Las condiciones que Checo Pérez confía superar para ser campeón de la F1

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 2, 2023 Red Bull's Sergio Perez ahead of the Bahrain Grand Prix REUTERS/Hamad I Mohammed

Estando a días de que comience la temporada 2023 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin, el piloto de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, tiene claro su objetivo de ser campeón del mundo y con ello, convertirse en el primer mexicano en coronarse dentro de la máxima categoría del “Gran Circo”.

En vísperas de comenzar su treceava temporada en la Fórmula 1, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, comentó sus deseos por escribir su nombre con letras de oro en los libros del deporte motor y poder conquistar el campeonato de pilotos. En entrevista para Fox Sports, “Checo” se mostró entusiasmado por el inicio de la campaña 2023, misma que comenzará el 3 de marzo en el GP de Baréin.

Para Sergio, su propósito en este 2023 es poder tocar la gloria y no aspirar solamente al subcampeonato del mundo, mismo que se le negó durante la última fecha del campeonato pasado tras perder con el monegasco, Charles Leclerc. “Haremos los suficientes puntos para ser campeones, es mi objetivo esta temporada. Queremos dar los siguientes dos escalones esta temporada”.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - November 19, 2022 Red Bull's Max Verstappen celebrates after qualifying in pole position with second placed Red Bull's Sergio Perez and third placed Ferrari's Charles Leclerc Pool via REUTERS/Kamran Jebreili

Para ello, Pérez sabe de la importancia que había por llegar de la mejor manera al inicio de la temporada. “Es muy importante que he podido trabajar fuerte y puedo estar listo desde el inicio. En la parte física no he tenido ninguna molestia; eso es muy bueno. El cuidarnos ahora de las lesiones es importante para poder trabajar al máximo.”

Posteriormente, el mexicano señaló la importancia de tener un buen inicio de certamen. “La verdad es que eso fue la clave en la temporada pasada; tuvimos alrededor de cinco carreras muy malas en las cuales tuve problemas con la adaptación al auto y eso nos alejó en la pelea por el campeonato. Sabemos que ahora eso será la clave para poder pelear desde el principio por el título”.

(Foto: Twitter/@SChecoPerez)

La competencia con Ferrari y Mercedes

Dejando de lado los obstáculos personales, el tapatío reconoció lo difícil que será el competir contra escuderías como Mercedes y Ferrari. “La competencia será más fuerte, veremos a un Mercedes más competitivo y a un Ferrari igual de fuerte como la temporada pasada. Mercedes puede ser más sólido si tiene un buen auto y Ferrari tiene errores a vencer. Pero tengo la confianza que al final del año podremos salir con la victoria”.

Fotos: Twitter@SChecoPerez // Reuters

Por último, Checo enarboló el nuevo RB19 y las aspiraciones que hay con las mejoras en su monoplaza. “Va a ser muy difícil mejorar lo que hicimos la temporada pasada, pero tengo mucha confianza en este auto, en este equipo. Se ha trabajado muy fuerte en mejorar lo que teníamos con el RB18 en la parte de la suspensión, de la aerodinámica, en todos esos sentidos”.

En busca de superar el 2022

Como ya se mencionó, el piloto de la escudería austriaca buscará mejorar lo hecho en 2022, año en el que consiguió su mejor registro en su trayectoria dentro de la F1, esto después de haber conseguido 305 puntos en el campeonato de pilotos y llegar al podio en 11 ocasiones. No obstante, esas cifras se quedaron cortas al lado de su coequipero Max Verstappen, quien logró 454 unidades.

Max Verstappen (derecha) y Sergio Pérez, pilotos de Red Bull, llegan para participar en las pruebas de pretemporada de la Fórmula en Sakhir, Bahréin, el jueves 23 de febrero de 2023. (AP Foto/Frank Augstein)

Desde su llegada a Red Bull, Checo comenzó a tener mejores resultados en comparación a sus años previos con otras escuderías. Antes de su arribo con los austriacos en 2021, contaba con 10 podios en su cuenta personal; mientras que en los últimos dos años, acumuló otros 16 circuitos quedando entre los primeros tres lugares, llegando así a 26 en toda su carrera dentro del máximo circuito del automovilismo.