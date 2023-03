Cómo nació la cábala del palo santo en el Mundial y el futuro de Garnacho en la selección argentina: las 27 frases de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez contó la historia de la cábala de Argentina en el Mundial

Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras defensivas de la selección argentina en el Mundial. Licha cumplió cada vez que le tocó saltar a la cancha, sea como titular o suplente. Pero más allá de su valioso aporte futbolístico para alzar la Copa del Mundo, también tuvo un rol preponderante en algunas costumbres que pusieron en marcha para cambiar la energía que había en la concentración.

El defensor del Manchester United brindó una entrevista a TyC Sports desde Inglaterra y recordó cómo nació la idea de eliminar con palo santo las malas vibras que podían sobrevolar Qatar University, el increíble complejo en Doha que la Albiceleste eligió para llevar a cabo la concentración.

El Carnicero, como lo apodan en Manchester, también se refirió a su compañero Alejandro Garnacho y confesó el trabajo fino que hace para seguir acercándolo a la Selección, mientras desde España intentan convencerlo de volver a vestir los colores de su país de nacimiento.

LAS FRASES DE LISANDRO MARTÍNEZ

• La costumbre del palo santo: “Para mí es un estilo de vida tratar de encontrar el equilibrio, que es muy importante en el futbol. Pasamos acá viviendo miles de emociones, vivimos a mil. Cuando estás en casa o en el club, hay que tratar de encontrar ese equilibrio energético. En ese momento el Cuti me cargaba mucho. Cuando llegamos a Qatar, no sé si era por el aire acondicionado o qué, pero primero caí yo. Estuve tres o cuatro días en cama, con fiebre, dolor de garganta que no podía ni hablar. Lo llamé a Marito, le dije traeme palo santo, sahumerios... Eso es bueno porque fuimos a una universidad donde había mucha gente, no sabés con qué energías se encontraba todo eso. Mucha energía que inconscientemente nos contaminaba”.

• Palo santo, sahumerios y visualización: “Primero empecé en la habitación. Empecé con el encendedor a prender todo, abríamos las puertas. Después lo hicimos con el Cuti (Romero). Primero me tenía como un loco y después terminó pidiendo. Rompimos como tres encendedores de tanto usarlos. Teníamos el hábito de despertarnos, prender el palo santo, sahumerio, salir al balconcito que pegaba todo el sol: agradecíamos, visualizábamos, queríamos la Copa del Mundo todo el tiempo. Fue muy importante”.

• Nahuel Molina y su aporte con el ajo: “Rodri (De Paul) fue el que dijo del humo, todo eso. Porque más adelante agarré y empecé a poner en el pasillo. Yo decía por acá pasan todos. Cambiar esa energía. Estábamos en la pieza, saltó Moli y dice: “Ey, conseguí una cabeza de ajo para las malas vibras”. ¡Ya está, estábamos re metidos! Agarré, pedí la cabeza de ajo y la puse en la sala de juegos, que estábamos todos. Un punto estratégico, cosa que nadie lo vea”.

• Alejandro Garnacho y su futuro en la selección argentina: “Garna es un excelente chico. Es un chico con mucha personalidad, tiene 18 años, está comenzando en un equipo muy grande, con mucha presión y hay que tener personalidad. Eso es lo que me gusta de él. Juega de titular o entra 15 minutos y da lo mejor de él. Además tiene gol, no respeta, es picante para jugar. Viene muy bien, dando buenos pasos, está todo el tiempo, continuamente, aprendiendo. Eso es lo bueno. Olvidate, está acá conmigo: el único camino es ir conmigo ahí, a Argentina”.

Lisandro Martínez habló sobre el futuro de Garnacho en la selección argentina

• Su relación en United con Wout Weghorst, el delantero neerlandés que Messi tildó de “bobo”: “Acá estamos cargándonos todo el tiempo. Se lo toma bien él. Por ahí le digo: “Buen día bobo”. Le digo bobo a él, ya quedó así, y se lo toma de buena onda. Es un buen chico, re buena onda tenemos. Él hizo el partido de su vida. Siempre me recalcaba lo de la gente de Argentina, la hinchada, cómo alentaban. Era una locura, dice. Hizo los dos goles, siempre le digo ¿contra Argentina venís a hacer los dos goles? Nos cagamos de risa”.

• El Mundial de Qatar 2022: “Es un sueño realmente. Lo lindo del sueño es que estoy viviendo el presente, sé de lo que no he caído tanto después de la Copa del Mundo, pero lo lindo es que agradezco muchísimo. Siento esa felicidad enorme de haber obtenido el título con este equipo increíble. Estoy muy feliz”.

