Aldo Rocha avergonzado por la derrota del Atlas en la Concachampions

Aldo Rocha aceptó el fracaso del equipo

En actividad de clubes mexicanos dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf, los Rojinegros del Atlas dieron una pobre actuación en su caída por 4-1 ante el Olimpia de Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano, confirmando así el mal momento que viven y generando la inconformidad de su capitán, Aldo Rocha, quien ofreció disculpas a la afición por los últimos resultados.

Teniendo su primera aparición en la “Concachampions” bajo el nuevo formato (desde la 2008-2009), los Zorros tuvieron una noche para el olvido y cada vez más lejanos del aquel nivel que los llevó a conquistar bicampeonato entre 2021 y 2022. A pesar de partir como favorito ante el Olimpia, los “Rojinegros” fueron borrados del terreno de juego y terminaron sucumbiendo con un contundente 4-1, dejando la serie bastante complicada para remontar en el partido de vuelta.

Dentro de la zona mixta post partido, el mexicano Aldo Rocha señaló la frustración que sintió por el resultado adverso. “Estamos en deuda, es una vergüenza que haya pasado este resultado. Los principales responsables somos nosotros y esperamos revertir en casa... Son distracciones que han pasado en el torneo y lo hemos pagado caro, pero la ilusión sigue intacta y el gol de visita nos da esperanza”.

(Twitter/@CDOlimpia)

Posteriormente, admitió que se encuentra en un pésimo momento deportivo. “En realidad tocamos fondo (como equipo), son situaciones internas que las debemos de tocar de la mejor manera y es muy notorio. Entonces, a revertir la situación y la única manera, ya lo hablamos nosotros, es uniéndonos todos. Dejar los egos de lado, y afrontar de la mejor manera los partidos que se vienen”.

Cabe recordar que el mediocampista defensivo fue parte fundamental de la escuadra que logró obtener el bicampeonato, siendo precisamente el quien alzó el título en ambas ocasiones. Hoy en día, es de los principales señalados por la afición atlista; sin embargo, confía en que pronto puedan salir del bache en el que están y también respaldando el trabajo del actual entrenador, Benjamín Mora.

Por último, al ser cuestionado sobre la ausencia del colombiano Julián Quiñones, Aldo mencionó desconocer el motivo y que no era la persona indicada para responder esa pregunta. “No me gustaría tocar ese tema, sería mejor que se lo preguntaran directamente a él.”

(Twitter/@AtlasFC)

Benjamín Mora reconoció haber sido superados

A pesar de la clara desventaja que el Atlas se llevó al Estadio Jalisco, su actual estratega pidió mantener la ilusión y optimismo, pues aún quedan 90 minutos por disputarse. “No esperábamos este resultado, la llave está abierta. Si ellos pudieron hacerlo en su casa no veo porqué nosotros no podemos hacerlo, queda el 50 por ciento de la serie”.

“Impresionado pues no, en realidad fue un partido de futbol que no se nos dio, se dio a favor de Olimpia, nosotros no hicimos un buen trabajo y merecido resultado para Olimpia”, señaló al término del encuentro, reconociendo la buena labor del cuadro centroamericano.

Benjamín Mora, entrenador de Atlas. Foto: LigaBBVAMX

Como ya se mencionó, “La Academia” no vive el mejor de sus momentos dentro del terreno de juego. Aunado a su descalabro en la Concachampions, actualmente militan en el lugar 14 dentro del Clausura 2023 en la Liga MX, fuera de puestos de repechaje con solo 9 unidades de 30 posibles.

Desde el semestre anterior, el cuadro tapatío fue en picada con su desempeño, pues no pudieron refrendar su bicampeonato y culminaron en la penúltima posición del Apertura 2022. El mal torneo del equipo, sumado a algunas diferencias con los directivos, hicieron que Diego Cocca (técnico que los llevó a conseguir los campeonatos) se hiciera a un lado, siendo el punto de inflexión para la actualidad del club.