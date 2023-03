17 frases de Leandro Paredes: qué le dijo Messi en el abrazo de la final, la cábala que nunca falla y su coincidencia con De Paul acerca de La Scaloneta

Leandro Paredes relató el momento en el que hicieron enojar a Messi antes del partido ante Países Bajos

Leandro Paredes fue uno de los jugadores más importantes en la mitad de la cancha en el ciclo de Lionel Scaloni. El futbolista de Juventus, titular indiscutido junto con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en el centro del campo durante las Eliminatorias y Copa América, perdió terreno por una lesión antes de la Copa del Mundo de Qatar con Enzo Fernández, pero en los momentos en los que le tocó aportar lo hizo con total entrega y compromiso, como cuando tomó la responsabilidad en la definición por penales ante Países Bajos y Francia.

El mediocampista de 28 años recordó la hazaña vivida en tierras árabes con la conquista de la tercera estrella y destacó la importancia del grupo para lograr el objetivo, además de lo que debió sufrir por su lesión días antes de la cita más importante. “No llegué de la mejor manera al Mundial. Venía de una operación en el pubis y un desgarro en el isquiotibial. Me asusté porque no sabía cuánto tiempo me iba a llevar la lesión. Lloré mucho, solo, porque no me gusta mostrar cuando estoy mal. Los médicos me dijeron que tenía para 20 días de recuperación y me tranquilicé un poco; me volvió el alma al cuerpo. Scaloni me dijo que tratara de llegar a los últimos partidos con mi club en el banco y que al Mundial me iba a llevar igual”, repasó el ex Boca Juniors.

En una charla con el periodista Gastón Edul (TyC Sports) desde Turín, Paredes dio otros detalles íntimos como el día que convencieron a Ángel Di María para que continuara jugando en la Selección más allá del Mundial, qué pasó en el abrazo con Lionel Messi luego del penal definitorio que convirtió Gonzalo Montiel ante Francia en la final, la cábala que nunca falló y por qué cree que Rodrigo De Paul señaló a la Scaloneta como el mejor equipo argentino de la historia.

La continuidad de Di María en la Selección

“Lo convencimos a Fideo. Antes de la final había dicho que pasara lo que pasara era su último partido. Nos lo dijo en la habitación. Que ya está, que era un proceso muy largo y había sufrido mucho... Le dije que si le tocaba ganar que lo disfrutara. Los demás también le tocaron un poquito la oreja. Lo mismo le dijimos a Leo (Messi)”. Di María terminó aceptando continuar en la Albiceleste por lo menos hasta la Copa América.

Leandro Paredes contó cómo convencieron a Di María para que continúe en la Selección después del Mundial

El abrazo con Leo Messi tras ganarle a Francia: “Es uno de los momentos en los que más me etiquetan y es emocionante. Le grité: ‘Somos campeones del mundo’. Me decía: ‘Gracias, gracias...’ Hasta ‘los amo’ nos dijo en un momento. Me lo llevo tatuado. Sentirlo amigo y hablar mucho tiempo con él para mí es un privilegio. Haber logrado la Copa con Messi es la gloria máxima”.

La frase de De Paul sobre la Scaloneta que despertó polémicas: “Prefiero que la gente diga cuál es la mejor Selección de la historia. Coincido con Rodrigo que ninguna Selección representó al país como ésta y cómo se sintió representado el país. Hubo otras selecciones que tuvieron jugadores increíbles y no pudieron ganar. La gente vio un grupo de hinchas que jugaba al fútbol con la camiseta de la Selección. Sabíamos que había que dejar el cien por ciento desde el primer momento”.

La cábala que no falló: “La de los caramelos fue la más importante. Arrancó en el 2019. La hacíamos con De Paul y Dybala. Bajamos del micro, nos vamos al vestuario, nos ponemos la camiseta para entrar en calor y salimos a la cancha con los caramelos. Miramos a la tribuna, reconocemos a los familiares que están ahí y volvemos al vestuario. Cuando Paulo quedó afuera de la Copa América 2021, la hacíamos con Papu Gómez y ahí no paramos”.

Los amistosos con Panamá y Curazao: “Estamos con muchas ganas de que llegue el día para jugar con la Selección y disfrutar con nuestra gente la Copa del Mundo. Ya falta menos”.

