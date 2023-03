Demichelis criticó el trato hostil de Lanús a River Plate: “No estaban dadas las condiciones”

River Plate consiguió un gran triunfo que lo dejó en la cima de la Liga Profesional. La victoria por 2-0 ante Lanús con los goles de José Paradela y Lucas Beltrán cerró una actuación envuelta en polémica porque el arbitraje de Darío Herrera estuvo bajo la lupa después de anular el tanto que hubiera significado el empate transitorio del local. El enojo se apoderó del cuadro del Sur del Gran Buenos Aires, que terminó con la expulsión de su entrenador Frank Darío Kudelka por exceso verbal y, finalizado el cruce, Martín Demichelis criticó el trato hostil recibido.

“No teníamos aire acondicionado en el vestuario. No estaban dadas las condiciones para vivir una previa. El técnico de ellos no me vino a saludar. Sabíamos que íbamos a ser visitantes”, apuntó el director técnico contra su colega en rueda de prensa y destacó las comodidades que no tuvieron en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Sobre el plano futbolístico, destacó el valor de un triunfo como visitante después de la caída ante Arsenal: “Acá mandan los resultados, y se ganó un partido muy importante con un gran esfuerzo físico. Felicito a mis jugadores”.

Otra de las preguntas estuvo referida a la intervención de la tecnología, a cargo de Leandro Rey Hilfer, para anular la igualdad estampada por Cristian Lema en el Granate: “Desde la posición que yo tengo, es difícil decir algo con certeza porque estaba lejos de ese arco y se demoró muchísimo con el VAR, pero se tomaron el tiempo para revisarlo. Jamás me van a escuchar, para bien o para mal, hablar de una decisión arbitral”.

“Vivimos en un país que es único en cuanto a la pasión que sentimos por el fútbol”, remarcó después de ser consultado por el violento cierre de partido, donde fue agredido Enzo Díaz y el juez principal debió salir escoltado por la Policía. Por otro lado, declaró: “Hoy fue una batalla futbolística. La gente, el estilo de juego de Lanús y los muy buenos jugadores que tiene pusieron en dificultad al partido todo el tiempo”.

También se refirió a sus detractores, luego de distintas objeciones que recibió en sus primeras semanas en el cargo: “Acepto las críticas porque tengo que saber escuchar y corregir. Se críticaba que Enzo Pérez estaba solo en el mediocampo, ¿no? Intenté armar un equipo más ordenado y, en ese sentido, crecimos”. Por último, lanzó una dura reflexión sobre los tres puntos logrados, que lo deja en la cima del torneo por algunas horas: “Sé que hay que ir por mucho más. Hay que ser más dominantes desde la posesión. Contra Arsenal pusimos un futbolista ofensivo más, intentamos y nos costó perder. Hoy había que reacomodar. Un golpe acá hubiese sido durísimo”.

Con dos derrotas en seis presentaciones, River Plate se coloca en lo más alto de la Liga Profesional con 12 unidades, mismo puntaje que San Lorenzo, Defensa y Justicia, Lanús y Talleres. Sin embargo, aún no convence desde el juego, una asignatura que deberá mejorar de cara al encuentro de este miércoles desde las 21:10 ante Racing de Córdoba por los 32avos de la Copa Argentina.

