La lista de los mejores 100 futbolistas del siglo XXI: Lionel Messí lidera un ranking que tiene a otros cuatro argentinos

Lionel Messi fue elegido el mejor jugador del siglo XXI (AP Photo/Jorge Saenz)

El fútbol sigue su marcha después de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, el máximo certamen de la disciplina. Justamente, con el comienzo de este nuevo año, la revista Four Four Two publicó un nuevo listado con los mejores 100 futbolistas del siglo XXI que tiene como líder a Lionel Messi. El astro rosarino, que cumplió el sueño de su vida tras levantar la Copa del Mundo, es considerado el mejor jugador por la tradicional publicación inglesa.

El plan de la Juventus para que Ángel Di María renueve su contrato En la Vechia Signora apuntan a la continuidad del Fideo, que todavía no resolvió qué hará el próximo año VER NOTA

“¿Quién más?”, fue lo primero que apareció en las razones de la elección del jugador del PSG. “Para apreciar verdaderamente la genialidad de Messi, debes verlo sortear desafíos con el balón atado a su pie izquierdo, abrir las defensas rivales con un pase en profundidad perfectamente colocado o dejar a otro portero tirado en el césped. No es solo su habilidad técnica lo que es extraordinario: Messi casi siempre toma la decisión correcta, evidenciando una inteligencia sin igual que lo distingue tanto como su talento natural. Simplemente lo mejor”, agregaron para describir la elección del puesto número 1.

La lista de los más destacados de este siglo siguió con Crisitano Ronaldo en el segundo lugar del ranking, mientras que el tercer puesto lo ocupó Andrés Iniesta, decisivo en el título que logró la selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Iniesta anotó menos de 100 goles en su carrera senior, pero los números puros no le hacen justicia. Un jugador de grandes partidos que aparecía cuando más importaba”, describió la publicación 442.

“¿Tomamos un café, Messi?”: Ronaldo publicó el video completo de su encuentro con La Pulga en la gala de los premios The Best El astro brasileño se rindió a los pies del futbolista del Paris Saint Germain VER NOTA

¿Quiénes son los jugadores que completaron el top para la revista inglesa? Xavi Hernández (4°), Ronaldinho (5°), Zinedine Zidane (6°), Thierry Henry (7°), Manuel Neuer (8°), Kaká (9°) y Luis Suárez (10°).

Más adelante en el ranking, hay algunos puestos que llaman la atención como la ubicación 17° para Ronaldo. El delantero brasileño, campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002, fue el goleador de la Copa del Mundo que se disputó en Asia y quedó por debajo de nombres como el de los atacantes inglés Wayne Rooney o Samuel Eto’o, de Camerún.

La celebración de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras el The Best: fiesta de cumpleaños de una figura del PSG y un romántico desayuno Tras adueñarse del trofeo, el capitán argentino acudió al cumpleaños de Donnarumma y luego pasó la noche en un lujoso hotel de París VER NOTA

Además de Messi, que se quedó con la primera posición, hay otros cuatro jugadores argentinos que fueron seleccionados por la revista británica. El primero que aparece después de Leo es su amigo Sergio Agüero, que ocupa el puesto 26. El siguiente en el listado es un campeón del mundo: Ángel Di María terminó en el 57° lugar.

Por último, dos ídolos de Boca Juniors se sumaron a la nómina. Ellos fueron Juan Román Riquelme (86°) y Carlos Tevez (91°).

El astro rosarino en lo más alto del ranking de una revista inglesa

La lista de los mejores 100 futbolistas del siglo XXI

1- Lionel Messi

2- Cristiano Ronaldo

3- Andrés Iniesta

4- Xavi Hernández

5- Ronaldinho

6- Zinedine Zidane

7- Thierry Henry

8- Manuel Neuer

9- Kaká

10- Luis Suárez

11- Karim Benzema

12- Dani Alves

13- Zlatan Ibrahimovic

14- Luka Modric

15- Samuel Eto’o

16- Wayne Rooney

17- Ronaldo

18- Philipp Lahm

19- Sergio Ramos

20- Thomas Müller

21- Steven Gerard

22- Arjen Robben

23- Ashley Cole

24- Gerard Piqué

25- Neymar

26- Sergio Agüero

27- Iker Casillas

28- Robert Lewandowski

29- Gareth Bale

30- Sergio Busquets

31- Andri Shevchenko

32- Rio Ferdinand

33- Kylian Mbappé

34- Andrea Pirlo

35- Claude Makelele

36- Gianluigi Buffon

37- Frank Lampard

38- Patrick Vieira

39- Francesco Totti

40- Frank Ribery

41- Didier Drogba

42- Mohamed Salah

43- Vincent Kompany

44- Luis Figo

45- Toni Kroos

46- John Terry

47-Yaya Toure

48- Carlos Puyol

49- Kevin De Bruyne

50- Xavi Alonso

51- Pavel Nedved

52- Peter Cech

53- Antoine Griezmann

54- Radamel Falcao

55- Michael Balack

56- Virgil van Dijk

57- Ángel Di María

58- Paul Scholes

59- Roberto Carlos

60- Eden Hazard

61- David Villa

62- Nemanja Vidic

63- Paolo Maldini

64- Ruud van Nistelrooy

65- David Beckham

66- Marcelo

67- Harry Keane

68- Cafú

69- Bastian Schweinsteiger

70- Raúl

71- Fabio Cannavaro

72- Cesc Fábregas

73- Wesley Sneijder

74- Alessandro Nesta

75- David Silva

76- Jan Oblak

77- N’Golo Kante

78- Ivan Rakitic

79- Edinson Cavani

80- Alexis Sánchez

81- Ryan Giggs

82- Raheem Sterling

83- Raphael Varane

84- Henrik Larsson

85- Fernando Torres

86- Juan Román Riquelme

87- Thiago Silva

88- Thibaut Courtois

89- Hernán Crespo

90- Arturo Vidal

91- Carlos Tevez

92- Edwin van der Sar

93- Mesut Ozil

94- Javier Zanetti

95- Deco

96- David de Gea

97- Luca Toni

98- Rivaldo

99- Miroslav Klose

100- Trent Alexander-Arnold

Seguir leyendo: