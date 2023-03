El diálogo con Messi en The Best, el mensaje a sus compañeros tras ganar el premio y la promesa que cumplió por el Mundial: las frases de Dibu Martínez

Emiliano Dibu Martínez, uno de los héroes de la selección argentina en el Mundial de Qatar (Foto: Reuters)

Emiliano Martínez será recordado por siempre como uno de los grandes héroes de la historia de los mundiales. El arquero brilló durante la Copa del Mundo celebrada en Qatar, pero tuvo un segundo especialmente glorioso cuando evitó un penal en movimiento de Randal Kolo Muani con una final que ya transitaba sus segundos finales.

Carlos Antonio Vélez regañó a su nieto por celebrar como el “Dibu” Martínez El analista futbolístico colombiano se molestó con el ejemplo a seguir de uno de los protagonistas del reciente campeonato mundial de la Fifa y contó una incómoda anécdota que vivió en Perú VER NOTA

A casi tres meses de la gesta, el futbolista de 30 años dio una extensa entrevista a TyC Sports desde el predio de Aston Villa donde repasó todos los temas: la premiación en los The Best, la histórica atajada en la final contra Francia y la promesa en Qatar de un tatuaje con sus compañeros, entre otras cosas.

Noticia en desarrollo...

“Va a ser uno de los mejores arqueros de la historia”: el increíble presagio de una leyenda del fútbol en un difícil momento de Dibu Martínez Arsène Wenger no tenía dudas de las condiciones del guardameta argentino que por entonces atajaba poco en el Arsenal y se quería marchar. Incluso hizo todo lo posible parar no desprenderse de él. En la gala de los premios The Best, el francés vio en vivo la consagración de su ex pupilo VER NOTA

LAS FRASES DE DIBU MARTÍNEZ

Argentina arrasó con los premios The Best: Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo y también fueron galardonados Dibu Martínez y Scaloni Los campeones del mundo fueron condecorado por la FIFA en la gala. Además, la hinchada argentina fue nombrada como la más destacada del 2022 VER NOTA

• El diálogo con Messi sobre The Best: “No esperaba. Yo viajé boludeando a Leo (Messi). Estaría contento que lo ganes vos o Scaloni, de última voy a comer gratis. No, tenemos chances los tres, me dijo. Muy humilde como siempre. Es la unión que tenemos en el grupo. Yo me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo. Creo que a ellos les pasa lo mismo. Están felices si yo o el que sea gana un trofeo. Eso es amistad y familia. Los tres estábamos muy emocionados”.

• La emoción por el discurso dirigido a sus padres: “Viejo y vieja. Los tuve que nombrar al final. Jugás con 100 mil personas en una final del mundo, pero cuando se tocan las raíces e historia de donde vengo ante ese público y gala es emocionante, por eso lo dejé al final”.

• El mensaje a sus compañeros tras ganar el The Best: “Los The Best fueron una caricia, un mimo a mi carrera. A los 18 años dejé mi casa en Mar del Plata. Pero estoy obsesionado con ganar más cosas con la Selección. Le mandé un mensaje al grupo diciendo muchísimas gracias por hacerme esto. Gran parte es de ellos. Me hubiera encantado decir cada uno de los nombres pero las emociones y lágrimas me venían a los ojos. Y se los recordé: vamos por más, el país merece que vayamos por más alegrías. Se lo merecen por los banderazos en Argentina, porque fuimos locales todos los partidos. ¿Ahora vamos a estar relajados y jugar en puntitas de pie? No, ahora tenemos que demostrar partido a partido que somos campeones. Juguemos contra Panamá o Brasil”.

• La histórica tapada a Kolo Muani: “Siempre abrís las redes sociales y esta la atajada. O viene un chico y lo primero que quiere es esa atajada. No me di cuenta del valor que tenía porque fue tan rápido... Salimos tan rápido de contra con Lautaro a la cabeza que no la pude apreciar. Lo primero que vi después de la final fue eso. Fue una jugada rápida, sucia. La vuelven a meter a la olla, Ota (Otamendi) quedó adelantado porque había cabeceado. Muani quedó en diagonal, entonces le achiqué al espacio, no me apresuré porque si no me la picaba. Le dejé un ángulo para que la última visión sea el primer palo. Después me la jugué ahí rezando sacarla”.

• Qué sintió en esa tapada: “Me encanta, quería que me pegue en la cara la pelota. No me importaba. Yo me puse todo duro, cerré los ojos y pensé: ‘Pegame’. Estaba tan tenso y duro que rebotó la pelota para adelante. A veces entra y a veces no, pero en una final del mundo es hermoso”.

• La promesa de un tatuaje por el Mundial: “Cuando perdimos con Arabia dijimos si salimos campeones nos tatuamos. Con Guido (Rodríguez), Pezzella, Huevo (Acuña) y Foyth, el grupo de la sobremesa. Nos quedábamos después de comer, una rutina en el mundial. Un par no se lo hicieron así que no se hagan los boludos”.

