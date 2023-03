24 frases de Alexis Mac Allister: el particular cambio de contraseña de su Wi-Fi y el detrás de escena del duelo contra Países Bajos

La divertida contraseña de WIFI que puso Alexis Mac Allister tras ser campeón del mundo

La carrera de Alexis Mac Allister catapultó su valor en el mercado en los últimos dos meses. El Brighton de la Premier League recientemente lo tazó en 75 millones de libras esterlinas (USD 90 millones) y el volante surgido de Argentinos Juniors admitió que desde que fue campeón en Qatar su vida cambió para siempre.

Una de las primeras cosas que hizo al regresar a Inglaterra después de levantar el trofeo fue modificar la clave del Wi-Fi de su casa con una referencia a la consagración: “Mi contraseña es 181222 (18/12/22). Cuando volví de Qatar la cambié y quedó así”, reveló entre risas en diálogo con TyC Sports el hombre que se convirtió en un engranaje fundamental en el mediocampo de los dirigidos por Lionel Scaloni.

A la hora de rememorar el camino hacia la gloria, el capítulo favorito de Alexis fue el caos frente a Países Bajos en cuartos de final. “Cuando llegué al tumulto y ya me empiezan a empujar. Hay una situación que uno me agarra del cuello y me tira para atrás. Exageré un poco para ver si el VAR hacía algo”. En medio del conflicto vivió una cómica escena con un rival: “Me levanté y vi que fue Bergwijn, el que esta en el Ajax, me empieza a empujar, me mira con una cara como que estaba loco. Yo no soy de pelear mucho, si tengo que saltar por mis compañeros, lo hago. Pero me causó gracia la cara que tenía, el gesto con el que me miraba me causó un poco de gracia y me reí. Fue terrible ese partido, adentro fue terrible. Todo empezó por lo que ellos hablaron afuera, se habló mucho, tocaron un poco a Leo, a Dibu... La verdad que le pifiaron, para nosotros mucho mejor”.

Alexis Mac Allister habló de la pelea contra los jugadores de Países Bajos en el Mundial

También le sorprendió el gesto de Messi hacia Louis van Gaal y contó que tardó varios días en enterarse de que aquel Topo Gigio había sido direccionado hacia el entrenador neerlandés. “La del Topo Gigio fue terrible, lo vi en la cancha, pero no me había dado cuenta para dónde lo había hecho. Ese pequeño detalle”, añadió al respecto.

Por otro lado, opinó sobre la frase del volante de Rodrigo de Paul, quien sostuvo que ésta fue la Selección que mejor jugó en la historia y abrió entonces la polémica con las otras dos generaciones que ganaron el Mundial. “Entiendo a lo que se refirió Rodri en el sentido que esta Selección logró tres campeonatos muy importantes. A la vez todos los que hoy estamos en la Selección somos muy respetuosos de los jugadores y los equipos que se formaron en nuestra Selección. Somos conscientes que muchos jugadores y equipos que quizás no llegaron a lograr lo que logramos, fueron en parte muy importante par que hoy tengamos esas ganas de seguir ganando y compitiendo. Nos demostraron que nunca hay que bajar los brazos. Siento mucho respeto por los grandes equipos que tuvimos. Para nosotros ser parte de esta historia argentina es muy importante”, concluyó Alexis.

Alexis está contento en el Brighton pero admitió que le gustaría que su siguiente paso "también sea en la Premier" (Foto: Reuters)

OTRAS FRASES DE ALEXIS MAC ALLISTER

• El segundo gol frente a Francia: “Aparte cómo se dio, la velocidad de la jugada el contexto, tuvo un poco de todo. No sé quién habrá votado para el mejor gol (del Premio Puskás)”.

• Los festejos en Argentina: “No caímos del todo, con el correr de los años, el tiempo, nos vamos a dar cuenta aún más de lo logrado. En el momento que fuimos a celebrarlo con la gente, en el micro, tomamos dimensión. Somos conscientes de que cumplimos el sueño de todo jugador, pero con el correr de los años vamos a disfrutar aun más. Fue una locura ver tanta gente en la calle, algo que esperábamos porque sabíamos lo importante que era para nosotros conseguir el trofeo. Pero ver la cara de la gente, cuando pasábamos con el micro y lloraban, corrían, fue una locura. Una lástima que no pudimos completar todo el recorrido. Gente recreando los goles, nos damos cuenta de lo importante que fue para la gente cuando vemos esas osas, pero todavía queda muchísimo por recordar y por revivir”.

