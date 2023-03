Escándalo en Inglaterra: una estrella del Manchester City fue filmado ebrio en un bar y podría ser acusado de “exposición indecente”

El jugador del Manchester City podría ser acusado por bajarse los pantalones en público (The Sun)

Un escándalo sacude al Manchester City en medio de la definición de la Premier League y en la antesala de la revancha ante el RB Leipzig de la próxima semana por los octavos de final de la Champions League. Según una publicación exclusiva que presentó el diario The Sun en Inglaterra, Kyle Walker fue filmado en un bar en claro estado de ebriedad junto a un amigo y otras dos mujeres, de las cuales ninguna era su esposa Annie Kilner.

El hecho se habría producido el pasado domingo 5 de marzo en horas a partir de las 17.30 (hora en Inglaterra) y el defensor estuvo en el lugar unos 90 minutos. Las imágenes a las que accedió el periódico británico lo muestran al jugador de la selección inglesa ebrio y manoseando el cuerpo de las dos acompañantes femeninas.

Es más, en uno de los fragmentos de la grabación de las cámaras de seguridad del bar, se puede ver como Walker se baja los pantalones en un par de ocasiones y muestra sus genitales. Una de las mujeres que estuvieron junto al futbolista de 32 años se ríe y grita frente. Al poco tiempo, se puede ver como el jugador que fue parte de la nómina del seleccionado inglés en el último Mundial de Qatar repite la acción cerca de otras personas que se encontraban en el bar.

Otro de los momentos críticos del video lo muestran al defensor del equipo que dirige Pep Guardiola besándose con una de las mujeres de su grupo y, además, tocándole los senos. Esta escena se produjo el día después de la victoria del City, en el Etihad Stadium, frente al Newcastle por 2-0 gracias a los goles de Phil Foden y Bernardo Silva.

Como indica The Sun, tras el triunfo, el entrenador español le dio dos jornadas libres a sus futbolistas. “Dos días libres en casa. No quiero verlos, ellos no quieren verme”, dijo Pep en la conferencia de prensa post partido. Los Ciudadanos marchan en la segunda colocación de la Premier League, cinco puntos detrás del líder, Arsenal.

Las imágenes de Walker en un bar en estado de ebriedad (The Sun)

Una fuente a la que accedió The Sun, dijo: “El video es realmente perturbador. La mujer con la que está Walker no es su esposa, pero él se acerca y le acaricia los pechos. Te preguntas si puede empeorar, entonces él saca su pene a la vista del bar y de las mujeres con las que está”. El informe indica que se lo vio tomar cerveza y “tragos al cuello” de las otras mujeres y que además bailó de manera provocativa en varias ocasiones.

Más allá de la situación a la que quedó expuesto Walker, el diario Daily Mail indica que la investigación policial contra el futbolista podría apuntarlo por exhibirse en público con los pantalones bajos en el bar. Es por esto que podría ser acusado de “exposición indecente”, lo que puede ocasionar a los infractores de esta ley una sentencia máxima de dos años de prisión en el Reino Unido o una fuerte multa.

La Ley de Delitos Sexuales de Gran Bretaña promulgada en 2003 explica que la exposición indecente se produce cuando una persona expone intencionalmente sus genitales, y tiene la intención de que se vean, lo que podría causar alarma o angustia en los presentes.

Antes de salir del lugar, Walker fue el encargado de pagar la cuenta de unas 250 libras. En las imágenes se puede ver como un barman -así lo indican los reportes de la prensa local- lo estaba esperando con un posnet (pago con tarjeta) mientras al futbolista se le complicaba manejar su billetera.

El jugador mantiene una relación de largo tiempo junto con su esposa Annie, con la que además tiene tres hijos.

Walker es uno de los defensores titulares del Manchester City (REUTERS/David Klein)

