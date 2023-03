Salinas Pliego volvió a lanzar una apuesta con los jugadores de Mazatlán

El Mazatlán se medirá ante Cruz Azul en la jornada 10 del campeonato

Después de que el Mazatlán hilara otra jornada sin conocer la victoria dentro del Clausura 2023, el dueño del club, Ricardo Salinas Pliego, decidió estar más al pendiente de lo que acontece con el equipo y por segunda semana consecutiva, le propuso a la plantilla llevar a cabo una apuesta. La idea e intención del empresario mexicano es darles una motivación extra a los jugadores.

Fiel a su costumbre, el dueño del Mazatlán y del Puebla buscó por medio del dinero la forma en la que los “Cañoneros” pongan más de su parte para poder obtener su primer triunfo del certamen, pues ya son ocho partidos los que han disputado en el torneo y a duras penas consiguieron un empate ante Querétaro. Ahora, previo al cotejo contra Cruz Azul en el “Kraken”, les volvió a lanzar un reto.

Fue a través de sus redes sociales donde Ricardo reiteró su compromiso con la institución y proponiendo a sus jugadores un premio en caso de marcar como mínimo dos goles. Aunado a ello, dio a conocer sus intenciones y planes respecto a aumentar la infraestructura del club, empezando por crear una nueva ciudad deportiva.

El dueño del club no quita el dedo del renglón para que el equipo consiga su primera victoria del torneo

“El viernes juega mi Mazatlán FC y quiero decirle a los muchachos que cuentan con mi apoyo… así es esto! Volveré pronto a MZT con buenas noticias y más inversión. Tendrán una ciudad deportiva de 1er nivel y vamos a darle la vuelta a esto. Les cambio 2 carritos por 2 goles”, mencionó en su publicación dentro de Twitter.

A diferencia de lo acontecido previo al partido contra Pumas, ahora la dinámica es más un “reto” que una “apuesta”, pues no menciona o exige que haya una paga o castigo por parte de la plantilla en caso de no marcar las dos anotaciones que pide. Aunque de primera instancia se presume que el dará dos vehículos como premio, también se puede interpretar al hecho de que les perdonará los dos “carritos” de golf que los atletas le deben por haber perdido ante los Universitarios.

La apuesta que realizó en la jornada 9

Uno de los momentos que más llamaron la atención durante el partido contra Pumas fue el momento en el que Ricardo Salinas entro al vestidor para hablar con sus muchachos. Más allá de tener una charla respecto a los malos resultados que han tenido durante el Clausura 2023, el motivo de su presencia fue para proponerles una apuesta.

“Yo estoy seguro que ustedes tienen lo necesario para salir adelante, pero puede que no. Vamos a hacer una apuesta. Si hoy pierden, ustedes me van a regalar a mi 30 mil dólares para comprarme dos carritos de golf... y se los voy a descontar de su nómina, pero si ganan, yo les voy a regalar 300 mil dólares y ustedes se lo reparten. Aceptan o no?” mencionó el mandamás de TV Azteca.

Apuesta de Ricardo Salinas

Al final, los “Cañoneros” terminaron perdiendo el cotejo ante los Auriazules y con ello, los pupilos de Rubén Omar Romano quedaron en deuda con el dueño de la institución y continuando en el fondo de la tabla general.

A raíz de su dinámica, muchos aficionados y periodistas tomaron diferentes posturas respecto al tema. Una de las personas que expresó su total desacuerdo con Salinas, fue el actual comentarista de ESPN, José Luis Sánchez “Chelis”, quien argumentó que esa no era la manera de motivar a los futbolistas, pues ellos como profesionales, siempre deben de tener compromiso para salir a ganar.

“Lo que recién pasó en el vestidor de Mazatlán, en vez de sumar, restó. Eso pasa porque no hay un futbolista que le diga: ‘Nuestra obligación es ganar, no los 300 mil dólares’. Son directivos que no entienden cómo se forma ni lo que es un equipo de futbol”, mencionó el ex entrenador del Puebla en entrevista para La Octava Sports.