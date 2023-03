Diego Cocca aclaró la situación de Alejandro Zendejas con la Selección Mexicana

Diego Cocca habló de la situación de Alejandro Zendejas con la Selección Mexicana, quien deberá tomar una decisión [Archivo]

Se dio a conocer la primera convocatoria de Diego Cocca como estratega de la Selección Mexicana, misma que incluye a 34 jugadores combinados entre registrados en la Liga Mx y aquellos que militan el extranjero. Aunque hay varios nombres importantes y jugadores que regresan a un llamado del tricolor, varios aficionados destacaron la ausencia de Alejandro Zendejas, jugador que cuenta con doble nacionalidad y que tanto Estados Unidos como México se están peleando.

La lista presentada por el argentino para los duelos de Nations League ante Surinam y Jamaica es integrada en su mayoría por jugadores jóvenes, siendo parte del cambio generacional que se espera rumbo a la Copa Mundial de 2026. La afición ha pedido que se integre al jugador americanista desde los duelos previos a Qatar 2022, sin embargo, esto nunca se logró con Gerardo Martino, en un principio por la decisión del técnico y en segunda instancia por motivos del jugador.

El jugador mexicoamericano no aceptó firmar el One Team Switch durante la era del Tata Martino ya que eso no le garantizaba ser tomado en cuenta para próximos encuentros, por lo que condicionó su firma en el papel siempre y cuando fuera una obligación ser considerado para la Copa del Mundo, algo que no fue del agrado del técnico y los directivos.

Respecto a esta situación, durante la rueda de prensa de Diego Cocca se comentó que pasará con el jugador, poniendo fin a las especulaciones. De acuerdo con lo detallado por el argentino, sí quiere integrar a Zendejas en su plan de juego, pero no lo considerará hasta que firme el papel requerido y complete los trámites correspondientes, algo que asegura que renuncia a la Selección Estadounidense.

El nuevo estratega del tricolor explicó la situación del jugador Alejandro Zendejas, dejando claro que la decisión depende de él. Crédito: Twitter/@Daniel_Rosales5

“He hablado dos veces personalmente con él; la primera para informarle que nuestra intención era que pueda estar con nosotros y la segunda para también dejarle claro que hoy no es elegible. Tiene que firmar un papel para que pueda estar en la selección y la decisión va a ser de él, así que le dejamos claros los tiempos para que tome su decisión”, puntualizó Cocca en la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)

El estratega tricolor destacó que ningún jugador tiene las puertas cerradas en la Selección Mexicana, sin embargo, busca jugadores convencidos y comprometidos, algo que le ha mencionado al centrocampista de América en las reuniones que ha tenido con él.

“Hay que entender que son jugadores jóvenes, que tienen que tomar una decisión muy importante. Hay que darle su tiempo, obviamente dentro de los tiempos que nosotros podemos manejar. Él lo entiende y sabrá qué decisión tomar.” finalizó Diego Cocca respecto a la situación del jugador americanista, quien previo a la rueda de prensa se reincorporó a los entrenamientos con su equipo después de una lesión.

Alejandro Zendejas aún no ha tomado una determinación sobre que selección elegir, a finales de enero fue convocado para jugar partidos amistosos con Estados Unidos, situación que parecía confirmar su inclinación por la nacionalidad estadounidense. Pero con lo dicho por Cocca, todo apunta a que todavía podría formar parte de la Selección Mexicana, con quien también ha tenido participación en duelos amistosos.

El técnico argentino debutará dirigiendo ante Surinam y Jamaica en la Nations League. (AP Foto/Marco Ugarte)

Podrá continuar participando y siendo seleccionado para partidos fuera de competencias internacionales, sin embargo, tendrá que tomar una decisión en el momento en que alguna de las dos selecciones lo contemplé en algún torneo categoría A. Tal es el caso de la Nations League, en donde cualquiera de los dos combinados puede elegirlo, momento en el que estará obligado a firmar el One Time Switch sí desea participar.

Ha tenido mayor participación en selecciones juveniles de Estados Unidos, aunque su previa participación en los torneos de la zona no impedirá su cambio al tricolor.