La advertencia de Mbappé sobre su futuro en el PSG y la confianza de cara a la revancha con Bayern Múnich: “Estamos convencidos”

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia del PSG con 201 tantos. El club lo homenajeó tras la victoria ante Nantes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Kylian Mbappé vivió un sábado espectacular en el PSG, ya que además de la victoria de su equipo en Parque de los Príncipes ante Nantes por 4-2 que lo mantiene como líder absoluto de la Ligue 1 de Francia, el delantero de 24 años se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, con 201 tantos.

El subcampeón del mundo en Qatar 2022 sigue implacable, junto con Lionel Messi, en el conjunto comandado por Christophe Galtier y habló luego del partido del compromiso crucial que tendrá el París Saint-Germain en Alemania ante Bayern Múnich el miércoles 8 de marzo para saber si avanza a cuartos de final en la Champions League.

A raíz de este duelo que podría condicionar su futuro en PSG, Mbappé avisó que su continuidad no dependerá del resultado ante los bávaros, que lideran la eliminatoria 1-0. “Si dependiera de lo que ocurra en Champions, y no quiero faltar el respeto a nadie, ya me hubiera ido”, lanzó la estrella en conferencia de prensa.

La pregunta salió a raíz de los constantes rumores acerca de la continuidad de Mbappé en PSG, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 con chances de extenderlo. “Juego para escribir la historia, siempre he dicho que quería escribir la historia en Francia, en la capital de mi país, en mi ciudad, lo estoy haciendo y es genial, pero todavía hay camino que recorrer”, agregó.

Mbappé y Messi, abrazados y unidos para llevar al PSG a la victoria frente a Nantes por la Ligue 1 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

PSG llega con el ánimo en alza a la revancha en Múnich y, tras discusiones puertas adentro y malestar entre los jugadores, la calma parece haber vuelto en el equipo de la capital. “Tengo confianza de dar la vuelta y pasar esta eliminatoria. Vamos a Alemania para clasificarnos. Hemos recuperado la confianza. Estamos con decisión y convencidos. Estamos unidos en el vestuario”, remarcó Kiki.

Sin Neymar, quien se recupera de una lesión, Messi y Mbappé son los líderes en un ataque de PSG que ha demostrado en los últimos juegos el poder de fuego, capaz de dañar la defensa del Bayern. Luego de tres derrotas consecutivas (Marsella, Mónaco y Bayern Múnich), el París se recuperó con tres victorias al hilo (Lille, Marsella y Nantes) que devolvieron la confianza.

