La palabra de Lionel Messi antes de la revancha contra Bayern Múnich por la Champions League: “Estamos capacitados para dar vuelta la situación”

La palabra de Messi antes de la vuelta frente al Bayern Múnich

Las esperanzas del París Saint Germain en la Champions League dependen de lo que ocurra el próximo miércoles 8 de febrero en el Allianz Arena frente al Bayern Múnich. El conjunto alemán se llevó la ida por 1-0 con gol de Kingsley Coman y tiene la ventaja de localía para intentar eliminar a unos de los favoritos a quedarse con el certamen continental. Pero a diferencia del primer partido, el cuadro francés llega mejor parado en el funcionamiento colectivo y Lionel Messi se encargó de analizar el presente del equipo.

El argentino anotó un gol en la victoria 4-2 frente al Nantes por Ligue 1 y su concentración ahora está en el duelo internacional. “Toda mi vida fue así con dedicación, trabajo y esfuerzo. Me tocó venir a un nuevo club con la ilusión de buscar nuevos títulos y los grandes objetivos que nos planteamos. Después del partido con Marsella el equipo salió reforzado y estamos bien. Vamos a hacer todo lo posible para dar vuelta la situación con el Bayern y pasar la eliminatoria que es el objetivo de todos”, declaró en charla con el canal oficial.

Y agregó sobre el enfrentamiento que les espera en Alemania: “Es importante llegar de esta manera. Antes no estábamos de la mejor forma en la temporada pero ahora venimos de conseguir dos victorias importantes para reforzar la idea y vamos a ir a buscar el partido a Múnich. Será un partido difícil como fue el primero, se decide por pequeños detalles y el estadio es muy fuerte ganar ahí. Llegamos bien y estamos capacitados para dar vuelta la situación. El equipo vio el cambio, es otra imagen y la victoria ayuda para trabajar con tranquilidad y con otra dinámica. La ilusión para poder seguir en la Champions es muy grande”.

La conexión en ataque con Kylian Mbappé está en su mejor momento (Foto: Reuters)

El rendimiento personal de Lionel cada vez es mejor y la química con Kylian Mbappé va en alza partido a partido. “Me siento muy bien. Como dije varias veces el primer año me costó mucho la adaptación a París por diferentes motivos pero esta temporada la empecé diferente con mucha ilusión y muchas ganas. Más acomodado al club, a la ciudad y la verdad que disfruté muchísimo está temporada”, añadió al respecto pocos días después de recibir el premio The Best por parte de la FIFA.

A poco menos de tres meses de la consagración de Qatar, la Pulga resaltó a Kiki como rival y compañero estrella. “Fue una final de infarto, una locura de cómo se dio el partido. La actuación de Kylian también que fue un gran protagonista con tres goles en una final y no poder ser campeón. Fue impresionante. Él ya la ganó también, ya sabe lo que es ser campeón del mundo y creo que fue una hermosa final. Ahora lindo de poder compartir equipo con él y ojalá podamos hacer grandes cosas con el París”, concluyó el rosarino.

