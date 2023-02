La provocación de Alejandro Garnacho al Barcelona tras la victoria del Manchester United

El momento del ingreso de Garnacho al partido (REUTERS/Carl Recine)

“Pasó el que tenía que pasar. Pasó el equipo grande”, dijo alguna vez Mauro Zárate luego de que Boca Juniors eliminase a Vélez Sarsfield de la Copa de la Superliga del fútbol argentino en 2019 y reavivó aún más el conflicto con su ex club. La frase generó polémica y hoy en día es moneda corriente para lasburlas entre hinchas.

Quien recurrió a esta misma dinámica fue Alejandro Garnacho, el joven talento del Manchester United que se disputan los seleccionados absolutos de España y Argentina. El habilidoso extremo de 18 años celebró el triunfo ante el Barcelona que le dio la clasificación de los Diablos Rojos a octavos de final de la Europa League con una condimentada dedicatoria en las redes sociales que generó repercusiones.

Al igual que Zárate, Garnacho puso en su cuenta de Twitter: “Pasa de ronda el equipo grande”. Junto al texto hay a una foto suya haciendo un binocular con sus manos. De su hombro se ve colgando una camiseta del Barcelona que intercambió tras el partido.

Alejandro Garnacho dejó un polémico mensaje en sus redes sociales luego del triunfo del Manchester United ante el Barcelona (Twitter)

Si bien no menciona a su rival de turno, no hace falta aclarar que se trata de un dardo al conjunto catalán. Es que el cruce de octavos, que se definió en Old Trafford con un 2-1 en favor del United se vivió con mucha intensidad al tratarse de un choque entre dos clubes mundialmente conocidos y ganadores en el continente. Se entiende que el “grande” es el conjunto inglés.

* Manchester United 2 - Barcelona 1

El delantero, nacido en Madrid el 1 de julio de 2004, pasó por el Getafe y Atlético de la capital española antes de dar el salto a Manchester, donde los fanáticos comparan con Cristiano Ronaldo y lo tienen como un estrella emergente. Si bien defendió los colores de la selección española en la categoría Sub 17, también vistió la celeste y blanca en la Sub 20 de Javier Mascherano y fue llamado a la Mayor por Lionel Scaloni, que lo planifica como una pieza a seguir de cerca pensando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

