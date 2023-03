Chaco Gimenez, feliz por la convocatoria de Santi al Tricolor

Chaco Giménez habló de la llegada de Santi a Europa (Foto: Instagram/@christianchaco/@sant.gimenez)

Tras no haber acudido al Mundial de Qatar 2022 por mera decisión de Gerardo Martino, Santiago Gimenez regresó a una convocatoria de la selección mexicana, aunque ahora bajo la gestión de Diego Cocca. A raíz de ello, el padre del “Bebote”, Christian “Chaco” Gimenez se dijo feliz por la noticia y por el presente que atraviesa el actual delantero del Feyenoord.

En vísperas de que se juegue la primera fecha FIFA del año, Diego Cocca anunció de manera oficial su primera convocatoria con el “Tricolor” para afrontar los duelos contra sus similares de Jamaica y Surinam dentro de la Nations League. Como bastante se especuló, se empezarían a ver diferentes nombres durante este nuevo ciclo mundialista, empezando por el de Santiago Gimenez.

Viviendo un buen momento en las filas del conjunto neerlandés, el canterano de Cruz Azul es considerado junto a Henry Martin, como uno de los mejores delanteros mexicanos que hay hoy en día. En diálogo con ESPN, el “Chaco” señaló la felicidad que vivieron en su familia al enterarse de que su hijo fue considerado por el timonel mexicano en esta nueva gestión.

Santiago Giménez, jugador del Feneyoord de la Eredivisie y de la Selección Mexicana. Foto: miseleccionmx

“Nosotros estamos felices por la convocatoria de Santi... No sé si es justo, o si era necesario; lo único que te puedo decir es que estamos al pendiente cada vez que sale una convocatoria y creo que Santi también. Él debe seguir teniendo un crecimiento y también saber que se le presenta una oportunidad en la selección, donde tampoco ha jugado muchos partidos. Está feliz; siempre que sea llamado a la selección mayor, para él es un orgullo”.

Posteriormente, el ex seleccionado nacional expresó que no se adelanta a las cosas y prefiere no especular de más. “Todavía falta, pero él está bien. En los momentos de los jugadores pueden pasar muchas cosas. Yo prefiero vivir el presente, vivir lo que estoy viviendo hoy. Y sí, viene un Mundial muy importante y creo que pueden pasar un montón de cosas en tres años.”

Por último, el argentino naturalizado mexicano enarboló el momento y buen nivel que vive su primogénito con “El Club del Mosa” y señalando que siempre busca dar un paso más hacia adelante. “Entonces, él está feliz del buen momento que está viviendo y trata cada vez de afianzarse más”.

Como ya se mencionó, el Bebote fue una de las grandes ausencias de la selección mexicana durante la pasada Copa del Mundo, pues el ex timonel del “Tri”, Gerardo “Tata” Martino lo terminó marginando de la convocatoria final y optó por darle lugar a Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martin.

(Fotos: Tim Heitman-USA TODAY Sports/ Gettyimages)

Para gran parte de la afición, Santi tenía los elementos necesarios para acudir a la justa mundialista, pues había tenido un buen semestre tanto con el Cruz Azul, como con el Feyenoord previo al magno evento (11 goles entre ambos clubes). En contraste, jugadores como Raúl y Funes Mori no atravesaban un buen momento en sus carreras, ya que venían saliendo de una lesión.

Sin oportunidad en compromisos importantes

Como ya se mencionó, Santiago no tuvo mayor oportunidad de mostrar su potencial con la camiseta del combinado azteca durante la era del “Tata”. Si bien, ya pudo hacer su debut en un partido oficial durante los compromisos de la Nations League en junio del 2022, nunca fue considerado por el estratega sudamericano durante las eliminatorias mundialistas.

(Getty Images)

En total, ha disputado nueve juegos con el seleccionado norteamericano, siendo siete cotejos amistosos y dos en la Nations League, siendo estos contra Jamaica y Surinam (curiosamente ante los mismos rivales que enfrentará en la siguiente fecha FIFA). En cuanto a su cuota goleadora, cuenta con un par de anotaciones, siendo ambos durante los duelos amistosos ante Chile y Nigeria.