Piqué recibió una curiosa y millonaria oferta a raíz de su escandalosa separación de Shakira: “Creemos en la no monogamia”

Piqué recibió una oferta millonaria para su club de fútbol

A nueve meses de la escandalosa separación entre Gerard Piqué y Shakira otro episodio de esta historia vuelve a captar la atención. En este caso no fue ninguna reacción de los protagonistas, sino que uno de ellos recibió una propuesta que fue viral en las redes sociales por el interesado, que hasta publicó un contrato millonario. Al ex futbolista le mandaron un escrito en el que se detalla un patrocinio para su club FC Andorra y en el posteo el oferente resume por qué desea apoyarlo económicamente.

Se trata de Ashley Madison, una plataforma de citas extramatrimoniales, que le ofreció al ex zaguero del Barcelona un contrato de un millón de euros anuales para ser el sponsor del Andorra en un vínculo de tres años.

El mensaje en su cuenta de Twitter indicó: “Piqué, vimos cómo se desarrollaron las cosas con tu ex, Shakira. Creemos en la ‘No monogamia’ sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo FC Andorra”. En el escrito arrobaron a la leyenda del equipo culé, la cantante colombiana y el club del fútbol.

Debajo incluyeron las imágenes del contrato, que tiene como remitente al jefe de estrategia de la plataforma, Paul Keable, y tiene como destinatario a Kosmos Holding S.L., la empresa organizadora de eventos de Piqué y el club FC Andorra. En la parte superior al escrito y previo a su desarrollo el objetivo es claro: “Querido Gerard Piqué”.

Ashley Madison es una plataforma lanzada en 2001, que apunta a las personas que ya tienen una relación. El nombre de su sitio fue creado a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos: “Ashley” y “Madison”. Su eslogan es “Life is short. Have an affair” (La vida es corta. Ten una aventura).

Con esas bases y las supuestas infidelidades de Piqué que habrían decantado en la ruptura, y las respuestas de ella con alto voltaje en su tema con Bizarrap, el ex futbolista recibió esta propuesta que llamó la atención y se volvió viral.

Cabe recordar que al poco tiempo de la disolución de la pareja con Shakira, se lo vio a Piqué con su nueva pareja, Clara Chía Martí (12 años más joven que él), quien trabaja en Kosmos y desde ahí surgieron las hipótesis sobre un supuesto engaño del ahora empresario a tiempo completo.

El contrato ofrecido incluye que el logo de Ashley Madison figure en la parte delantera de la camiseta de cada jugador del FC Andorra y que sea bien visible en cada partido. Asimismo, que se advierta en la escenografía cuando los futbolistas brindan sus declaraciones luego de los partidos y en los micrófonos de la sala de prensa de la entidad, en el micro y la publicidad estática del estadio.

Aunque lo más llamativo es la cláusula a negociar y es que la plataforma ofrece una prima de 50 mil euros (53.500 dólares) para cada jugador del club que pueda probar que sostiene una relación no monogámica y que su historia pueda ser publicada en los medios.

Además, una bonificación de 150 mil euros (160.500 dólares) para cada futbolista que, más allá de tener un vínculo monogámico, reconozca que usó Ashley Madison para conocer a su pareja (incluye el plural) secundaria. El plazo para que Piqué y su club acepte la oferta vencerá el próximo 15 de marzo de 2023.

