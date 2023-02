Ricardo Salinas ganó apuesta por derrota del Mazatlán

Pese a la visita de Ricardo Salinas Pliego, dueño del equipo y quien trató de motivar a los jugadores por medio de una gran apuesta económica, el Mazatlán volvió a sucumbir dentro del Clausura 2023 y con ello, ahora los jugadores de la plantilla tendrán que pagar cerca de 600 mil pesos (entre todos) al mandamás de la institución.

Los “Cañeros” de Mazatlán perdieron por séptima ocasión en el presente torneo, siendo esta vez ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Kraken y hundiéndose así más en el sótano de la tabla general, pues después de ocho partidos disputados, tan solo acumula un solo punto producto de su empate ante los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 8.

Aunado a la derrota del conjunto mazatleco, uno de los temas que más llamaron la atención fue la presencia de Ricardo Salinas en el compromiso ante los “Universitarios”, pues quiso tener una platica con los jugadores del club ante los malos resultados que han tenido durante el Clausura 2023. Fue previo a saltar a la cancha cuando el dueño del club les propuso una apuesta para darles motivación extra.

Apuesta de Ricardo Salinas

“Yo estoy seguro que ustedes tienen lo necesario para salir adelante, pero puede que no. Vamos a hacer una apuesta. Si hoy pierden, ustedes me van a regalar a mi 30 mil dólares para comprarme dos carritos de golf... y se los voy a descontar de su nómina, pero si ganan, yo les voy a regalar 300 mil dólares y ustedes se lo reparten. Aceptan o no?” mencionó el mandamás de TV Azteca.

Posteriormente, Ricardo señaló que pese a ser una apuesta, le daría mucho gusto perder, pues eso significaría una mejora dentro de la tabla general. “Estoy seguro que me van a ganar, me daría mucho gusto, porque igual yo me voy a comprar mis carritos y ustedes recibirán su premio. Eso no importa, lo importantes es que ustedes piensen que si se pueden preparar para ganar, no?

Después de disputar los 90 minutos ante el conjunto “Auriazul”, el cuadro mazatleco terminó perdiendo 2-1 el cotejo ante un equipo que de igual manera, vivía un mal momento y llegó al compromiso con tres derrotas de forma consecutiva. Al final del primer tiempo, Nicolas Benedetti adelantó a los locales, pero durante la segunda mitad, Eduardo Salvio e Ignacio Dinenno le dieron la vuelta al marcador.

Una vez que se concretó la caída de los locales, Salinas Pliego mandó un mensaje a través de sus redes sociales, resaltando que el equipo se quedará en Mazatlán y que pese a la derrota, pasó un buen rato dentro del estadio. “No ganamos pero como nos divertimos y para eso es el dinero… para pasársela a toda madre. Definitivamente Mazatlan en Mazatlán… hasta un pobre como yo, se siente millonario.”

De esta manera, los “Cañeros” continuaron por al menos dos jornadas más como el colero del Clausura 2023, pues como ya se mencionó, solo ha cosechado una unidad; mientras que el penúltimo lugar de la tabla (Querétaro) llegó a cinco unidades, motivo por el cual resulta imposible alcanzarlos durante la jornada 10.

A continuación, dejamos los siguientes tres compromisos del Mazatlán:

Jornada 10 - Mazatlán vs Cruz Azul (Estadio Kraken)

Jornada 11 - Toluca vs Mazatlán (Estadio Nemesio Díez)

Jornada 12 - Mazatlán vs Necaxa (Estadio Kraken)