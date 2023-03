Kudelka disparó contra Demichelis tras la polémica en Lanús-River y lo comparó con Gallardo: “Nadie tiene un trono para ir a presentarle pleitesía”

*La dura reflexión del técnico de Lanús sobre el accionar de Martín Demichelis en La Fortaleza del Granate

River Plate se impuso ante Lanús por 2 a 0 en un partido caliente y alterado por la actuación del árbitro Darío Herrera y el VAR. El clima caldeado se reflejó en las sanciones que perjudicaron al Granate y el cruce constante entre los propios protagonistas. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero el enfrentamiento entre los entrenadores Martín Demichelis y Frank Darío Kudelka parece estar cada vez más ardiente por las últimas declaraciones que brindó el estratega del conjunto del sur del conurbano bonaerense.

El ex DT de Huracán realizó una profunda reflexión en la que expuso el accionar de Micho en La Fortaleza y apeló a una comparación con Marcelo Gallardo, a quien trató como un señor.

En diálogo con ESPN, Kudelka comenzó su discurso asegurando que no conoce al entrenador de River. “Ayer me he despechado con algunas declaraciones que no había escuchado. Este señor está dirigiendo un Fórmula Uno y hay que tener en cuenta lo que eso conlleva y produce”, comenzó el técnico del Grana. Y continuó: “A veces hay que tener cuidado con lo que se dice, porque lo escucha mucha gente. Hay que decir las cosas como son: cuando vi el video de su conferencia, entendí que usó un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa similar al que jugó River defensivamente. Entonces, dar a entender que Lanús le apagó los aires acondicionados a mí me provocó dolor como persona. No estoy enojado, pero es como buscar un paliativo para ganar un partido. Lanús es una institución centenaria de la provincia de Buenos Aires que cuenta con un montón de socios; y decir eso es como que Lanús busca chicanas para tratar de ganar un partido. La realidad es que el aire acondicionado se había cortado en todo el estadio. Nosotros tampoco teníamos aire acondicionado. Nadie de la dependencia tenía”.

Con relación al cierre de la jornada, que concluyó con algunos incidentes debido a los reclamos a las autoridades y algunos proyectiles que cayeron desde las tribunas, el DT del conjunto local remarcó cómo vivió esos momentos de tensión. “El hecho de que no lo haya ido a saludar tiene una explicación: siempre voy a saludar a los colegas después del partido y sobre todo en la cancha de Lanús, porque salimos juntos. Pero en este caso, en la previa no lo saludé porque no lo vi. Y después del partido, yo no estaba en la cancha porque me habían expulsado”.

“Cuando se produjeron los momentos feos con la gente de River, yo me enteré después de saludar a nuestros jugadores en el vestuario. Cuando fui a saludarlo, él ya no estaba, pero saludé a su ayudante Javier Pinola, al preparador físico y otros jugadores. Incluso estuve hablando con Leo Ponzio y les pedí disculpas por la situación que vivieron”, continuó Kudelka.

Y cerró su participación con la analogía sobre los días del Muñeco en La Banda. “Me vino a la mente una comparación, porque estábamos en la misma distancia uno del otro. A su antecesor, Marcelo Gallardo, que es un señor lleno de títulos, los técnicos que lo enfrentábamos queríamos ese partido para saludarlo y él acortaba las distancias. Sus equipos iban para el frente, estaba lleno de logros y no se sentaba en un trono en el que había que generarle pleitesía. Él achicaba las distancias con los técnicos que posiblemente nunca podamos dirigir una institución tan grande como River”.

“Nosotros, y tantos otros de todo el mundo, entendemos a esa gente que logra dirigir a esos equipos como un lugar de privilegio, en el cual hay que estar acorde y no hablar de gente que no conoce. A mí me duele mucho eso. Soy una persona emocionalmente muchas veces incorrecta, pero jamás dejo de saludar a nadie. No creo que nadie tenga un trono para ir a presentarle pleitesía. Ni a un Marcelo Gallardo, que ganó todo y tenía todos los elementos para hacerlo”, concluyó.

