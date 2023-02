El particular apodo de un entrenador argentino a Dibu Martínez y por qué con Messi y Scaloni deben ganar el premio The Best

Este lunes será un día especial para el fútbol argentino. Tanto Lionel Messi, Dibu Martínez y Lionel Scaloni son tres campeones del mundo que están nominados en sus ternas al premio The Best que entregará la FIFA en París. El capitán de la selección argentina es candidato a quedarse con el galardón al mejor jugador del 2022, lo mismo que el arquero que fue clave en la obtención de la Copa del Mundo y el entrenador del seleccionado que se consagró en el Mundial de Qatar.

En la antesala de la gala, el que se refirió a las posibilidades de ganar de los tres argentinos fue Rubén Darío Insúa. Después de la victoria de San Lorenzo ante Unión (1-0) por la fecha 5 del torneo de la Liga Profesional, el DT del Ciclón dio su parecer sobre el merecimiento de los campeones del mundo. “Los tres”, respondió ante la pregunta del periodista de ESPN al ser consultado sobre quiénes deberían ganar el premio.

¿Cuáles fueron sus razones? “Messi porque es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial”, dijo el Gallego en una contundente declaración.

Por su parte, al ser consultado por los méritos del ex futbolista del seleccionado que llegó a convertirse en DT de la Mayor luego de su interinato post Mundial Rusia 2018, mencionó: “Ha hecho un trabajo brillante, creo que la Selección Argentina tiene cuerpo técnico para rato”, elogió Insúa sobre el desarrollo que tuvo el propio Scaloni y sus ayudantes, otros históricos de la Selección como Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel.

A la hora de ponderar la actuación de Dibu Martínez, el experimentado director técnico usó un particular apodo para destacar el perfil del guardametas del combinado nacional. “Ha sido muy importante en la Selección, no solo por su rendimiento como arquero, sino por el valor adicional que le da con su presencia, con su temperamento. Como digo habitualmente en reuniones de amigos, es el Chilavert argentino”, dijo.

De esta manera, Insúa comparó las capacidades futbolísticas y de la personalidad del arquero campeón del mundo con las del portero paraguayo, una leyenda del arco de su seleccionado y también en Vélez Sarsfield, donde se consagró campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental ante el Milan, de la mano de la época dorada de Carlos Bianchi en El Fortín.

De cara a la elección final, Messi tendrá como sus competidores por el premio FIFA The Best a dos franceses: Karim Benzema y Kylian Mbappé. Aunque Benzema no pudo estar en el Mundial de Qatar por una lesión, fue clave en el Real Madrid para la obtención de un nuevo título de la Champions League. Hizo hat-tricks contra el PSG en los octavos y el Chelsea en los cuartos de final, antes de anotar tres goles en dos partidos ante el Manchester City. Terminó como máximo anotador del torneo con 15 goles y también quedó goleador de La Liga con 27 tantos.

Por su parte, el compañero de Leo en el PSG anotó ocho goles en la Copa del Mundo y se adjudicó la Bota de Oro. Además, se convirtió en el primer jugador en 56 años en anotar un hat-trick en la final perdida ante Argentina donde el seleccionado galo no pudo revalidar el título de Rusia 2018.

En el caso de Dibu Martínez, sus rivales por el galardón a mejor arquero serán el marroquí Yassine Bono, de gran Mundial con su combinado nacional, y el belga Thibaut Courtois, que si bien no tuvo un gran rendimiento en el torneo que se jugó en Medio Oriente, fue decisivo con el Real Madrid en la consagración en Europa.

Por último, Scaloni competirá contra el italiano Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid que conquistó su Copa de Europa número 14, y el DT del Manchester City, Pep Guardiola, que condujo a su equipo a una nueva consagración como campeones de la Premier League.

