Cuti Romero, íntimo: el festejo en la cara de Mbappé, la cábala del humo y qué le recrimina Scaloni

El Cuti Romero contó el detrás de escena del festejo en la cara de Kylian Mbappé

Pasan los días y, de a poco, los futbolistas de la selección argentina comienzan a caer y a tomar dimensión de la importante gesta que lograron en el Mundial de Qatar 2022 al cosechar el tercer título para el país.

En una distendida charla con TyC Sports, el marcador central Cristian Cuti Romero rememoró el camino que tuvieron que atravesar los dirigidos por Lionel Scaloni para levantar la Copa del Mundo. Contó el trabajo a contrarreloj que realizó para llegar al debut con Arabia Saudita, por qué celebró el gol de Lionel Messi en la cara de Kylian Mbappé, cómo surgió la cábala del humo que contó Rodrigo De Paul y qué es lo que más le recrimina Lionel Scaloni.

La lesión que puso en duda su presencia en el Mundial:

“El primer partido no estaba bien físicamente. Vinieron a Inglaterra a ayudarme al proceso de recuperación, sino era imposible llegar, por así decirlo. Le metíamos todos los días en casa con el fisio de la Selección”.

“Me preocupaba no llegar al 100 por ciento, porque respeto mucho al grupo. Sabía lo que significa para el grupo y los más grandes, que fueron golpeados y no se lo merecían”.

“Los diagnósticos del club no eran positivos, pero confié y lo primero que hice fue hablar con el médico de la Selección. En el club me hicieron una ecografía y me dijeron que demandaba varias semanas. Pero el médico de la Selección me tranquilizó”

“Acá me dijeron que era imposible que esté en la fase de grupos”.

“Como confío mucho en la gente de la Selección los llamé y les envíe todas las imágenes. A los 10 o 12 días ya me sentía bien, empecé a trabajar fuerte con el fisio de la Selección. Llegué bien, pero sin ritmo al primer partido del Mundial”.

El festejo en la cara de Mbappé:

“Hermosa la foto”.

“Recuerdo que ese fue el 3 a 2 de Leo. Siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo, y no de buena manera. Le dijo un par de boludeces y alejé a Enzo, y justo hizo el gol Leo y me salió eso”.

“Después justo veo que le tiran un pelotazo y pienso que no fue gol y nos lo hacían de contra, je”.

“Fue por eso, me saqué. Discutió con Enzo y cuando veo el gol me salió de adentro”.

Cómo nació la cábala del humo que contó Rodrigo De Paul:

“Con Licha Martínez compartimos siempre la pieza. El Moli (Nahuel Molina) siempre estaba con nosotros. Después del primer partido estábamos hablando y Licha, que yo le dijo el santo, porque es muy creyente, estaba mal y me decía ‘tenés que cambiar la energía’. Y trajo un millón de palo santo. Un humo por todos lados, por eso quedó esa anécdota”.

Lo que le recrimina Lionel Scaloni:

“Me sacaban amarillas muy seguido y me cagaban a pedos por eso”.

“Era verdad, y lo empecé a corregir. Pero al inicio del año en 5 partidos me sacaron 5 amarillas, las tenia guardadas. Ya había terminado el Mundial, je”.

El debut con Arabia Saudita.

“El día anterior disfruté estar ahí, que estaba por debutar y cumplir el sueño que tenía como futbolista. Después, cuando no nos fue de la mejor manera, no fueron los mejores los siguientes dos días. Si bien el grupo tenía fuerza para afrontar estas situaciones, llevábamos más de 2 años sin perder y no esperábamos eso. Cuando perdimos volvimos al hotel y yo estaba muerto, no respondí bien en el gol”.

“No me sentí culpable, pero en ese momento estábamos bien, no nos habían creado. No respondí de la mejor manera y un poco culpable te sentís. Luego hablamos en el grupo y ahí me di cuenta de la fortaleza del grupo. Al otro día ya estaban todos de buen humor”.