Dibu Martínez fue el héroe en la tanda de penales ante Francia (Foto: Reuters/Paul Childs)

• Los penales que tapó ante Francia: “Mis compañeros habían dado todo en 120 minutos y dependía de mí. Yo tengo 5 posibilidades para ayudar. Siempre les prometo y les digo que uno o dos atajo. Rodri (De Paul) me dijo que era poco. Pero uno o dos, la presión la tienen ellos. Si erran, un 80 u 85% ganábamos. Por eso celebro el penal, estuve tan cerca de atajarlo el segundo. Ahí pensé que si metía Lea Paredes, estábamos a un paso”.

• El clima de tensión contra Países Bajos: “van Gaal habló demasiado pero es una pica del partido. El partido se picó por cómo iba el resultado, que metieron un gol. Fue hermoso. Fue un partido de fútbol, fue una guerra con una gran Holanda y una gran Argentina. Nos empataron, no nos pesó el empate y podríamos haber metido tres goles en el alargue. Ganamos en los penales. Fue hermoso la verdad. Si llega manija a todos los partidos, ojalá que todos los técnicos le digan algo a Leo”.

• Qué le dijo a Louis van Gaal tras ganarle a Países Bajos: “No lo voy a decir exactamente. Le dije que hable después, no antes. Si vamos a los penales esta vez ganamos, había dicho. No es fácil hablar antes, especialmente en un Mundial. Quiso explicar el partido. Fue un gran partido de fútbol. No reprocho lo que dijo. Nosotros nos alteramos de más, pero no siempre es el argentino el malo de la película”.

• Sus festejos en los penales contra Países Bajos: “Era un momento de tensión y traté de generarle más tensión a ellos. Cuando atajo el primer penal, ayudo a Leo a patear mas relajado. Cuando atajo el segundo, fue adrenalina el baile. Cuando atajo el segundo, vi que el arquero de ellos agachó la cabeza. Creo que ahí le generé más presión y liberé a mis compañeros. Después al siguiente me quedé en el medio, nunca me había quedado en el medio en una tanda de penales”.

El Dibu también brilló en la tanda de penales contra Países Bajos (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

• Su mecanismo para concentrarse y quitarse presión: “Soy alegre en las buenas y en las malas. No puedo no hacer un chiste o reírme en un entrenamiento. Boludear antes de un partido te saca el estrés. Pero a la hora de trabajar soy un enfermo, me puedo pegar la cabeza con el palo porque no me salen las cosas. Quiero superarme”.

• Las sensaciones antes de enfrentar a Francia: “La noche previa a la final estaba como si nada. Yo dije llegamos a los siete partidos, siempre se piensa en jugar siete partidos. Pensé en que habíamos cumplido. Tengo una rutina de unas oraciones y rezar. Cuando cerré los ojos dije que sea lo que Dios quiera, voy a jugar como en la plaza, como en Barrio Jardín de Mar del Plata”.

• El cariño de los niños: “Un nene no te va a insultar, un nene te ve reflejado. Ver a los nenes y tratar de ser el Dibu o darles un par de guantes y que estén horas en sus jardines... Eso me llevo. Igual, el 99% quiere ser Leo Messi. Si todos quiere ser Dibu, ¡pobre las madres! Se los tienen que bancar las 24 horas, un loro. Lo tomo como una satisfacción y un orgullo que los nenes quieren atajar más que antes, pero también una responsabilidad. Quiero generar que sea un ídolo adentro de la cancha, pero como dije el otro día, los ídolos son mamá y papá. Puedo ver cosas de un arquero para mejorarme, pero estar reflejado en los padres y madres que trabajan 8 o 10 horas por día, que los alimenten y los manden a la escuela. Ahí está el reflejo. Después, sí, mirar un futbolista para crecer futbolísticamente”.

• Los partidos de truco y las bromas a Leandro Paredes: “Marchesín, Musso y yo éramos muy malos, pero teníamos una moral. ¡Los arquerudos! Messi y De Paul decían vamos a jugar con los arquerudos, nos hacíamos las estrellas porque le ganamos dos veces y no queríamos jugar. Después Rulli me limpió. El más mentiroso es Musso, te canta falta envido y tiene 7. Dos o tres veces tenían 33 de mano en la última mano. Y Paredes se cartea me parece, 100%. Ya lo voy a enganchar. Paredes y De Paul se cartean; y Messi si me apurás, también”.

• Una posible vuelta a Independiente: “Estábamos con Albil y me dijo si salimos campeones volvés a Independiente. Sí, dale, jodiendo le dije. Me puso contento que él sea uno de los entrenadores del club. Pero tengo un contrato muy largo acá todavía, no es algo que esté pensando. Pero teniendo a Damián Albil como entrenador de arqueros en Independiente, el arco va a estar en buenas manos”.

Noticia en desarrollo...

Seguir leyendo: