“Invisible”: los medios franceses criticaron a Messi tras la eliminación del PSG y lo calificaron con un duro puntaje

"El gran vacío" la portada on line de L'Equipe

Este miércoles el París Saint-Germain (PSG) perdió 2-0 ante el Bayern Múnich y fue eliminado en los octavos de final de la Champions League. Parte de la prensa francesa le cayó encima a Lionel Messi y por caso uno de los diarios deportivos más importantes volvió a darle una dura puntuación al crack argentino, que además recibió críticas en el desarrollo de las crónicas en una nueva frustración del elenco galo por intentar conseguir su máximo objetivo.

Es cierto que no fue el mejor partido de Leo, pero tampoco el equipo mostró un rendimiento global que le permitiera encaminar una victoria obligatoria ya que en el encuentro de ida los alemanes vencieron en París 1-0. El PSG tuvo chances, pero no pudo concretar. Tanto Messi como Kylian Mbappé no pudieron romper líneas y por segundo año consecutivo quedaron afuera en la misma instancia.

El puntaje a Lionel Messi

El diario deportivo L’Equipe realizó su habitual puntuación y a Messi le pusieron un 3, con la argumentación de que “el argentino ha tardado mucho en intentar tener más influencia en el juego de los suyos. Muchas veces intentando lanzar a Mbappé en profundidad. Tuvo una gran oportunidad. Es muy poco y muy decepcionante en un partido de esta importancia”.

No es la primera vez que Messi recibe un puntaje tan bajo y en el partido de ida también le dieron un 3. El promedio general del equipo fue de 4,6 puntos. Otros que recibieron una baja calificación fueron Achraf Hakimi (4), Vitinha (4), Mbappé (3) y por debajo de Leo quedó Marco Verratti (2), quien cometió un grave error en el 1-0 en Alemania.

"París sin genios", la portada de L'Equipe en su edición impresa

En el artículo titulado “El gran vacío”, sobre el desarrollo del encuentro, cargaron contra Messi y Mbappé.”Messi pasó el partido sin llama, mientras que Mbappé, amordazado, no pudo forzar la suerte”, además subrayaron que “el París esperaba que la llama de Mbappé o Messi volcara la mesa, pero los dos genios se quedaron en su palco”.

En tanto que en su edición impresa que ya empezó a circular por sus redes sociales, dicho medio tituló en su portada “París sin genios”, con una foto principal de Messi en el piso siendo ayudado por un rival. “Lionel Messi y Kylian Mbappé completamente amordazados, el PSG se ha convertido una vez más en un equipo normal, superado por el Bayern de Múnich. Esta nueva eliminación prematura marca el fracaso de todo un club, especialmente de su gestión”, agrega en su bajada.

"París sigue sin tener el nivel". La portada de Le Parisien

Otro medio galo relevante es Le Parisien, que tituló en su portal “París sigue sin tener el nivel”. En la cobertura del encuentro el foco fue el equipo más que lo individual y describieron que “este equipo no asusta a nadie. Muy pocas veces y en muy pocas buenas condiciones para que Kylian Mbappé las explotara. Y cuando Leo Messi pudo entrar al área (25′), no pudo fintar ante Yann Sommer”.

“Este equipo nunca habrá tenido el comportamiento de un equipo europeo sólido, implacable, capaz de asfixiar destacados”, agregó.

La crítica de France 24

Por otro lado, France 24 también tuvo en la mira a Messi . En su crónica titulada “Champions League: Bayern Múnich aniquila los sueños de Mbappé y PSG”, le dedicó un tramo especial a Leo con el subtítulo de “Messi, invisible”. Luego amplió: “Al argentino de 35 años, siete veces ganador del Balón de Oro, le faltó juego a todas luces, como un duelo perdido contra el centrocampista defensivo alemán del Bayern, Leon Goretzka, aniquilando una contra parisina”.

Esta nueva decepción del PSG en el principal torneo de clubes de Europa fue un mazazo en la presente temporada pese al liderazgo en la Ligue 1, lo único que le queda al elenco de la capital francesa para poder ganar. A falta de 21 fechas, manda con 63 puntos y le lleva 8 al Olympique de Marsella.