“A Messi lo veo siempre tranquilo. Es una persona que tiene bastante experiencia, como Fideo y Otamendi. Tienen muchos partidos encima. Ellos nos transmitían tranquilidad”.

El partido clave ante México:

“Creo que contra México, cuando me tocó quedar afuera, y con Holanda que salí, fue cuando más lo sufrí porque no estás adentro y no podés hacer nada. Cuando estás adentro no pensás en eso y tratás de dar una mano al equipo. Se sufre el doble. Contra México fue un partido que defendían y no podíamos entrar hasta que apareció Messi”.

“Fue similar a un partido de Eliminatorias, donde todos nos proponen partidos trabados. Tuvieron un tiro libre, pero no creaban nada. Nosotros queríamos ganarlo y por suerte apareció Leo”.

“El primer tiempo no jugamos de la mejor manera, había tensión, nerviosismo. Recuerdo que entró Scaloni y dijo que nos teníamos que saltar y jugar, y fue así. Se abrieron los espacios y después del gol fue más fácil”.

Cómo es Lionel Messi dentro del grupo:

“Si bien era chico, se lo criticaba mucho a él y a la selección, injustamente. Hoy, que tengo la posibilidad de compartir cosas con él, y ver la clase de persona y tipo que capitán que es, hoy estoy aún más convencido de lo injusto que era. Siempre te marca el camino y está constantemente hablando, transmite confianza. Él, junto a Otamendi y Di María, los más grandes de la Selección, no solo son referentes, sino que visten la camiseta de la Selección hace mucho y son un ejemplo de no bajar los brazos”.

“El abrazo con Leo fue el momento más hermoso. Desde que llegué Leo siempre fue bueno conmigo. Siempre me quedará en el recuerdo la clase de persona que es”.

“No me acuerdo qué me dijo, yo estaba llorando desconsolado”.

La final contra Francia:

“Vi el penal de Leo, pero creo que fue el único. Paulo me levantaba a cada rato, pero yo rezaba y le pedía a Dios que se nos de. Fue la primera vez que no los vi, no podía. Miraba al piso y cada vez que gritaba la gente me daba cuenta que pasaba algo lindo. Cuando sentía la gente sabía que el Dibu había atajo. Bailaba, está loco”.

“El Dibu es un ser de bien. Estoy muy contento por lo que le pasa y lo que está consiguiendo. Es una gran persona, que tiene una historia muy linda. Me pone contento todo lo que está logrando”.

“Cambié algunas camisetas, pero de la final no cambié nada. Creo que le robé un short a Otamendi en semis o cuartos, fue el único al que le saqué algo”.

“Se designaron los 5 pateadores y después, si estaba la posibilidad, no es lo mismo en una práctica que en una final. Nunca pasé por esa situación, pero estaba confiando en que el Dibu iba a atajar, como también en nuestro pateadores. Pero hubiese asumido la responsabilidad si me tocaba patear”.

“Así son esos jugadores. Hasta el 79 dominamos todo el partido. Luego del primer gol Mbappé agarró confianza y marcó la diferencia”.

“No reaccionamos y nos empataron. En el alargue volvimos a dominar. Creamos bastante e hicimos el 3 a 2. Pensamos que estaba terminado, o a nuestro favor, pero cobraron el penal y a empezar de nuevo”.

La vida después del Mundial:

“Leo ha ganado todo en su vida, y pienso igual. El Mundial es algo que no tiene comparación, es lo más importante que puede ganar un futbolista, y más por cómo lo sienten los argentinos. Soy joven, me quedan muchos años en la Selección si Dios quiere, pero voy a querer ganar más competiciones”.

“No me cambió la vida, si me marcó. Me cambió muchas cosas y para los próximos años voy a estar más tranquilo y sin presión”.

“Veo la final bastante seguido. Siempre me emociono, son momentos lindos. Verme conseguir algo que para mí era imposible. Me genera mucho orgullo”.