El debut fallido en el Mundial: “La pasamos muy bien en Qatar salvo los dos o tres días posteriores a Arabia Saudita. Pudimos salir rápido de esa situación. En lo emocional y grupal estábamos fuertes y preparados para ese golpe. Éramos conscientes de que podía pasar, pero no en ese momento”.

Leandro Paredes contó cuáles fueron los rituales que llevaron al Mundial de Qatar 2022

La mentalidad de la Selección post Mundial: “Ojalá que sigamos por este camino, con mucha confianza después de esta Copa del Mundo, como pasó con la Copa América que jugamos mejor y más liberados. Estamos más que conformes por lo mostrado en el Mundial. La mentalidad nuestra es seguir logrando cosas y ganar. Tenemos una Copa América dentro de un año y queremos seguir ganando cosas importantes. Lo hablé el otro día con el entrenador cuando lo felicité por el premio The Best”.

Su pelea en el puesto con Enzo Fernández: “Lo demostramos como cuando nos tocó jugar juntos. No tengo el puesto asegurado y el técnico dijo que el que esté mejor iba a jugar. Cuando no estuve al cien por ciento entró muy bien Enzo, al igual que Alexis Mac Allister. Estoy feliz de que lo hayan hecho de esa manera”.

El partido con Países Bajos: “Se puso lindo antes de arrancar. Al Topo Gigio de Messi no lo vi, pero verlo caliente nos motiva. En la jugada que tiré el pelotazo, la pelota me quedó ahí y vi que ellos se habían levantado. Me vino bien que Van Dijk me viniera a chocar. No le pegué a nadie. En ningún momento dudamos de quedarnos afuera y nunca dudamos de sacar el partido adelante. Con los dichos de Van Gaal estábamos en la habitación y le decíamos a Messi: ‘Mirá lo que dijo’... Se lo decíamos a propósito. Queríamos que se enojara”.

Cómo elegía Scaloni a los ejecutantes de penales: “Él preguntaba. El primero era de Leo, preguntó el segundo y levanté la mano. Me tenía confianza. Siempre me gusta patear. Con Francia, los primeros tres penales los dijo Scaloni. A Lautaro le preguntó si era el cuarto o quinto”.

Cómo trata el grupo a Messi: “Lo tratamos como uno más, sacándolo del póster. Eso lo hizo sentir más cómodo a él y que pudiéramos lograr todo lo que logramos. El grupo es una virtud para ganar todo lo que nos propusimos”.

Leandro Paredes concuerda con Rodrigo De Paul que la Scaloneta es la mejor selección argentina de todos los tiempos

La charla con Mbappé: “En la previa no hablé, cuando terminó el partido fui a saludarlo y a felicitarlo por el partido que había hecho y por los tres goles que nos hizo. Creo que nosotros lo merecíamos, hicimos 80 minutos increíbles”.

La nueva generación de la Selección: “Haremos todo lo posible para que los chicos nuevos como Perrone, Garnacho y Carboni se sientan muy cómodos y que agarren confianza si les toca jugar. Si ellos están con alguna duda ayudaremos a que la decisión sea la mejor. Hay que ayudarlos a que estén con nosotros y conseguir cosas importantes”.

La relación con Scaloni: “Como le dije en ese abrazo, solo tengo palabras de agradecimiento. Fui su cinco y que haya perdido el puesto en el Mundial como lo perdí, a él también le dolía porque no estaba al cien por cien. Quería hacerle saber que no se sintiera culpable de nada, que disfrutara del título”.

La influencia de Dibu en los penales: “Influye muchísimo. Te da una confianza increíble. Para nosotros que un arquero te ataje dos penales en una tanda de cinco te da confianza. Y nosotros también somos confiables a la hora de patear”.

Su regreso a Boca: “Pronto no voy a volver. Tengo 28 años, estoy bien viviendo en Europa, con mi club y mi familia. Las ganas de volver y terminar mi carrera con Boca son las mismas, pero todavía no. La gente se entusiasma mucho. A los que veo bien son a Alan Varela y Equi Fernández”.

El astro argentino Lionel Messi celebra con Leandro Paredes tras ganar la Copa del Mundo (REUTERS/Dylan Martinez)