“El cruce contra Australia fue una jugada muy importante en un momento clave. Pero me quedo con lo que hicimos todos durante el Mundial. Hay cosas que no se ven, están los entrenamientos, la parte humana, la parte grupal. A veces en la TV se ven cosas que no se ven. Se festejó como un gol la jugada. No me acuerdo qué me dijo el Dibu, pero nos dimos un abrazo, nos alentamos. Te vuelvo a repetir: todos los jugadores, la gente, los médicos, la cocina, cuerpo técnico, todos hicimos lo mejor de cada uno para obtener la Copa del Mundo”.

“El partido con Países Bajos estuvo re lindo. Un partido que jugamos muy bien. Ellos se encuentran con dos goles, tuvimos que ir a alargue y penales. Fue una locura. Ni hablar del árbitro... Fuimos justos ganadores en ese partido también. Ellos antes del partido el entrenador había hablado también, después terminamos siendo los malos de la película los argentinos, como de costumbre. Ellos también picantearon un poco, pero si nos tocan a nosotros, vos sabés cómo somos nosotros. Nunca había visto así a Messi. Vi eso en la cancha que me encantó, él agarraba la pelota y no lo paraba nadie. ¿El Topo Gigio? No me di cuenta que hizo eso. Es muy difícil que Leo haga eso, siempre es recordado porque siempre respeta mucho a los rivales. Cuando no lo respetan a él, pasan estas cosas, y está bien”.

“Era imposible dormir. Estábamos esperando que nos avisaran para salir al aeropuerto. Eran como las 6 y media, 7 de Qatar. Le digo al Cuti, vamos a ver si está la play, vamos a jugar. Ya al Cuti le había sacado como diez partidos yo, porque jugamos mano a mano. Vamos a jugar para hacer tiempo. Empezamos a jugar ahí, en el video se me ve relajado, el Cuti estaba re concentrado... dos a cero iba. Lo tuve de hijo mal al Cuti”.

“Contra México fue un partido muy tenso. El entretiempo era más que nada mantener la calma, no desesperarnos, el gol iba a llegar, ellos estaban muy bien parados. Era un juego de ajedrez. Al final termina haciendo ese gol Leo, que fue increíble. Lo veo de atrás y pasa entre dos piernas. Ahí empiezan a aparecer los espacios. Después una jugada increible de Enzo”.

• La final contra Francia: “El penal de Montiel fue increíble. Me acuerdo que por cábala lo tenía a Marito ahí, siempre lo abrazaba, le tocaba el pelo, hacía de todo, cualquier mimo. No lo veo a Cachete que va caminando al penal. Hasta lo último aguanté no verlo. Cuando miro así, creo, está en mi cabeza, veo que Cachete hace el gol... Tenía a mi familia en la tribuna, estaban mis viejos, mis suegros, mi novia, me acuerdo que los miré a ellos y le dije somos campeones del mundo, y empecé a correr para todos lados”.

“El segundo tiempo arranco a calentar y me quedé como 45 minutos calentando. Me comían los nervios. Le digo al profe, Luifa, vos disculpame, pero dejame sentar un ratito en el banco, no puedo más. No podía estar parado. Me voy al banco y era como que mi cabeza era como una cábala. Voy al banco: pum, 3-2 de Messi. Digo ‘me quedo acá’. Por ahí Scaloni le dice a Luifa mandalo a calentar a Lisandro, 3-3 ahí... Me fui, Luifa perdoname, me voy al banco”.

“Fue increíble. 80 minutos de puro fútbol, Francia no encontraba el partido. Después por individualidades en diez minutos te pueden cambiar el partido. Pero fuimos justos ganadores”.

• El cuerpo técnico de la selección argentina: “Tienen un grupo de trabajo increíble, han creado este grupo ellos. Nosotros fuimos fortaleciendo eso, pero tienen mucho que ver Scaloni, Aimar, Luifa, Tocalli, Samuel, el Ratón, Matías Manna... Increíble. Ellos tienen mucho que ver con esto”.

• Su presente en el Manchester United: “Para mi es un orgullo enorme venir a la mejor liga del mundo, jugar para Manchester United, que la gente se sienta identificada conmigo, que me demuestre todo su cariño. Es un cariño mutuo. Cada partido que juego trato de dar el máximo para el equipo y ponerlo en lo más alto”.

“Es increíble que en este país ‘argentino, argentino’. Es increíble. Es una motivación extra. Les encanta, pero es mi manera de juego, dar el máximo. Se ve que a ellos les identifica”.

