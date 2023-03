Alejandro Garnacho podría debutar para la selección argentina en la fiesta de los campeones del mundo: ¿España ya no podrá citarlo?

Garnacho, nuevamente convocado para la selección argentina

Durante la gala de los premios The Best, Lionel Scaloni declaró: “Nosotros vamos a los méritos y si tiene 17 años y es muy bueno y creemos que tiene que estar, estará”. Este fue un anticipo de la convocatoria de Alejandro Garnacho para la doble Fecha FIFA en la que Argentina se medirá contra Panamá (el jueves 23 de marzo en el Estadio Mas Monumental) y Curazao (el martes 28/3 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero). Ahora bien, la presencia de la promesa del Manchester United, ¿anulará la posibilidad de que España lo llame para futuras citaciones? La respuesta, de antemano, es no.

En el búnker de la AFA en Ezeiza ya iniciaron el operativo seducción para convencer a Garnacho de competir definitivamente con la Albiceleste. Además, la figura del Manchester United comparte plantel con el campeón del mundo Lisandro Martínez, con quien viajará para los próximos compromisos. Y su nivel mostrado con los Diablos Rojos invitan a pensar que Scaloni buscará darle cada vez más rodaje pensando en la Copa América 2024. El DT de la Mayor ya lo había incluido en un par de convocatorias, incluida la preselección para el Mundial de Qatar 2022, donde luego fue cortado.

El United no lo cedió a la AFA para disputar el Campeonato Sudamericano que se desarrolló en Colombia el mes pasado y terminó con la prematura eliminación del Sub 20 dirigido por Javier Mascherano. A la distancia, Garnacho igualmente exhibió su sentido de pertenencia con su equipo y compañeros y alentó desde Inglaterra con posteos en las redes sociales (así como ahora se emocionó por el llamado actual).

El 18 de septiembre de 2020, el Congreso de la FIFA aprobó la primera modernización integral de las reglas relativas a la elegibilidad para jugar con las selecciones nacionales en más de una década. Un grupo de especialistas analizó el reglamento existente y tomó en consideración las presentaciones de las federaciones miembro y observó las prácticas aplicadas a lo largo de más de 20 años de jurisprudencia de la FIFA para llevar a cabo ciertos cambios. Una vez que se estrene con la selección argentina, empezarán a correr los requisitos que establece FIFA para cambiar de selección. Es decir, en el caso que en el futuro quiera volver a jugar para España, su país de nacimiento.

La reglamentación indica que para acceder a este beneficio deberá cumplir una serie de requisitos: tener menos de 21 años al disputar su último partido con la Albiceleste; jugar un máximo de tres partidos internacionales “A” (sean oficiales o no); y transcurrir al menos tres años desde que jugó su último partido internacional “A” para Argentina.

Estos ítems son “acumulativos”, por lo que se interpreta que deben cumplirse todos para acceder al cambio. Es decir que en caso de sumar minutos contra Panamá o Curazao, de base, generará que para modificar su selección en el futuro deba esperar hasta marzo del 2026.

Alejandro Garnacho, cada vez más cerca de inclinarse definitivamente por Argentina (Richard Sellers/Getty Images)

Cabe destacar que entre una serie de enmiendas principales, se introdujeron tres excepciones a la prohibición general que impedía cambiar de federación para evitar situaciones excesivamente severas (y hasta dadas ciertas circunstancias, permitirle a un jugador volver a la federación de origen). Los dos principios fundamentales son:

1) Toda persona que posea la nacionalidad permanente de un país no vinculada al lugar de residencia será seleccionable para jugar en los equipos de la federación de dicho país (art. 5, apartado 1);

2) En general, aquellos jugadores que hayan participado -ya sea de forma parcial o total- con una federación en un partido de competición oficial en cualesquiera categorías o disciplinas futbolísticas no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación (art. 5, apartado 3).

El artículo 9 recoge las circunstancias en las que se podría aprobar el cambio de federación, con tres excepciones. Dentro de la primera, rige:

1) El futbolista ya jugó un partido de competición oficial de cualquier categoría (a excepción de partidos internacionales “A”) y disciplina futbolística con su federación actual.

2) En el momento de jugar su primer partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar.

3) En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no había cumplido aún los 21 años.

4) Cumple cualquiera de los requisitos estipulados en los artículos 6 ó 7.

La segunda excepción (artículo 9, apartado 2 c) remarca como requisitos:

1) Ya jugó un partido internacional “A” de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual.

2) En el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar.

3) En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, no había cumplido aún 21 años.

4) Jugó un máximo de tres partidos internacionales “A” de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial.

5) Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional “A” de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial.

6) Jamás participó en ningún partido internacional “A” en la fase final de una Copa Mundial de la FIFA o de un torneo de confederaciones.

Los puntos de la tercera excepción (artículo 9, apartado 2 e) son:

1) Ya jugó un partido internacional “A” de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual.

2) Perdió la nacionalidad de manera permanente sin su consentimiento o contra su voluntad a causa de una decisión de las autoridades gubernamentales.

3) Ya posee la nacionalidad de la federación a la que desea representar.

Cabe recordar que el caso de Garnacho (18 años), de madre argentina y padre español, no es el único sobre la mesa respecto a promesas con doble nacionalidad. En la actual convocatoria también se encuentra Valentín Carboni, de padre argentino nacido en Italia, y otros juveniles que figuran en la órbita del cuerpo técnico como Luka Romero, Nicolás Paz y Franco Carboni (hermano de Valentín).

Garnacho ya había sido convocado por Scaloni y formó parte de la prelista para Qatar 2022, pero no llegó a debutar con la Mayor (REUTERS/Agustin Marcarian)