• Un instante que recuerda de la final: “Un momento raro... cuando hace el gol Cache, el penal, y somos campeones. Tuve un minuto que mire a mi familia, me cayeron dos lágrimas y sentí alegría. No sentía ganas de llorar, estaba muy tranquilo, disfrutando el momento, tener a la familia ahí cuando pudieron entrar al estadio fue muy emocionante”.

• Sobre su declaración de la “vida aburrida”: “Me cambió la vida en el sentido de cumplir el sueño que tenía desde chiquito y el de todo futbolista, a la hora del reconocimiento. El otro día hice una entrevista porque salió en todos lados que dije que era la misma vida aburrida, alguno que otro me dijo sos campeón del mundo y estás aburrido. Me refería al tema de la rutina, de la forma de ser, sigo siendo la misma persona, la misma rutina y vivo la vida de la misma manera. Disfruto mucho, quédense tranquilos que no me aburro. Cuando tengo un día en el que la cosas no van muy bien, tan solo recordar el mes que vivimos y que soy campeón del mundo me alegra todo. Demuestro tranquilidad, pero por dentro estoy sintiendo otras cosas por ahí. Trato de ser y vivir como soy y lo siento”.

• Su rápido ingreso a la Selección: “Me reía el otro día porque había gente que me decía que un mes antes del Mundial me preguntaban si iba a estar en la lista y yo decía ‘no tengo ni idea’. Si me preguntas hoy, no sé si estoy adentro o afuera. Pasó todo tan rápido, a Enzo quizás le pasó algo parecido. El no haber jugado el primer partido y de la nada entrar y jugar todos los partidos que quedaban, fueron momentos que cambiaron nuestra vida para siempre”.

• El Brighton lo cotizó en 75 millones de libras esterlinas: “La verdad que trato de no pensar mucho en eso. Soy consciente que quizás ganar el Mundial puede ser parte de eso, pero estoy tranquilo, disfrutando el presente como siempre lo hago. Intento no pensar en el futuro. Al final un jugador vale por lo que se lo paga. Podemos hablar mucho, pero después a la hora de la verdad el jugador vale lo que otro club quiera pagar. Estoy tranquilo, disfruto el presente”.

• La bienvenida de su club al volver del Mundial: “Los recibimientos que tuvo Brighton conmigo tanto en el entrenamiento como en el estadio fueron lindos y emocionantes. No lo esperaba. Recuerdo que me fue a buscar una persona del club al aeropuerto y me llevó directamente al club. Cuando estábamos llegando me dice, mirá que hay algunas cosas preparadas. Me esperaba algo, pero no tanto como lo que fue. Sé que se habló mucho del homenaje. Mucha gente me escribe y dicen que son fan del Brighton por el recibimiento. Para mí es algo muy lindo. No lo esperaba. Cuando me quieren hacer levantar la copa digo que no porque me daba vergüenza. ‘Dale levantala que hay algo preparado’ me dijeron. Cuando la voy a levantar salen todos los papeles y me pegué un cagazo terrible”.

• Su partido frente a Polonia: “Otro recuerdo muy lindo. Ese partido fue especial porque no solo gané esto (el MVP del encuentro) y el partido. Fue mi primer gol con la Selección. Gran centro de Molina y gran pifiada mía. ¡Pero vale uno!”.

Qatar 2022 - Polonia 0 Vs Argentina 2- Gol Mac Allister

• Opinión sobre Lionel Scaloni: “Todos los que fuimos parte de este proceso, queríamos esto, estamos muy contentos por él, por su cuerpo técnico, de verdad han hecho un trabajo muy grande, somos muy agradecidos. Ojalá podamos seguir de la misma manera, con las mismas ganas de seguir mejorando y ganando. Muy contentos de seguir contando con él”.

• ¿Volvió a mirar la final?: “No volví a ver el partido entero. Nunca lo agarré entero pero lo tengo todo en la cabeza. Es claro que hasta el minuto 75 fue todo nuestro. Quizás de un 2-0 que parecía ir 3-0 y terminar el partido, ellos finalmente encuentran un gol que les da un poco de vida y revivieron. Es una lástima, porque teníamos el partido controlado, habíamos hecho 75 minutos perfectos. Lamentablemente ellos con ese gol levantaron un poco y nos forzaron a los penales”.

• Qué pasó por su mente en el 2-2: “Fue difícil, pero en esos momentos es cuando esta Selección se hizo fuerte. Pasó lo mismo con Holanda. En los momentos difíciles tuvimos la suficiente personalidad y carácter para levantaros. Eso es por qué fuimos campeones del mundo. Fue una lástima como se dio, hubiésemos querido que se de 2-0 o 3-0. Al final se dio mas emoción y le dimos la oportunidad a Dibu”.