• El apodo de ‘El Carnicero’: “Me lo pusieron en Ajax, de ahí quedó. Se viralizó y empezaron a decir en todos lados”.

• La selección argentina: “Obviamente, en ese momento y hasta ahora no pensamos en el futuro, simplemente que hay que disfrutar lo que se consiguió porque es increíble. El objetivo más grande. A nivel Selección, como jugador también. Hay que disfrutarlo al máximo. Ahora que vamos a ir para Argentina disfrutarlo con la gente y nosotros mismos. Conociendo la característica del equipo, la mentalidad, siempre vamos a querer ir por más. Eso nos identifica. Disfrutar del momento y siempre con la seriedad que requiere estar en la selección argentina”.

“Me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta. Agradezco cada día. Disfruto muchísimo. Es un club increíble”.

• Lionel Messi: “Me hablás de la Selección y es todo felicidad, orgullo, son las emociones que uno siente. No solamente yo, todos hicimos lo mejor de nosotros mismos para poder obtener esta Copa. Leo, que tanto peleó, que tanto hizo por la Selección, al final mirá, ojalá podamos tenerlo en el próximo Mundial, pero no hay que meterle presión tampoco. Una felicidad enorme, no solamente yo. Todos los compañeros sentimos una felicidad por él que no te imaginas. Muy felices y disfrutamos de estar con él”.

• Lisandro Martínez, un hombre sensible: “Todos somos seres humanos, tenemos emociones, a veces mostramos otras cosas en la cancha, demostramos ser duros, que somos fuertes, pero llorar no hace mal, todo lo contrario, alivia el dolor a veces. En ese momento me quebré, tenía muchas emociones reprimidas, pude sacar todo. Uno también tantos días encerrado, que extraña a sus seres queridos. Me hablas de mis abuelos y es un tema muy sensible, lo admito, no lo escondo, a veces salen esas cosas de verme llorando. Es un tema sensible”.

• Alex Ferguson, una leyenda del Manchester United: “Es una leyenda, me lo crucé pocas veces. La primera vez que pude coincidir con él fue después de un partido y me felicitó por la Copa del Mundo. Ahora que ganamos la Carabao Cup también, pero no tuve la oportunidad de tener una linda charla con él. Ojalá se pueda dar”.

• El multitudinario recibimiento en Argentina: “Fue una locura, todavía tengo una marca acá en la muñeca, todo quemado por el tema del sol. Es un recuerdo. Íbamos viendo la cantidad de gente por la autopista, veíamos también por la tele y videos lo que era el Obelisco. Se hizo imposible llegar ahí. Fue increíble, la cara de esa gente era increíble, no había visto algo igual. Te llena de orgullo que el argentino haya podido disfrutar este logro que hacía tanto tiempo no se daba”.

“Esto hay que festejarlo todos los días. De por vida. Es un logro increíble. Me pongo a pensar en mis amigos, las fotos y videos que me mandaban, mi familia. Vimos los videos de todos los festejos, fue una locura. Los nenes festejando sus cumpleaños levantando la Copa, es increíble. Espero que no se termine nunca”.

• La Selección, un ejemplo a seguir: “Sabemos cómo está el país, esperamos que seamos un buen ejemplo para la sociedad, para el país, de que trabajando y haciendo las cosas bien se pueden lograr muchísimas cosas”.

• Las cábalas de Argentina: “En ese sentido, creo que toda la gente, porque cada vez que hablo con un argentino y tenía su propia cábala. Lo mismo en la universidad. No se movía nada, todo como tenía que ser. El cuerpo técnico también es cabulero. Todos estábamos conectados.. te ponías a tomar mate con alguien, vamos eh, vamos que podemos ser campeones del mundo. Vos te ponés a pensar y es una locura esa conexión que había. Nos íbamos a hacer masajes, hablabas con el kinesiólogo y el médico, estaba esa energía. Te tiraban para adelante. Tomabas mate con los utileros y lo mismo, fue una conexión increíble. Te ponés a mirar los partidos y no ves a ningún jugador cansado o acalambrado. Eso es mental, pero también energético. Creo que cada jugador habla con su familia antes de los partidos y de ahí saca su motivación, pero ahí teníamos todo: la motivación de la familia, la del utilero, del fisio, del médico, con cualquiera que hablabas todos te transmiten buena energía. Imaginate, acumulabas todo eso: ibas y te querías comer la cancha”.

• Su forma de prepararse: “Tanto acá en Manchester como en la Selección me preparo como que voy a jugar de titular todos los partidos. Así estoy listo. Cuando me toca no me agarra de sorpresa. Cuando Scaloni me dijo que iba de titular, ya estaba listo”

