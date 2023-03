Giro inesperado sobre el futuro de Ángel Di María en Juventus: de ser “prescindible” a una reunión clave para su renovación

Siete goles y siete asistencias para Di María desde su vuelta del Mundial Qatar 2022 (Foto: Reuters)

El rendimiento de Ángel Di María desde su regreso a Juventus luego del Mundial Qatar 2022 es excepcional. El extremo argentino es actualmente el principal empuje ofensivo de la Vecchia Signora en cada encuentro y Fideo logró lo que parecía inevitable: convencer a la dirigencia en que hagan el esfuerzo para renovarle el contrato. Aunque la idea inicial del club era realizar un importante recortes en los salarios, el rosarino pasó de ser “prescindible” según la prensa italiana a ser considerado como el líder del recambio del plantel que llegará en los próximos meses.

Te puede interesar: Asistencia en un momento clave y eufórico festejo: Ángel Di María dejó su sello en la goleada de Juventus en el clásico de Turín

Francesco Calvo, director deportivo del cuadro italiano, admitió sus intenciones en la previa del choque frente a Roma por Serie A. “Es un líder técnico del equipo y del vestuario. Es un jugador importante y, como todos los jugadores importantes, queremos que siga con nosotros. Estamos trabajando entre bastidores, pero tenemos bastante confianza”, explicó en charla con SkySports.

Vale recordar que Ángel llegó a Turín a mediados de 2022 tras quedar con el pase en su poder luego de no renovar con el Paris Saint Germain. Ante este panorama, el zurdo, que tocó la gloria hace poco menos de tres meses con la selección argentina, tenía dentro de sus alternativas optar por finalizar su exitosa etapa por Europa (también vistió las camisetas de Benfica, Real Madrid y Manchester United) para volver a su amado Rosario Central o tener otro tipo de aventura en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Fideo ya se ganó la titularidad y es muy querido por la gente de la Vecchia Signora (Foto: Reuters)

Di María anotó siete goles y repartió siete asistencias desde su vuelta de la cita máxima del fútbol que lo posicionaron como el mejor jugador de la Juventus en este 2023. La dirigencia buscará presentarle una oferta a Fideo para retenerlo después del 30 de junio, fecha en la que queda con el pase en su poder. La idea de una renovación no le disgusta para nada al extremo ya que su principal objetivo es llegar con ritmo a la Copa América 2024 que se organizará en Norteamérica y su familia está muy cómoda con la vida en la ciudad italiana.

Te puede interesar: “Todavía me deben 3 millones”: Paulo Dybala desató un nuevo escándalo en la Juventus

Por otro lado, Calvo también tocó el tema que Paulo Dybala sacó a la luz por una supuesta deuda que todavía mantiene con el club. “Fue un jugador importante para la Juve durante siete temporadas, ahora es jugador de la Roma y no queremos mirar atrás. ¿Millones en atrasos? Como italiano que ha vivido muchos años en el extranjero siempre me sorprende leer estos informes que deberían ser privados. Los juicios se hacen en los tribunales y nosotros no añadimos nada más”, concluyó frente a los micrófonos.

En el plano futbolístico, la Roma venció por la mínima diferencia a Juventus con gol de Gianluca Mancini a los 57 minutos de partido. Con este resultado, el conjunto dirigido por José Mourinho se volvió a meter en zona de Champions League al sumar 47 puntos, mientras que la Vecchia Signora se estancó en puesto de Conference League con 35. Vale recordar que al cuadro albinegro le descontaron 15 unidades por irregularidades en sus traspasos durante varios mercados de pases.

Te puede interesar: La lista de los mejores 100 futbolistas del siglo XXI: Lionel Messi lidera un ranking que tiene a otros cuatro argentinos

Seguir leyendo: