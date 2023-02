La confesión de Alexis Mac Allister tras ser campeón del mundo: “Mi vida es la misma vida aburrida de siempre”

Alexis Mac Allister festeja el segundo gol de Argentina tras su asistencia a Ángel Di María (REUTERS/Carl Recine)

El Mundial Qatar 2022 marcó un antes un después en la vida de Alexis Mac Allister. El volante del Brighton de Inglaterra fue suplente en el primer partido y desde su ingreso en el siguiente encuentro fue clave en la obtención del título de la selección argentina. Con Enzo Fernández y Rodrigo De Paul se adueñaron del mediocampo y momento cúlmine fue el segundo gol ante Francia, una obra maestra definida por Ángel Di María con cinco toques previos que los convirtió en uno de los mejores tantos en la historia de la Copa del Mundo.

Luego de un entrenamiento con su equipo, el pampeano de 24 años recordó la gestación de ese gol y confesó por qué el Mundial lo hizo un mejor ser humano. “Cuando Molina recibe la pelota, pienso que tal vez venga a mí”, dijo Mac Allister en una entrevista con Daily Mail. ‘En ese momento, ya he escaneado y sé que tengo tiempo. Y sé que Messi está más allá del borde de la pantalla de la computadora y creo que Álvarez está aquí. Entonces, cuando llegó la pelota, supe que Messi estaba allí. Ya tengo una foto”, agregó.

Mac Allister ya formaba parte del plantel de Lionel Scaloni desde las Eliminatorias, pero el titular en su puesto era Giovani Lo Celso, que por su lesión no pudo estar en Qatar. En el primer encuentro, que fue derrota 2-1 ante Arabia Saudita, ese puesto lo tomó Alejandro “Papu” Gómez, pero desde el duelo con México -definitorio- Alexis estuvo en el once inicial y comenzó a ser figura. Incluso abrió el marcador en la siguiente victoria ante Polonia (2-0), que le dio le permitió terminar primero en el Grupo C.

Volviendo a la creación de aquel tanto de antología, contó que “al principio, solo quería pasarle el balón a Messi y en ese momento vi el gran espacio detrás de Tchouameni y sentí que no me iba a seguir. Me puse en marcha y él no me siguió”.

El golazo de Argentina ante Francia. Fue el segundo tanto del equipo de Lionel Scaloni en la recordada final

“En ese momento, supe que Di María estaba a mi izquierda porque pude ver que Kounde había estado con él y se sintió atraído por la pelota. Hay una imagen mía mirando al otro lado para ver a Di María”, añadió.

“No pensé en disparar porque sabía que Di María estaba solo y que estaba en la posición perfecta para anotar”, aclaró. “Lo único que sabía era que tenía que jugar esa pelota hacia adelante porque Koundé estaba cerca y luego Di María produjo ese increíble remate”, subrayó.

En la generación de la jugada Alexis recibió un pase sutil de Lionel Messi y resaltó la importancia del mejor jugador del planeta para la consagración Albiceleste. “En Argentina, estábamos muy agradecidos por él y orgullosos de él porque sabemos que somos campeones de la Copa del Mundo gracias a él”.

“Si Messi jugara en la Premier League, sería el mejor, sin duda. ¿Sería demasiado duro para él? No me parece. Demostró que en el Mundial, el torneo más duro del mundo, demostró lo bueno que es y lo importante que era para la selección”, afirmó.

Mac Allister celebra su gol ante Polonia en el Mundial (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Por otro lado, reveló que “ser parte de la selección de Argentina en Qatar y pelear por entrar al equipo me ayudó a ser mejor jugador y mejor ser humano. Me enseñó a ayudar a mis compañeros. Antes, cuando no estaba jugando, era como ‘no me importa’. Pero ahora he cambiado de opinión y sé que todo lo que hacemos como jugadores es por el equipo. Cuando digo ‘como ser humano’, me refiero a eso”.

En tanto que confió que “en el campo, ganar la Copa del Mundo me ha hecho un jugador con más confianza. Incluso la oposición te ve diferente. Ha sido asombroso. Te reconocen más cuando juegas y la gente te presta más atención. Y sé que lo que hemos hecho es especial. Todos en Argentina nos recordarán como campeones mundiales”.

“Sin embargo, si hablas de confianza, un día puedes estar lleno de confianza y puede desaparecer. Lo construyes todos los días. Tengo mucha confianza al ganar la Copa del Mundo, pero si no juego bien durante cinco partidos seguidos en Brighton, mi confianza volverá a ser menor”, indicó.

“Cuando ganamos el Mundial, fue lo primero que dije: ‘Ahora empieza lo más difícil del fútbol’. Ganamos el Mundial, que es lo más difícil para nosotros y ahora necesitamos algo más para motivarnos”, aseveró el ex volante de Boca Juniors.

Alexis fue recibido con honores en el Brighton tras ganar la Copa del Mundo (REUTERS/Toby Melville)

Sin embargo, en los personal Alexis se siente el mismo y sus bases no cambiaron. “Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Es la misma vida”. Pero admitió cómo creció su popularidad: “Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida”.

“Cuando jugaba en Boca Juniors, cedido por Brighton, era parecido. Cuando sales, todos te reconocen. Pero para mí no es un problema porque prefiero quedarme en casa, no salir tanto. Me quedo en casa y veo fútbol. Soy un chico tranquilo”, sostuvo.

Alexis firmó un nuevo contrato a largo plazo antes de partir hacia Qatar. Su papel protagónico en Argentina generó interés en gigantes de Europa y ha sido vinculado con Juventus, Arsenal, Tottenham y Chelsea. Aunque con su modestia evitó hablar del tema y elogió a sus compañeros del club: “Sé que hay mucho amor por mí aquí en Brighton. Compartir mi medalla y lo que logré con la gente que estuvo aquí, con mis compañeros, fue algo especial para mí porque sé que sin ellos esto no sería posible y saben lo importantes que fueron. Amo a este club y creo que ellos también me aman”.

Este martes tendrá un duro partido ante el Stoke City por los octavos de final de la FA Cup. “Sabemos que la Copa FA es un trofeo especial y daremos todo para ganarlo. Estamos en la carrera e intentaremos ganarla al cien por cien. En la Premier League, la temporada pasada queríamos estar entre los 10 primeros. Cada año, sueñas y siempre quieres más. Este club está preparado para jugar en Europa. Hace tres años, cuando llegué aquí, luchábamos contra el descenso y ahora luchamos por entrar en Europa y creo que es posible”.

