El mensaje de Funes Mori tras no ser convocado en la Selección Mexicano por Diego Cocca

(Foto: Instagram/rayados)

El delantero mexico-argentino de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, publicó un curioso mensaje en su cuenta de Instagram minutos después de que se diera a conocer la primera convocatoria de Diego Cocca al frente del Tri de cara a los partidos contra Surinam y Jamaica en la Concacaf Liga de Naciones.

“Don´t’ worry and be happy (no te preocupes y sé feliz)”, escribió acompañado con una fotografía de él sonriente y con pulgares arriba con la camiseta de entrenamiento del Monterrey, que este fin de semana recibe a FC Juárez por la Jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga MX.

Por su parte, el club regio publicó la misma imagen en Twitter con el mensaje: “Sonrié el Mellizo, sonreímos todos”.

Funes Mori no fue incluido en la lista de 34 jugadores y que en su mayoría es una base de Gerardo ‘Tata’ Martino, ex DT de México en el pasado Mundial de Qatar.

(Foto: especial)

Con el Tata Martino, el Mellizo tuvo participación en 17 partidos desde que debutó con el Tri en 2021, con 13 titularidades y seis goles, cuatro de ellos en partidos oficiales de la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas.

Después de haber presenciado los partidos ante Polonia y Argentina desde la banca, el Mellizo entró de cambio al minuto 86 ante Arabia Saudita.

El delantero de Rayados se ha destacado en el Clausura 2023 de la Liga MX con siete goles, sublíder de goleo en la Liga MX junto a Juan Ignacio Dinenno y sólo superado por Henry Martín con 10 anotaciones.

Sin embargo, Cocca indicó que esta convocatoria no se trata de una lista exclusiva; es decir, que algunos de estos jugadores pueden no estar en siguientes llamados, pues la idea es observar a varios elementos durante su gestión y de cara a la Copa Oro de este verano, así como con miras a la Concacaf Liga de Naciones 2023-2024, donde buscará su pase a la Copa América 2024.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Saudi Arabia's Saleh Al-Shehri and Mexico's Rogelio Funes Mori react REUTERS/Molly Darlington

Los delanteros que el argentino eligió para los cruces ante Surinam y Jamaica, los próximos 23 y 26 de marzo, respectivamente, son Hirving Lozano (Napoli), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Henry Martín (América), Roberto de la Rosa (Pachuca), Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Santiago Giménez (Feyenoord).

Quiénes son los demás convocados

Porteros: Guillermo Ochoa (Salernitana), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Alejandro Rodríguez (Xolos de Tijuana)

Defensas: Israel Reyes (América), Néstor Araujo (América), Héctor Moreno (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Jesús Angulo (Tigres), Kevin Álvarez (Pachuca), Julián Araujo (Barcelona B), Jorge Sánchez (Ajax), César Montes (Espanyol de Barcelona), Johan Vásquez (Cremonese) y Gerardo Arteaga (Genk de Bélgica)

Mediocampistas: Luis Romo (Monterrey), Arturo González (Monterrey), Roberto Alvarado (Chivas), Fernando Beltrán (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Marcel Ruíz (Toluca), Erick Sánchez (Pachuca), Luis Chávez (Pachuca), Diego Lainez (Tigres), Sebastián Córdova (Tigres), Edson Álvarez (Ajax) y Erick Gutiérrez (PSV).

Diego Cocca presentó su primera lista con la selección mexicana (Foto: Infobae/@Jovani Pérez)

El estratega de México reveló que le pidió consejo al ‘Tata’ Martino para tomar el mando del representativo mexicano que enfrentará a Surinam y a Jamaica en la fecha FIFA de marzo.

“Al principio, comentarles que he tenido una charla con el ‘Tata’, me ayudó muchísimo, con todos los pormenores que vivió y la experiencia que él tiene. Lo que pasó con el ‘Tata’ ya pasó, se hicieron cosas buenas, hay cosas que quiero hacer yo, con mi forma de gestionar y acercarme al jugador. Para eso necesitamos tener mucho diálogo, con la dificultad de tenerlo día a día, he notado muchísima predisposición en mis llamadas con los futbolistas”, comentó Diego Cocca.