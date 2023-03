Dura crítica de Gary Lineker a la política de Reino Unido con los refugiados: “No es diferente a la Alemania de los años 30″

Gary Lineker hizo una fuerte crítica a la política migratoria del Reino Unido y la comparó con la Alemania Nazi (Gettyimages)

Al Gobierno del Reino Unido le ha tocado defender su controvertido proyecto de ley sobre la inmigración ilegal de las críticas generalizadas, incluidas las del ex futbolista Gary Lineker, quien actualmente es el comentarista estrella de la BBC y podría correr peligro de que su empleador le aplique fuertes sanciones por defender a los refugiados que intentan llegar a a territorio británico.

Te puede interesar: La ONU calificó de “muy preocupante” el plan contra la inmigración presentado por el gobierno del Reino Unido

Lineker, quien jugó en el FC Barcelona y con Inglaterra fue el máximo goleador de la Copa del Mundo de 1986 con seis tantos, nunca ha tenido miedo de expresar sus opiniones sobre temas sensibles como el Brexit y utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje contra esta política.

“Aceptamos muchos menos refugiados que otros países europeos importantes. Esta es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30, ¿estoy fuera de lugar?”, escribió el actual integrante de Match of the Day, que ha sido el programa de fútbol insignia de la BBC durante más de 20 años.

Te puede interesar: La MLS prepara una estrategia para contratar a Lionel Messi: “Trataremos de aprovechar la oportunidad”

Aunque la corporación tiene pautas estrictas de imparcialidad, eso no ha impedido que el carismático ex jugador de 62 años transmita sus puntos de vista en su perfil oficial de Twitter, donde tiene más de 8,7 millones de seguidores.

La fuerte crítica de Gary Lineker al Brexit en sus redes sociales.

Con su nueva legislación, el Ejecutivo conservador de Rishi Sunak busca combatir el fuerte aumento de inmigrantes que llegan ilegalmente en pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha desde la costas francesas. Este martes, Suella Braverman, la ministra del Interior de Gran Bretaña, describió propuestas para detener a casi todos los inmigrantes que cruzan el Canal. Y Lineker hizo su descargo al describir dicha política como “inconmensurablemente cruel”.

Te puede interesar: La salvaje golpiza de un ex jugador de la NFL a su novia por la que fue condenado a 6 meses de prisión

Lo que escribió en Twitter obligó a la BBC a tener una “conversación franca” con él tras la denuncia con Braverman, aunque Lineker dijo que continuaría hablando por aquellos que no tenían voz.

“Nunca he conocido tanto amor y apoyo en mi vida como el que estoy recibiendo esta mañana (dejando de lado los goles de la Copa Mundial de Inglaterra, posiblemente). Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes”, agregó el ex delantero que jugó también en Leicester City, Everton, Tottenham Hotspur y el equipo japonés Nagoya Grampus Eight.

Cuando se retiró, era el segundo máximo goleador de Inglaterra con 48 goles, detrás de Bobby Charlton, aunque luego Wayne Rooney y Harry Kane han superado a ambos. Después de dejar el fútbol, Lineker inició su carrera en los medios, trabajando como analista en TV y escribiendo columnas para periódicos británicos.

Según ha informado el Daily Mail, es la estrella mejor pagada de la BBC con un salario de 1,35 millones de libras al año, y sus comentarios han generado la furia de sus jefes, que todavía no han podido contactar con él porque “no responde a las llamadas”

En tanto, Suella Braverman hizo su propio descargo ante el mensaje del ex futbolista. “No creo que sea una forma adecuada de dirigir el debate. No estamos incumpliendo la ley. Estamos seguros de que las medidas que anunciamos ayer (martes) cumplen nuestras obligaciones legales internacionales”, declaró la ministra al canal Sky News.

Seguir leyendo: