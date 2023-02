Crisis en Juventus: Ángel Di María y Leandro Paredes podrían quedar libres por el conflicto financiero que atraviesa el club

Ángel Di María y Leandro Paredes no seguirían en Juventus la próxima temporada (REUTERS/Ronen Zvulun)

El caso de las plusvalías sacudió por completo a la Juventus de Italia, entidad que vive tiempos de cambios. Tras la quita de 15 puntos, lo que provocó que la Vecchia Signora quede fuera de la carrera por el título en la Serie A y lejos de los puestos de clasificación a las competencias europeas, y la salida de Andrea Agnelli y Mattia Binotto como principales mandatarios, la entidad de Turín tiene en mente tomar fuertes decisiones para salir a flote.

Según informa La Gazzetta dello Sport, John Elkann, quien también pertenece al clan Agnelli y emergió como una de las nuevas cabezas del club, busca recortar 70 millones de euros de los gastos del plantel profesional, por lo que varias de sus principales figuras emigrarán en el próximo mercado de pases.

El rotativo coloca a cinco nombres de peso dentro de esta nómina: los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María, el francés Adrien Rabiot, el brasileño Alex Sandro y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Todos se irían de la Juve una vez finalizada la temporada.

El único futbolista que continuaría ligado al club de los que vencen su contrato es el experimentado arquero Carlo Pinsoglio, habitual suplente del polaco Wojciech Szczęsny. También remarcan que no se descarta que se haga uso de la opción de compra por el delantero polaco Arkadiusz Milik.

Uno de los casos más rutilantes es el del Fideo, que llegó a Turín tras quedar con el pase en su poder luego de no renovar con el Paris Saint Germain. Ante este panorama, el zurdo, que acaba de proclamarse campeón del mundo con la selección argentina, podría optar por finalizar su exitosa etapa por Europa (también vistió las camisetas de Benfica, Real Madrid y Manchester United) para volver a su amado Rosario Central.

Leandro Paredes, por su parte, llegó a los bianconeros a préstamo por un año desde el PSG, pero los italianos habrían tomado la decisión de no hacer uso de la opción de compra ya que el albiceleste aún no supo hacerse dueño de la mitad de la cancha del equipo. Desde su regreso al equipo luego de consagrarse con la Albiceleste solamente fue titular en un partido (triunfo contra Monza por los octavos de la Copa Italia). Luego fue suplente y no ingresó en dos juegos y sumó minutos entrando desde el banco en cuatro.

Los sudamericanos Cuadrado y Alex Sandro y el galo Rabiot, en cambio, tienen contrato hasta junio y optarían por dejarlos libres. Varios de los futbolistas mencionados se encuentran entre los que más ganan dentro de Juventus.

Producto de la sanción deportiva, la Vecchia Signora ahora figura en la decimotercera colocación en la Serie A con 23 unidades, siete menos que Torino, último en clasificar a la Liga de Conferencia. Pese a su flojo andar en el torneo local, los de Massimiliano Allegri se encuentran en 16avos de final de la Europa League (tras quedar terceros en su grupo en la Champions League chocarán ante el Nantes de Francia) y en semifinales de la Copa Argentina (enfrentará al Inter).

