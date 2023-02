¿Por qué Julián Álvarez juega poco en Manchester City tras ser figura en el Mundial? La explicación del plan que aplica Guardiola

Julián Álvarez, tras ser figura en el Mundial, fue suplente en la mayoría de los partidos y en muchos no ingresó (Foto: Reuters)

Julián Álvarez dio una muestra definitiva de valor durante el Mundial de Qatar con la selección argentina. La carrera del delantero de 23 años venía dando pasos agigantados, pero su aporte para alzar la tercera Copa del Mundo fue fundamental. Sin embargo, las estadísticas de su estadía en el Manchester City tras ese evento son llamativas y las preguntas están centradas en por qué Josep Guardiola no le da más tiempo en cancha.

Pep Guardiola se enojó cuando le preguntaron por qué no hizo cambios en el empate del City: su singular respuesta El estratega catalán no ocultó su fastidio cuando le consultaron sobre la llamativa decisión de terminar el partido con los mismos 11 que salieron a la cancha. Julián Álvarez y Phil Foden no tuvieron minutos. Las imágenes VER NOTA

El 1-1 ante Leipzig por la ida de los octavos de final de la Champions League terminó de disparar el debate. El DT catalán no hizo modificaciones a lo largo de todo el juego y cuando los periodistas le preguntaron por esa determinación expuso su enojo. “Tengo la posibilidad de hacer sustituciones porque son las reglas del juego; pero soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer o no las sustituciones”, disparó en conferencia de prensa.

El Araña fue uno de los deportistas que miró todo el trámite desde el banco, reforzando una tendencia desde que retornó al City tras el Mundial: fue suplente en 9 de 15 encuentros, apenas ingresó en 5 y para colmo en dos de esas ocasiones fue para disputar el tiempo de descuento. Como contrapartida, pagó con dos goles las cuatro titularidades que le brindó Pep.

El Manchester City empató 1-1 con el RB Leipzig en el primer duelo de los octavos de final de la Champions League El equipo de Pep Guardiola se había puesto en ventaja a través de Riyad Mahrez, pero el croata Joško Gvardiol selló el empate para los alemanes. La revancha será en Inglaterra VER NOTA

La pregunta que se instaló casi como una obviedad es por qué Guardiola no le da más espacio después de lo hecho en Qatar. “Es bastante simple en realidad. Julián Álvarez es un excelente futbolista, el City lo tiene en gran consideración incluso antes de ganar el Mundial, pero Haaland le supera”, resume el periodista San Lee, que cubre el día a día del costado celeste de Manchester para el medio The Athletic.

El especialista, en un análisis que recogió el diario Marca, detalla: “La búsqueda del equilibrio de Guardiola es bastante complicada de explicar brevemente pero, en definitiva, Pep quiere conseguir la mezcla adecuada de jugadores como Haaland, Foden, De Bruyne y Álvarez, que son los que hacen un fútbol más directo, y Grealish, Mahrez, Gundogan y Bernardo, los que practican un juego más de toque”.

El Manchester City se enfrenta a una violenta batalla por no perderlo todo: 115 acusaciones El 6 de febrero, la Liga Premier subió con discreción un comunicado a su sitio web en el que anunciaba que había acusado al club de una lista interminable de violaciones de las reglas financieras: ¿el campeón en serie también es un tramposo en serie? VER NOTA

“Guardiola quiere más control que fútbol directo esta temporada y eso significa que, normalmente, juegan Haaland y De Bruyne. Cuando Álvarez ha sido titular en Premier es cuando Kevin De Bruyne no ha jugado. Pero, esencialmente, Haaland es la primera opción y De Bruyne es una parte clave y el que le acompaña. Puede parecer extraño que un campeón del mundo no juegue demasiado, pero hay que verlo de esta manera: Foden, canterano del City y excelente jugador, tampoco entra en el equipo. Se trata de lo que necesita el equipo, no de la reputación del jugador”, resumió.

Puntualmente en el choque contra Leipzig, Sam Lee recalcó que las únicas opciones “realistas” que tenía Guardiola en el banco para modificar el trámite del partido era Kalvin Phillips, Phil Foden y Álvarez. “En verdad, ninguno fue realista porque no se ve a Phillips listo para jugar y Foden y Álvarez son demasiado directos para lo que quería Guardiola”, contrastó el cronista. Es decir, el ex River compite con Haaland, De Bruyne y Foden: el goleador más buscado, el líder del equipo y la promesa llamada a marcar una era en el club.

Guardiola aclaró que estaba “satisfecho” con lo que estaba haciendo su equipo en este choque de Champions League y hasta reconoció que evaluó poner a Foden: “Luego, inmediatamente, volvimos a tomar el juego en nuestras manos y con este control... porque ellos juegan con seis arriba, con un 2-2, laterales como laterales, cuatro jugadores, corredores increíbles y con las transiciones y su forma de jugar hay que tener mucho control”.

Ese rol de “control” está asociado a lo que podían hacer Gundogan o Mahrez: “Tenemos pases adicionales y eso es lo que necesitamos, especialmente en el partido de ida. Tal vez en el partido de vuelta decida volverme loco y jugar con nueve delanteros y hacer idas y venidas. No tenemos el equipo para competir con ellos en las transiciones, son mejores que nosotros, son cada vez más rápidos, excepto Kyle y Erling”.

Julián y Haaland, dos de las opciones que tiene Guardiola en ofensiva (Foto: Reuters)

Lee separa el plantel entre aquellos que “saben cuando frenar el juego” (Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez y Grealish) y los que identifica como “más directos” (Haaland, Foden, Kevin De Bruyne, Julián). Colocar a Foden ante Leipzig no hubiese “resuelto ningún problema porque quería más pases para ralentizar el juego”, afirmó el analista en este caso.

Tiempo atrás, el especialista abocado a la vida del Manchester City había afirmado que Guardiola estaba detrás de la idea de acomodar a Haaland en el equipo “sin romper el falso sistema de nueve” que le dio resultado durante las últimas temporadas. Allí ya había advertido que para el DT hay dos grupos: los que manejan el ritmo de juego (sumó el nombre de Rodri por entonces a esta lista) y los “desequilibrantes” (João Cancelo, hoy en Bayern Múnich, estaba en este rol).

Lee aseguró por entonces que Pep siempre se centró en “encontrar el equilibrio adecuado” tanto en Bayern Múnich como en Barcelona. “City básicamente está tratando de jugar con el mismo nivel de control que en las últimas dos temporadas, a pesar de que su ‘hombre extra’ ahora está aterrorizando a los defensores en lugar de vincular el juego en el mediocampo”, había expresado en ese análisis. Aquellas definiciones se habían dado antes de la Copa del Mundo, por lo que todavía el apellido de Julián no tenía el peso suficiente como para discutir más minutos en el City.

Lo cierto es que Álvarez acumuló 29 presentaciones desde que llegó a Manchester y sumó 9 goles entre todas las competencias. Números nada despreciables si se tiene en cuenta que fue titular en 12 oportunidades. Álvarez, que marcó 4 tantos en 5 titularidades durante el Mundial, buscará seguir martillando con rendimientos su lugar en el City: el próximo sábado visitará al Bournemouth por la Premier League y tres días más tarde enfrentará al Bristol City por la FA Cup.

Seguir leyendo: