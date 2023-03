Guardiola admitió que no conocía al argentino Máximo Perrone y contó su reacción al verlo jugar por primera vez

Maximo Perrone sumó minutos ante Bournemouth en la Premier League el fin de semana pasado (Reuetrs)

Máximo Perrone es una de las apuestas de Manchester City este año. El futbolista argentino que se lució en Vélez Sarsfield se sumó al conjunto de Guardiola a principios de 2023 y en poco tiempo ya ha sumado minutos con el primer equipo tanto en Premier League como en FA Cup y al parecer su entrenador, Pep Guardiola, se ha asombrado con su nivel.

El español fue consultado en conferencia de prensa sobre cómo ve al mediocampista de 20 años en el poco tiempo que ha trabajado en el cuadro inglés: “Es un futbolista que es más rápido con su cabeza que con las piernas. Creo que crecerá con nosotros desde el ritmo y el físico. A veces buscamos futbolistas para jugar en la posición donde los espacios son más reducidos. Es bueno, realmente muy bueno”, contestó después de la goleada 3-0 al Bristol City de este martes por la FA Cup.

Guardiola aún no lo ha utilizado como titular pero sí ya lo ha mandado al campo de juego y esto es debido a la confianza que el jugador se ha ganado en las prácticas, en donde lo ha maravillado. Incluso, el ex estratega de Barcelona confesó que él no conocía mucho del jugador argentino, pero que confió en sus ojeadores a la hora de ficharlo: “Llegó por recomendación de Joan Patsy, nuestro consultor en Sudamérica. Él ya nos había sugerido la contratación de Gabriel Jesús y Julián Álvarez”, explicó.

“Tenía algunos videos e informes sobre él, pero, sinceramente, no lo conocía y sus nuevos compañeros tampoco. Lo vi en los primeros entrenamientos y dije ‘guau’, qué bien se mueve”, sostuvo un asombrado Guardiola sobre el futbolista que en 2022 se afianzó como titular en Vélez y que ahora busca ganarse un lugar en el cuadro británico.

Manchester City volverá a jugar el sábado cuando reciba a Newcastle por la Premier League en búsqueda de acercarse al líder, Arsenal, que tiene 57 puntos (dos más que los ciudadanos), pero un partido menos. Habrá que ver si Pep opta por darle minutos a Perrone, quien le da oxígeno a Rodri y a Kalvin Phillips.

