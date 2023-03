Gorosito se refirió a las controvertidas actitudes de Garnacho: “Si es uno de mis hijos, le pego con una mano abierta en el cogote”

Pipo Gorosito se refirió a la conducta de Garnacho: "Si es uno de mis hijos, le pego"

Néstor Gorosito es auténtico y no se guarda nada. Con su franqueza se refirió a Alejandro Garnacho y sus controvertidas reacciones en sus redes sociales. El entrenador de Colón de Santa Fe apuntó a que todos los jugadores deben mantener una conducta y la importancia de la formación hacia los más jóvenes. El extremo del Manchester United es un de los futbolistas con mayor proyección internacional y genera mucha ilusión en los hinchas argentinos que podrán verlo en los próximos dos partidos amistoso que la Selección jugará a fin de mes.

“Siempre tenés que darle prioridad al grupo, es lo más importante. Sacando a (Lionel) Messi, no hay otro Messi, el único diferente es él. Todos los demás son un poco mejor, un poquito peor, pero las reglas son claras y las tienen que cumplir todos, del jugador más chico al más grande, y el cuerpo técnico”, comenzó Pipo en una entrevista con TyC Sports.

“Hay que buscar respeto, tratar de traerlo para tu lado, que no haga locuras, yo no conozco jugadores que no se adapten no a través de un palo sino de convencerlo, mostrarle qué es lo bueno y lo malo. Garnacho va a cometer equivocaciones porque tiene 20 años (ndr: tiene 18) y es cuando tiene que hacerlo, es parte de la vida”, añadió.

El DT del Sabalero respondió cómo reaccionaría ante algún posteo provocador como el que desconocía que hizo del juvenil luego de la eliminación del Manchester United sobre el Barcelona en la Europa League, cuando escribió “pasa de ronda el equipo grande”. En este punto, Pipo cambió su parecer: “Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en Internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes... Todo por hablar y hacer boludeces, es otra generación y me parece una pavada. Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así”, dijo entre risas.

Alejandro Garnacho en el festejo de uno de sus goles en el Manchester United (AFP)

En tanto que el ex volante de creación se refirió a su presencia en las redes: “Yo hablo por ahí en Twitter y escribo cosas cuando me da rabia algo que no comparto o me gusta resaltar cosas buenas, pero conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero. Por ahí mi hija me dice ‘papi viste...’ y no, no me digas nada porque no creo en eso, se arman hasta campañas presidenciales todas falsas, entonces no creo nada”.

Garnacho tuvo algunas críticas por sus reacciones en las redes sociales y también por ciertos gestos como futbolista. Jesús Adolfo Marcos, que lo tuvo a cargo durante su etapa en las inferiores del Atlético Madrid, hace algunos días sentenció: ”Se volvió problemático. Era un sinvergüenza y daba guerra dentro del hotel”.

El delantero nacido en Madrid el 1 de julio de 2004 pasó por el Getafe y Atlético de la capital española antes de dar el salto a Manchester, donde los fanáticos ya lo comparan con Cristiano Ronaldo y lo tienen como un estrella emergente. En la presente temporada disputó 31 partidos, marcó 5 goles y brindó 6 asistencias. Se distingue por su explosión en pocos metros y velocidad para llegar al área, además de la potencia por su gran porte físico pese a su corta edad.

Si bien defendió los colores de la selección española en la categoría Sub 17, también vistió la celeste y blanca en la Sub 20 en la etapa del ex entrenador Javier Mascherano y fue llamado a la Mayor por Lionel Scaloni, que lo planifica como una pieza a seguir de cerca pensando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