• El partido contra México: “En el primer tiempo se sentía la tensión en el estadio. En el entretiempo la verdad que lo que hablamos fue un poco eso, de sacarnos los nervios, la tensión y volver a ser nosotros, a tener la pelota, tener paciencia. Somos conscientes que cuando tenemos la pelota y la tranquilidad para moverla, los espacios aparecen. En el entretiempo se habló eso, relajarse, estar tranquilos y jugar a lo que sabemos. Después apareció Leo para abrir el partido. Ese de Leo creo que fue el mas gritado, el primero contra Polonia, el mío, creo que también. Si ganábamos nos asegurábamos, pero si no ganábamos había que ver otros resultados. Estábamos muy enfocados en ganarlo, habíamos llegado mucho el primer tiempo y no habíamos podido hacer un gol”.

• El desempeño de Matheu Lahoz vs. Países Bajos: “Se habló mucho. Después del partido me preguntaron y quise poner paños fríos. Pero estaban todos muy calientes. Ese partido cuando nos hacen el 2-2 fue un momento duro, pero en el tiempo extra demostramos que queríamos pasar, ser campeones. Terminamos en los penales”.

Alexis analizó el partido con Países Bajos y la actuación de Matheu Lahoz (Foto: Reuters)

• La eliminación de Brasil en cuartos: “Fue terrible porque estaba con mi celular mirando el partido, creo que Paulo también miraba el partido en el teléfono y algunos afuera mirando el partido en la tele y les llegaba antes la señal. Esos de afuera cuando se definió entraron festejando, gritando y al ratito vino Scaloni y medio que nos metió. ‘¿Qué están festejando ustedes? Ahora tienen que ganar. Déjense de joder’. Nosotros por dentro estábamos festejando, saltando, pero por afuera nos tuvimos que tranquilizar un poco”.

• ¿Es de ver otros equipos de Europa?: “Miro mucho futbol, pero no tengo un equipo en particular que digo esto va con mi forma de jugar. Acá en la Premier hay equipos muy fuertes que juegan muy bien como el City, Arsenal, Chelsea tuve a Potter y sé más o menos la idea que tiene, United que está volviendo a ser el Manchester United, Liverpool que quizás está pasando un momento de altibajos pero tiene un equipo y entrenador muy importante. Si me preguntas me gustaría, es que mi próximo paso sea en la Premier, pero estoy muy enfocado en el Brighton”.

• El escondite de la presea de campeón: “La medalla la tengo guardada en la caja fuerte”.

• ¿Alguna cábala en Qatar?: “No cábala no tenía, cero. Sí tenía una vez que salimos a la cancha que hacíamos la foto, me agachaba, me ataba los cordones y me tomaba ese momento para hablar conmigo mismo, de enfocarme bien. Pero no lo tomo como una cábala”.

• La tranquilidad de Montiel en el cuarto penal: “Lo primero fue preguntarle a Gero Rulli que estaba al lado mío: ‘¿Si Cache hace ganamos no?’. Sí, sí, me dice. Salimos campeones le dije. Cuando me dijo que sí, obviamente me puse un poco más tenso, nervioso, pero a la vez con muchísima confianza en Cache. Lo demostró y los números lo avalan. Por algo ganó Copa Libertadores, por algo es campeón del mundo y ganó todo lo que ganó. Lo primero que hice fue mirar para atrás, porque mi familia estaba atrás del banco. Se me cae una lágrima y arranco a caminar, cruzo la cancha, me cruzo al referí primero y lo saludo. Tengo un video que me filmaron. Saludo al referí, paso, estaba Lloris, todo caminando, saludo a Lloris, lo felicito por el Mundial que había hecho y llegué al lugar donde estaban todos. Fue todo alegría y abrazos”.

• La importancia de Messi y Di María en el equipo: “Fue agradecer a Leo y a Fideo. Es que para nosotros Leo es todo, Fide también, son dos jugadores que han pasado por momentos malos en la Selección. Han sido criticados y ellos estaban ahí, siguieron peleando. Para nosotros son nuestro ejemplo, nuestros líderes. Nos ponemos contentos por nosotros primero, pero después por ellos porque de verdad se lo merecían”.

• El torneo de truco y el prode en la concentración: ”Yo jugaba con Enzo y Juli. Escuché que dijeron que habíamos salido campeones, pero el primer partido perdimos. Nos ganaron Miadosqui, Nico el utilero y Albil. Los tres nos ganaron. Estuvieron bastante bien, no sé si llegaron a la final. Yo salí campeón del prode del Mundial. Ahí fue solamente frase de grupos. Gané, estuve a uno o dos puntos arriba de Paredes”.

