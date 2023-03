Ganó todo con Messi en Barcelona, quedó libre en su equipo y decidió cambiar de deporte

Bojan Krkic lo ganó todo con el Barcelona (AFP)

Dos Champions League, un Mundial de clubes, tres ligas de España, una Supercopa de Europa y tres Supercopas de España, entre otros trofeos, son los que ostenta el delantero español Bojan Krkic, quien hoy se encuentra sin equipo tras quedar libre del Vissel Kobe el pasado mes de diciembre.

El que fue catalogado como el sucesor de Lionel Messi desde su debut en 2007, hoy permanece alejado del fútbol pero no del deporte en general después de anunciar oficialmente su inserción en el mundo del ciclismo.

“Desde siempre la bici me gustó, incluso como medio de transporte, pero desde hace unos cinco años la modalidad de gravel me encanta. Siempre que puedo salgo a hacer mis rutas”, afirmó el futbolista de 32 años en una entrevista con As, mientras oficializaba su sociedad con la marca de bicicletas GUAVA.

Bojan, que formó parte del Barcelona de Pep Guardiola que consiguió todos los títulos que se pueden conquistar en una misma temporada (el sextete del 2009), afirmó que no suele ver carreras de ciclismo por TV, sino que es más apasionado de la práctica: “Antes solía ir más con la bici de montaña, pero con el gravel tuve un amor a primera vista”.

El futbolista reveló su amor por el ciclismo (@bokrkic)

Cabe destacar que el gravel es una modalidad de ciclismo aventura que puede pasar por las calles asfaltadas hasta llegar a altas montañas con caminos sinuosos. Las rutas generalmente permiten descubrir paisajes espectaculares y lugares a los que una bicicleta de ruta no permitiría llegar. Éstos trayectos suelen ser de largas distancias y a distintas velocidades.

“Todo al aire libre. Suelo hacer rutas de dos o tres horas, sobre todo los fines de semana, pero también alguna mañana de diario”, aseguró el también ex jugador de la Roma, Ajax, Stoke City y Mainz, entre otros, y añadió: “En lo relacionado con el fútbol, también sirve como entrenamiento, porque al no tener impacto físico te permite recorrer muchos kilómetros sin dañar el cuerpo”.

Sin equipo desde el pasado mes de diciembre, cuando el Vissel Kobe de Japón decidió no renovarle el contrato, parece que el español apostará de lleno por este nuevo deporte: “Creo que al entrar en este proyecto ya será para quedarme y que siga vinculado al ciclismo”

Por último, Bojan alertó: “Es una buena forma de combinar deporte y actividad social. Podría participar próximamente para estar en algunas marchas. Me voy a preparar para ello”.

Bojan Krkic quedó libre del Vissel Kobe (@bokrkic)

