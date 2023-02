Mazatlán FC, el proyecto que no levanta en la Liga MX: ni varonil ni femenil han logrado trascender

Mazatlán Fútbol Club. Foto: @MazatlanFC

La historia del Mazatlán Fútbol Club es corta, pero no por ello carente de desarrollo. No obstante, a tres años de su nacimiento esta no ha podido ser fructífera ni mucho menos se ha podido consolidar como un oponente de jerarquía. Tanto en la categoría varonil como femenil, el club ha registrado una constancia que les ha valido ser siempre uno de los equipos ubicados en la parte baja de las clasificaciones.

Constituido de la transformación de Monarcas Morelia, los Cañoneros arribaron al puerto mazatleco rodeados de controversia. Y es que la extracción de una institución, con tradición probada como lo era la michoacana, de su hábitat natural y la regeneración total de su imagen no fue bien tomada por la afición del fútbol mexicano, mucho menos por los seguidores del club purépecha.

Sin embargo, la aparición de una entidad en la Liga MX también fue abordada con las expectativas que un nuevo proyecto conlleva. Aunque pronto esas esperanzas quedaron sepultadas. Aunque el pronóstico para el primer semestre no era de gran ilusión, el rendimiento dentro de las canchas apenas alcanzó para una 14° posición del conjunto varonil y para un 10° sitio por parte de la femenil.

En la Liga MX, Mazatlán debutó en julio de 2020 con una derrota por goleada ante el Puebla (4-1) en juego por la jornada 1 del torneo Guardianes (Apertura) 2020. El presagio de lo que vendría para el resto de aquel semestre en el que registró cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, que le significaron 16 puntos y un balance de -7 goles (al haber recibido 31 y conseguido 24) y el 14° sitio en la tabla.

Posterior a su torneo inaugural, los Cañoneros mejoraron su rendimiento al haber finalizado el Clausura 2021 en la 13° posición, lugar que también ocupó para el Apertura 2021. Para el Clausura 2022 obtuvieron lo que hasta ahora ha sido la mejor clasificación de su historia con un 12° sitio que le valió para meterse a la fase de repechaje (juego que perdieron ante el Puebla en tanda de penaltis).

En el vigente Clausura 2023, el conjunto sinaloense ha dado muestra del peor inicio posible que se pueda reportar con cinco derrotas en cinco partidos. Ello ha supuesto el cambio de entrenador y el reproche directo del Ricardo Salinas Pliego, dueño del equipo.

Apertura 2020: 14° posición - 16 puntos.

Clausura 2021: 13° posición - 21 puntos .

Apertura 2021: 13° posición - 20 puntos.

Clausura 2022: 12° posición - 21 puntos (repechaje).

Apertura 2022: 14° posición - 17 puntos.

Clausura 2023*: 18° posición - 0 puntos (de 15 posibles).

Después de los cambios anunciados por los directivos para reestructurar el fútbol mexicano, la presión del descenso se hará presente muy pronto para el club en sus dos escuadras de primera división. Al corte de la quinta jornada de Clausura 2023, la rama varonil se ubica en la 16° posición en la tabla de cocientes

En la rama femenil, la historia es similar. El campeonato de debut de las Cañoneras ha sido el de mayor productividad hasta ahora: con 21 puntos y el 10° lugar ocupado, el conjunto se quedó cerca de clasificarse a la etapa final de la Liga MX. Luego de ello, el equipo tuvo un marcado declive pasando de las 21 unidades a 18 en el Clausura 2021 y a 6 en el Apertura 2021.