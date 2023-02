“Conejo” Pérez, nuevo director deportivo de Cruz Azul

El Tuca Ferretti y el Conejo Pérez fueron presentados en sus nuevos puestos

Previo a su actividad dentro de la jornada 9 del Clausura 2023, la directiva del Cruz Azul presentó de manera oficial al nuevo cuerpo técnico encabezado por Ricardo “Tuca” Ferretti para lo que resta del certamen, así como la actualización en el organigrama; destacando a Oscar “Conejo” Pérez como el nuevo director deportivo de la institución.

Tuca llegó a CDMX para asumir su cargo al frente de Cruz Azul El timonel brasileño se mostró feliz por recibir la confianza del cuadro "cementero" VER NOTA

Tras la llegada del “Tuca” a la Ciudad de México, la directiva cementera convocó una conferencia de prensa para dar a conocer como quedaría de manera oficial la nueva estructura del Cruz Azul. Más allá del nombramiento del brasileño como su nuevo estratega, también destacó el ascenso de Oscar Pérez para ser el nuevo director deportivo.

Dentro de sus primeras palabras como directivo de “La Máquina”, el ex portero se dijo agradecido por la oportunidad.

“Es una oportunidad de oro para mí, trataré de aprovechar esta oportunidad al máximo, retomar todos esos valores del club, ojalá que se puedan conjugar todas las circunstancias y poderlo lograr. Ahora me toca retribuirle a la institución con mucha dedicación, con mucho trabajo, a la afición que siempre está ahí, que es muy exigente. Estar aquí es un gran honor para mí”

Tuca Ferretti ya se reunió con la directiva de Cruz Azul (Twitter/ @CruzAzul)

Al ser cuestionado sobre la decisión de elegir a Ferretti como el nuevo entrenador del equipo, Pérez mencionó que fue cuestión de gustos y reconocimiento de su trabajo durante su trayectoria como entrenador.

“Pudimos hablar con otros técnicos, pero nos inclinamos por Ricardo, nos gusta la forma en la que dirige sus equipos, por su experiencia”

Al final, expresó la relación que lleva con los jugadores desde su etapa como auxiliar técnico.

“La relación con los chicos es muy buena, estuve apoyando de auxiliar un tiempo, eso me ha permitido estar cerca de ellos y generar una muy buena relación, tratar de que ellos tengan lo necesario, que estén tranquilos para que se concentren en lo que tienen que hacer”

El Conejo Pérez recordó su paso con los celestes (Foto: Cuartoscuro)

Declaraciones de Memo Vásquez y Ferretti

De igual manera, el nuevo entrenador y auxiliar del Cruz Azul dieron su punta de vista sobre esta nueva etapa en la Liga MX tras varios meses de ausencia. En un principio, el ex estratega de los Tigres de Nuevo León mencionó el aporte que le quiere brindar al equipo durante los próximos meses, destacando el estado en el que llega.

Cruz Azul dio la bienvenida a Tuca Ferretti La noticia de la decisión tomada por la directiva se dio a conocer desde el martes 21 de febrero y solo faltaba la firma de contrato VER NOTA

“Llego al 1000% yo no vivo del pasado y no vivo del futuro, tengo que vivir el día de hoy, no puedo vivir de que yo fui o yo tuve, no me sirve de nada, para mí no he ganado nada y quiero ganar con la institución que hoy represento”, señaló el Tuca durante su presentación.

Posteriormente, señaló la exigencia con la que trabajará desde su primer día en La Noria. “Les voy a exigir al máximo como lo que son, futbolistas profesionales. Cuanto más grande es la institución, más grande es la exigencia. Ya veremos en el futuro lo que se requiere para que el equipo siga creciendo y los resultados se originen”.

(Twitter/ @CruzAzul)

Por último, llegó el turno de Guillermo Vásquez, quien ya sabe lo que es dirigir a los “Cementeros”, pues fue el quien se quedó a un paso de tocar la gloria en aquella mítica final del Clausura 2013 ante el América. Ahora, fungiendo como auxiliar de Ferretti, sabe el compromiso que existe en la institución y las exigencias que siempre habrá por ser uno de los “equipos grandes”.

Así fue el reclamo de Hugo Sánchez a Faitelson por Cruz Azul El periodista deportivo se encargó de adelantar la decisión de la directiva de La Noria, hecho que molestó a “Hugol”, así que se lo hizo saber VER NOTA

“En esta etapa me gustaría celebrar algún campeonato, esa es la ilusión más grande que tengo en este momento. Vamos a ir poco a poco, trabajando como lo sabe hacer Ricardo Ferretti”.