente en relación con los requisitos administrativos de las preconvocatorias. Quería saber su posición. Me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional. No me preguntes por sus argumentos. A él le corresponderá comunicarlos o no”.

Seguir leyendo: