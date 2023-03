Sorpresa en la selección de España: el entrenador Luis de la Fuente convocaría a un goleador argentino

Ezequiel "Chimy" Ávila, en carpeta del flamante entrenador Luis de la Fuente (EFE/ Jesús Diges)

En caso de confirmarse el rumor, será la gran bomba del flamante entrenador de la selección española Luis de la Fuente: el argentino Ezequiel Ávila figura en su lista de preseleccionados y podría participar de la primera Fecha FIFA junto a la Roja. Así lo informaron varios medios locales, que en medio de las especulaciones por la conformación de la nómina, pudieron saber que el delantero argentino está en los planes del reemplazante de Luis Enrique.

El Chimy es una de las figuras del Osasuna, de buena campaña en La Liga (marcha octavo, a un punto de las copas internacionales) e inmejorable presente en la Copa del Rey: acaba de ganarle 1-0 al Athletic Bilbao por la ida de las semifinales que tienen del otro lado al Real Madrid y Barcelona (los culés se impusieron 1-0 como visitantes en el primer chico). El atacante de 29 años surgido en Tiro Federal y que se dio a conocer en San Lorenzo sería el as bajo la manga del DT de la Fuente, que prepara su primera convocatoria para los duelos de fines de marzo. Así lo reflejaron medios como Relevo y El Chiringuito.

España iniciará su camino en la Clasificatoria para la Eurocopa 2024 cuando reciba a Noruega (el sábado 25 de marzo en el estadio La Rosaleda) y visite a Escocia (el martes 28/3 en el Hampden Park de Glasgow). Los otros integrantes de la zona son Chipre y Georgia, recordando que los primeros dos se clasificarán al certamen continental que se disputará el año próximo en Alemania. La lista oficial sería expuesta el 17 de marzo.

Ávila, una fuerte apuesta de España (EFE / Mariscal)

El delantero rosarino, hermano de Gastón (ex defensor de Rosario Central, Boca y la selección argentina Sub 20 que hoy milita en Bélgica), carga con una fuerte historia de vida detrás: a los 18 años fue acusado de robo en su primer club y dejó el fútbol por casi dos años en los que se dedicó a juntar cartones y trabajos de albañilería. Fue padre a los 20 y su hija afrontó una grave enfermedad cuando él no disponía de seguro social ni recursos para tratarla. El gremio argentino de futbolistas lo ayudó para que saliera adelante justo antes de probarse, quedar en San Lorenzo y despegar.

“Estaba en mi casa sentado y se me caían las lágrimas al ver a mis compañeros que jugaban profesionalmente y hacía un año y medio que no podía hacerlo. Mi señora me ve y me pregunta por qué lloraba y era por cómo se me escapó el fútbol. A veces uno por elegir mal se le escapan las cosas. Y me dice: ‘Si Dios quiere no se te va a escapar’. Y me entrené”, es el recuerdo del Chimy, que lleva 9 goles con el conjunto de Pamplona en lo que va de esta temporada y ya cuenta con el pasaporte que le permite vestir la camiseta del combinado nacional europeo.

Algunos tormentos lo persiguieron hasta la actualidad: hace un tiempo se refirió al asesinato de su cuñado, su pareja y su hija, víctimas de un ajuste de cuentas en Rosario. Fueron acribillados con una metralleta desde una moto: “A mi me duele mucho cuando la gente te juzga sin saber lo que viviste. Algunos dicen: ‘El jugador gana millones’. Sí, pero yo te regalo los millones que tengo y vos dame de vuelta a mi cuñadito. Porque cada día yo veo a mi mujer llorando”.

Luis de la Fuente, flamante entrenador de la selección de España (REUTERS/Denis Balibouse)

La historia marca que hay precedentes de futbolistas argentinos naturalizados en España: el último caso fue el de Mariano Pernía, que incluso llegó a disputar el Mundial de Alemania 2006 por la lesión de Asier del Horno. Juan Antonio Pizzi también fue mundialista y hasta presenció la Eurocopa de 1996. El ex delantero viajó a Francia en el 98 para integrar la nómina de España en la Copa del Mundo. Y, entre los más emblemáticos, figura Alfredo Di Stéfano, multicampeón con el Real Madrid que vistió la camiseta de la selección argentina en 1947 y 1948, pero luego jugó para la española desde 1956 a 1962.

Luego de lo que fue la inesperada eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Marruecos (en tanda de penales tras el 0-0 en tiempo reglamentario), los españoles viven tiempos de recambio. Y de la Fuente ya empezó a pasar la escoba: le informó a Sergio Ramos que no iba a ser tenido en cuenta, a la vez que prescindirá de los servicios de Sergio Busquets, quien se retiró del cuadro nacional. Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, es el apuntado como principal sustituto.

El otro futbolista nacionalizado que sería considerado por de la Fuente es el francés Robin Le Normand, que también milita en la Real Sociedad y figuraría en la nómina de 69 preseleccionados por el entrenador.

