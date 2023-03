Alarma en el PSG: la sugerente frase de Kylian Mbappé tras la eliminación de la Champions League

La decepción de Kiki tras otro golpe en la Champions League (REUTERS/Angelika Warmuth)

El PSG volvió a fracasar en la Champions League: cayó 3-0 en la serie de octavos de final ante el Bayern Múnich. Y las críticas recayeron en las estrellas del equipo, Lionel Messi y Kylian Mbappé. El joven delantero galo, de 24 años, apostó por su permanencia en París, al punto de renovar su contrato desechando la oferta del Real Madrid. Por eso, el tropiezo tiene peso doble para él. “Estamos decepcionados. Ahora, así es como es, tenemos que seguir adelante. Debemos tratar de analizar qué fue lo que pasó y simplemente seguir adelante”, subrayó.

“Ellos tienen un gran equipo, una gran plantilla, tienen un equipo que está hecho para ganar la Liga de Campeones. Lo dije al comienzo de la temporada durante la primera rueda de prensa, que íbamos a dar lo mejor de nosotros. Nuestro máximo, eso es todo... Es la verdad. Volveremos a nuestro día a día que es la Ligue 1″, puso en valor a su rival y enfatizó que no prometió la Orejona, una obsesión para el equipo francés, debido a que aún no habita en sus vitrinas.

Ahora bien, en medio de los rumores de reestructuración del equipo, con la posible salida de Neymar como bandera y el contrato de Lionel Messi todavía sin ser renovado, volvieron las versiones de una probable partida del delantero campeón del mundo con Francia en 2018 al Real Madrid, eterno interesado en contar con sus servicios.

“Por el momento hablo de esta temporada, es lo más importante. Las otras cosas no me importan. Perdimos contra un gran equipo, y ahora tenemos la Liga, esperemos que vamos a ganar. Estoy tranquilo, lo único que me importa en esta temporada es ganar la Liga, después veremos”, dijo, pidiendo enfocar en la competencia, pero sin cerrar ninguna puerta.

Siguiendo el razonamiento de Kiki, disputadas 26 fechas, los dirigidos por Christophe Galtier lideran la Ligue 1 con 63 unidades, ocho más que el Olympique de Marsella, el escolta. Este sábado visitarán al Brest, que pelea por no descender, en pos de lograr un empujón anímico. Luego, el domingo 19 de marzo, recibirán al peligroso Rennes en el Parque de los Príncipes, donde la temporada volverá a plebiscitarse ante el público. Incluida, claro, la figura de Mbappé, cuyo futuro se develará en el próximo mercado de pases, aunque tiene vínculo vigente con la institución.

