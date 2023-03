“Dibu Martínez no es el mejor arquero del mundo”: la dura crítica de un ídolo chileno por el premio The Best

Jhonny Herrera criticó la elección del campeón del mundo.

Emiliano Martínez debutó como arquero de la selección argentina frente a Chile el 3 de junio de 2021 en la previa al título logrado en la Copa América con rendimientos descollantes. A pesar de su corta experiencia, demostró una jerarquía plena en circunstancias límite que lo hicieron acreedor del premio The Best a mejor arquero de la FIFA, pero un exfutbolista de La Roja mostró su total desacuerdo con esta elección.

Johnny Herrera llegó a desempeñarse como guardameta del elenco chileno en 24 partidos, pero se alejó de los tres palos a fin de 2018.Ahora, integra el programa “Todos somos técnicos” emitido por TNT Sports Chile, donde debatieron la reciente votación que consagró al Dibu como el dueño del galardón entregado en París. Cuando fue consultado por esta situación, respondió que no estaba de acuerdo con quien fue el ganador de forma “tajante”.

A continuación, profundizó en sus argumentos para sostener esta polémica afirmación y lo vinculó a su actualidad en el Aston Villa: “Los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año, de hecho él ahora está en su club y no pasa por un buen momento. Y antes de llegar al Mundial tampoco pasaba un buen momento”. En este sentido, resaltó su labor en la Copa del Mundo, aunque esto no alcanzó en su mirada para alzar el premio: “Si bien tuvo una buena actuación, fue trascendental en los penales, pero atajando, los números, lo que hizo en cada partido, no se condicen con el mejor arquero del mundo”.

En este sentido, el ídolo de la Universidad de Chile sentenció cuál fue el mejor arquero en este último año y medio, tiempo premiado por el The Best: “Por lejos, el mejor arquero fue (Thibaut) Courtois, el más trascendental para su equipo”. El jugador belga fue una de las principales figuras de la última Champions League obtenida por el Real Madrid, pero atravesó un bajón futbolístico en el último semestre coincidente con la eliminación de su Selección en primera ronda del Mundial.

Por último, aseguró que “ganó el Dibu por lo que trasciende”, luego de que la Argentina haya sido campeón del mundo en Qatar, pero puso por delante del sudamericano a dos arqueros con raíces brasileñas: “Objetivamente, tenías lejos muchos otros arqueros, como Alisson Becker, Courtois y Ederson”.

Herrera no es el único futbolista chileno que criticó a Emiliano Martínez tras la consagración en tierras asiáticas. Uno de los primeros que había alzado la voz fue el ex delantero Mauricio Pinilla, quien se refirió a la imagen donde el arquero sostenía un muñeco con la cara de Kylian Mbappé: “Si yo fuera arquero no andaría con un bebé con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería. Ni aparecería, ni lo agarraría en brazos”. “¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales”, siguió.

Además, el campeón del mundo con Francia en 2018, Adil Rami, lo había acusado de ser “el hombre más odiado” y lo había calificado como “el mayor pedazo de mierda del mundo del fútbol”, debido a sus comportamientos en los distintos compromisos de la cita mundialista. Una de las últimas críticas fue realizada por el periodista del programa español El Chiringuito, Juanma Rodríguez, quien declaró que era una “estafa” la premiación del marplatense en la gala celebrada en la capital europea: “¿Dibu Martínez el mejor portero de la temporada? ¿De verdad? ¿Esto es una broma? ¿Dónde está la cámara indiscreta? El Fair Play es todo lo contrario al Dibu Martínez. Él es todo lo contrario, y le dan el premio al mejor portero porque ha ganado el Mundial con Argentina”.

