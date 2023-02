Los bloopers de los arqueros Courtois y Alisson que regalaron un gol por lado en el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid por la Champions League

Una de las series más esperadas de los octavos de final de la Champions League es el choque entre el Liverpool y el Real Madrid. El encuentro de ida en el mítico estadio de Anfield ofreció 20 minutos fueron de vértigo total. El cuadro inglés pegó de entrada con un exquisito pase de Mohamed Salah que Darwin Núñez definió de taco para abrir el marcador y, un puñado de jugadas más tarde, ocurrió un inesperado error por parte del arquero Thibaut Courtois.

El Real Madrid expuso su mística y logró una histórica goleada de 5-2 en su visita a Liverpool Con goles de Vinicius (2), Benzema (2) y Eder Militao, el Merengue se impuso en Anfield. Los de Klopp se habían puesto en ventaja a través de los tantos de Darwin Núñez y Mohamed Salah. Fue la primera vez que el combinado británico recibió 5 goles en su estadio en la Champions League. La revancha de los octavos de final será en el Santiago Bernabéu VER NOTA

Varios de los protagonistas no seleccionaron los botines correctos, ya que se patinaron en repetidas oportunidades. Daniel Carvajal pasó la pelota atrás para reiniciar la jugada sin esperar el error que estaba por venir: el guardameta belga buscó controlar con el muslo pero se le fue larga y, cuando intentó recuperarse, su pie de apoyo se resbaló. El extremo egipcio corrió para presionar al golero y le quedó servida la pelota para definir con la cara externa de su pie derecho.

Salah mostró respeto por Courtois y celebró de manera discreta el tanto que significó el 2-0 a favor del Liverpool. Desde esa jugada en adelante, los murmullos caían desde las tribunas cada vez que a Thibaut le quedaba el balón a sus pies. Además, comenzó a dividir largo en prácticamente todas las oportunidades y buscó no volver a equivocarse. Para fortuna del arquero, Vinicius Junior encontró rápido el descuento y mitigó levemente el impacto del error. Vale recordar que el guardameta del Real Madrid está ternado junto a Emiliano Martínez y Yassine Bounou al premio The Best al mejor arquero que se entregará el próximo lunes 27 de febrero en París.

Sin embargo cuando parecía que el blooper del belga iba a ser tapa de todos los diarios, Alisson hizo lo propio para ponerse a la altura de su colega. Un pase atrás de Trent Alexander-Arnold le quedó al brasileño que intentó volver a asistir a su compañero pero erró la trayectoria y el balón fue recto hacia el cuerpo de Vinicius. El extremo, que presionó sin intención real de recuperar el balón, se giró por el impacto de la pelota y el rebote ingresó en la portería vacía del Liverpool.

Sorpresivamente, el Real Madrid encontró el 2-2 antes del entretiempo y el ex futbolista del Flamengo se fue a uno de las esquinas de la cancha para celebrar junto a sus compañeros. Ambos equipos tuvieron la oportunidad de irse con la ventaja en el marcador pero las buenas intervenciones defensivas mantuvieron la igualdad.

